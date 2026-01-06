REXEL : Modification du calendrier financier de Rexel





Modification du calendrier financier de Rexel





Initialement prévue le 12 février 2026, la date de publication des résultats annuels 2025 de Rexel, ainsi que la conférence téléphonique, ont été avancées au mercredi 11 février 2026 après bourse.

Ce changement est motivé par les nombreuses publications des sociétés du secteur « Biens d’équipement » prévues le 12 février. De plus amples informations relatives aux horaires et aux modalités de connexion seront communiquées dans les prochaines semaines.





AU SUJET DU GROUPE REXEL





Pour plus d’information : www.rexel.com





CONTACTS





Pièce jointe