SalMar – Q4 2025 Trading update

 | Source: SalMar ASA SalMar ASA

Konsolidert slaktevolum:

 Q4 2025FY 2025
Oppdrett Midt-Norge43,4145,4
Oppdrett Nord-Norge36,9119,2
SalMar Ocean0,07,2
Icelandic Salmon3,812,7
Totalt84,1284,5

Alle tall i 1 000 tonn sløyd vekt. 

Fullstendig rapport for Q4 2025 vil bli offentliggjort tirsdag 10. februar 2026 klokken 06:30 CET, og den påfølgende presentasjonen vil være tilgjengelig via norsk webcast klokken 08:00 CET og engelsk webcast (opptak) klokken 10:00 CET.
 
For mer informasjon, kontakt:
Håkon Husby
Head of Investor Relations
Tel: +47 936 30 449
Email: hakon.husby@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


