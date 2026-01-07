„Telia Lietuva“ skaitmenina technologijų padalinį – mažins darbuotojų

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) pradeda Skaitmeninės transformacijos ir technologijų padalinio reorganizaciją, kuri yra platesnių „Telia Company“ įmonių grupės skaitmenizavimo pokyčių dalis. Diegdama skaitmeninius ir dirbtinio intelekto (DI) sprendimus, Bendrovė planuoja sumažinti darbuotojų skaičių 59 etatais. Šiuo metu „Telia“ Lietuvoje yra įdarbinusi apie 2500 darbuotojų.
„Per pastaruosius penkerius metus nuosekliai skaitmeninome procesus ir integravome dirbtinio intelekto sprendimus. Tai leido dirbti efektyviau ir peržiūrėti jungtinio technologijų ir skaitmeninės transformacijos padalinio struktūrą“, – sako „Telia Lietuva“ skaitmeninės transformacijos ir technologijų vadovas Vygintas Domarkas.
Darbuotojų skaičiaus mažinimas nėra susijęs su žmonių kompetencijomis ar rezultatais. Sprendimai priimami keičiant padalinio struktūrą ir veiklos modelį, siekiant didesnio efektyvumo ir platesnio skaitmeninių sprendimų taikymo.
Pokyčiai „Telia Lietuvoje“ yra platesnių „Telia Company“ įmonių grupės pokyčių dalis ir vyksta kitose grupės šalyse, grupinėse funkcijose bei „Telia Global Services Lithuania“ (TGSL). Įmonių grupės mastu peržiūrimos struktūros ir veiklos modeliai, siekiant aiškesnio veikimo ir didesnio efektyvumo. Kartu pokyčiai apima ir naujų galimybių kūrimą – planuojama atverti apie 10 naujų pozicijų TGSL ir 6 pozicijas „Telia Lietuvoje“, stiprinant ateities augimui svarbias kompetencijas.
Prieš pokyčius Skaitmeninės transformacijos ir technologijų padalinyje vyko išsamios konsultacijos su Bendrovės profesinėmis sąjungomis. Jų metu aptartos tiek išeinančių, tiek liekančių darbuotojų sąlygos, galimos alternatyvos ir pereinamojo laikotarpio sprendimai. Darbuotojams, kuriuos palies pokyčiai, bus užtikrintas palaikymas ir deramos kompensacijos.
Vadovių rokiruotė
Nuo 2026 m. vasario 1 dienos taip pat keičiasi dviejų įmonės padalinių vadovės. Dabartinė „Telia Lietuva“ privačių klientų vadovė Elina Dapkevičienė tampa Pardavimų ir klientų aptarnavimo padalinio vadove, o dabar šiam padaliniui vadovaujanti Lina Bandzinė perima Privačių klientų padalinio vadovės pareigas.
2025 m. lapkritį „Telia Lietuva“ sujungė technologijų ir skaitmeninės transformacijos bei teisės ir personalo padalinius, taip dar labiau supaprastindama organizacinę struktūrą ir siekdama didesnio veiklos efektyvumo.
