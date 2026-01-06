Í viðhengi eru tvær tilkynningar um viðskipti stjórnenda og tengdra aðila sem lögð var inn til birtingar hjá fjármálaeftirliti Lúxemborgar, Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), um kaup ATP Holdings ehf. á hlutum í Alvotech. Hlutabréfin voru keypt í tveimur viðskiptum, 4.812.257 bréf þann 17. desember sl. og 2.110.640 bréf þann 19. desember sl. Kaupverð bréfanna var 44,06 sænskar krónur á hlut.
FJÁRFESTATENGSL ALVOTECH
Benedikt Stefansson, VP
alvotech.ir@alvotech.com
Viðhengi