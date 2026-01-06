SalMar – Q4 2025 Trading update

Konsolidert slaktevolum:
|Q4 2025
|FY 2025
|Oppdrett Midt-Norge
|43,4
|145,4
|Oppdrett Nord-Norge
|36,9
|119,2
|SalMar Ocean
|0,0
|7,2
|Icelandic Salmon
|3,8
|12,7
|Totalt
|84,1
|284,5
Alle tall i 1 000 tonn sløyd vekt.
Fullstendig rapport for Q4 2025 vil bli offentliggjort tirsdag 10. februar 2026 klokken 06:30 CET, og den påfølgende presentasjonen vil være tilgjengelig via norsk webcast klokken 08:00 CET og engelsk webcast (opptak) klokken 10:00 CET.
For mer informasjon, kontakt:
Håkon Husby
Head of Investor Relations
Tel: +47 936 30 449
Email: hakon.husby@salmar.no
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12