Muudatus ASi Delfi Meedia juhatuses

ASi Ekspress Grupp tütarettevõtte AS Delfi Meedia nõukogu otsustas valida uueks juhatuse liikmeks Karin Vene tähtajaga 6. jaanuar 2029. Karin Vene hakkab vastutama ettevõtte uute ärivaldkondade juhtimise eest.

Alates 7. jaanuarist 2026 tegutseb ASi Delfi Meedia juhatus järgmises koosseisus: Erik Heinsaar (juhatuse esimees), Erle Laak-Sepp, Tarvo Ulejev, Urmo Soonvald, Piret Põldoja, Sander Maasik ja Karin Vene.

Karin Vene CV on lisatud börsiteatele.

Delfi Meedia AS on Eesti kõige kiirem, innovaatilisem ja laiema teemaderingiga meediaettevõte, mis omab Eesti suurimat uudisteportaali Delfi, ajalehti Eesti Ekspress, Maaleht ja LP ning kirjastab populaarseid ajakirju. Delfi Meedia missioon on teenida demokraatiat ja anda oma panus avatuma, informeerituma ning digitaalselt arenenud Eesti jaoks.



AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes tuhandele inimesele.

