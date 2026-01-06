SalMar – Q4 2025 Trading update

Konsolidert slaktevolum:

Q4 2025 FY 2025 Oppdrett Midt-Norge 43,4 145,4 Oppdrett Nord-Norge 36,9 119,2 SalMar Ocean 0,0 7,2 Icelandic Salmon 3,8 12,7 Totalt 84,1 284,5

Alle tall i 1 000 tonn sløyd vekt.

Fullstendig rapport for Q4 2025 vil bli offentliggjort tirsdag 10. februar 2026 klokken 06:30 CET, og den påfølgende presentasjonen vil være tilgjengelig via norsk webcast klokken 08:00 CET og engelsk webcast (opptak) klokken 10:00 CET.



For mer informasjon, kontakt:

Håkon Husby

Head of Investor Relations

Tel: +47 936 30 449

Email: hakon.husby@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12