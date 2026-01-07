Muudatus Admiral Markets ASi juhatuses

Admiral Markets AS annab teada, et ettevõtte nõukogu otsusel on hr Andrey Koks kutsutud tagasi Admiral Markets ASi juhatuse liikme kohalt alates 2. jaanuarist 2026.

Hr Koks jätkab koostööd Admiralsi grupiga, keskendudes edaspidi tegevustele teistes kontserni kuuluvates ettevõtetes.

Muudatus juhatuse koosseisus ei mõjuta Admiral Markets ASi igapäevast tegevust, strateegilist suunda ega ettevõtte kohustusi klientide, partnerite ja järelevalveasutuste ees. Ettevõtte juhtimise järjepidevuse tagavad juhatuse ülejäänud liikmed Eduard Kelvet, Aleksandr Ljubovski ja Anton Tikhomirov ning Admiral Markets AS jätkab tavapärast tegevust.

Lisainfo:

Alexander Tsikhilov

Admiral Markets AS-i nõukogu esimees

alexander.tsikhilov@admirals.com

+372 6309 300

https://www.admirals.group/