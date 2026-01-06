Tabnine remporte le prix InfoWorld Technology of the Year 2025 dans la catégorie des outils de développement logiciel

SAN FRANCISCO, 06 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine, la société à l’origine de l’assistant IA d’encodage de logiciels, a annoncé ce jour être lauréate du prix InfoWorld Technology of the Year 2025 de FoundryCo.’s pour la catégorie Développement logiciel : outils. Tabnine avait déjà remporté ce prix en 2023.

Les prix InfoWorld Technology of the Year Awards récompensent les produits de développement logiciel, DevOps, gestion des données et IA/ML les plus innovants sur le marché des technologies de l’information.

Tabnine s’attaque à l’un des freins les plus tenaces à l’adoption de l’IA par les entreprises : l’écart entre les gains de productivité au niveau du développeur individuel et le déploiement gouverné à l’échelle de l’entreprise. En effet, si les outils de codage avec l’IA fonctionnent bien pour les individus, leur efficacité n’est pas toujours évidente au sein de grandes organisations d’ingénierie réglementée disposant de normes communes, de processus complexes et de contrôles stricts. La solution Tabnine est conçue pour réduire cet écart, en permettant aux équipes d’adopter le développement logiciel assisté par l’IA en tant que capacité contrôlée à l’échelle de l’entreprise, remplaçant un panel d’outils cloisonnés.

« L’intelligence artificielle redéfinit les produits à travers le paysage des technologies, souvent de manière surprenante », analyse Doug Dineley, rédacteur en chef d’InfoWorld. « Nos lauréats du prix Technology of the Year pour l’année 2025 sont des produits à la pointe de l’innovation, qui mettent la puissance de l’IA au service des entreprises. »

Tabnine est le seul assistant de code avec l’IA spécialement conçu pour les entreprises disposant de bases de code complexes, d'équipements technologiques mixtes et d’exigences strictes en matière de sécurité et de conformité. La plateforme est compatible avec les déploiements SaaS, en cloud privé virtuel, sur site ou entièrement isolés (air gap), sans aucune télémétrie, mise à jour silencieuse ni connexion de données sortante. Grâce à des intégrations approfondies pour le contrôle des sources, les IDE et les outils tels que Jira et Confluence, Tabnine applique directement les normes, les politiques et l’architecture de chaque organisation au sein même du processus de développement.

Gérée par le moteur Enterprise Context Engine de Tabnine, la plateforme offre une solution d’IA personnalisée à travers tout le cycle de vie du développement logiciel, comprenant notamment la génération de code, les tests, la documentation, la vérification du code, l’intégration et la correction, avec une gouvernance, une vérifiabilité et un contrôle du modèle complets. Les entreprises clientes de Tabnine ont observé des gains significatifs en matière de développement.

« Remporter le prix Technology of the Year d’InfoWorld pour la deuxième fois est une validation indéniable de notre engagement envers l’IA conçue pour les entreprises », observe Eran Yahav, co-PDG de Tabnine. « Tabnine a pour but de générer des gains de productivité mesurables sans faire de compromis sur le niveau de sécurité, de gouvernance et de contrôle. Cette reconnaissance renforce notre conviction que l’IA fiable et contextualisée est l’avenir du développement logiciel pour les entreprises. »

Ce choix s’explique par l’excellence et la qualité de la plateforme de développement gérée par l’IA de Tabnine et ne constitue pas une preuve d’approbation par InfoWorld ou FoundryCo. La liste complète des finalistes et des gagnants des InfoWorld Technology of the Year Awards 2025 se trouve sur Infoworld.com.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le blog de Tabnine ici.

À propos d’InfoWorld

InfoWorld fournit des informations sur le développement logiciel, le cloud computing, l’analyse de données et le machine learning pour les professionnels de l’informatique, depuis les directeurs techniques et les architectes jusqu’aux développeurs et aux data scientists. Ces dix dernières années, les logiciels open source et le cloud computing ont redéfini la façon dont les entreprises bâtissent et gèrent leurs technologies. Aujourd’hui, les logiciels sont au cœur de presque toutes les opérations et la plupart des applications développées utilisent du code open source et sont hébergées dans le cloud. Grâce à des revues d’actualité, des analyses, des évaluations et des conseils d’experts, InfoWorld aide les leaders et les professionnels du secteur de l’IT à explorer les technologies émergentes et à créer la prochaine génération d’applications d’entreprise sur des plateformes cloud modernes. La revue InfoWorld est publiée par FoundryCo, Inc. Retrouvez toutes les informations sur l’entreprise sur www.foundryco.com.

À propos de Tabnine

Tabnine aide les développeurs et les entreprises à accélérer et sécuriser le développement logiciel à l’aide de l’IA générative. Comptant plus d’un million d’utilisateurs mensuels et des déploiements dans des milliers d’organisations, l’assistant de codage IA privé, ouvert et sécurisé de Tabnine s’intègre parfaitement à chaque étape du cycle de vie du développement. Tabnine bénéficie de la confiance des principales équipes d’ingénieurs pour accélérer le développement, améliorer la qualité du code et garantir un contrôle total sur l’adoption de l’IA. Pour en savoir plus, consultez le site Tabnine.com.

Contact

press@tabnine.com

Une photo accompagnant le présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/201f6085-5dc3-4e89-ae30-1f2722eca43d