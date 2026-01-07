Dividendų mokėjimo tvarka

2025 m. gruodžio 30 d. įvykęs eilinis visuotinis akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ (įmonės kodas 121922783, buveinės adresas Pramonės g. 23, Guopstų km., Trakų raj. sav., LT - 21148) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,78 Eur dividendų vienai akcijai.
Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2026 m. sausio 14 d. buvo akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ akcininkai. Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2025 metus, yra 2026 m. sausio 13 d.
Dividendai bus mokami tokia tvarka:
- akcininkams, kurių akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;
- akcininkams, kurių akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ akcijų apskaita pagal Bendrovės įgaliojimą yra tvarkoma AB Artea bankas, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko nurodytą banko ar kitos finansų institucijos (IBAN) sąskaitos numerį (prašymus dėl dividendų pervedimo į akcininko nurodytą sąskaitą galima pateikti artimiausiame AB Artea bankas klientų aptarnavimo padalinyje).
Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Egidijus Žvaliauskas
Tel +370 5 2525700