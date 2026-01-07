Åbning af ny 2-årig statsobligation den 21. januar 2026

Den 21. januar 2026 åbnes 2,00 pct. Danske Stat 2028 (ISIN: DK0009925265) via auktion. Statsobligationen er et stående lån med årlig termin 15. november og forfalder 15. november 2028. Den nye obligation afløser 0,50 pct. Danske Stat 2027 i den primære lånevifte. Herefter kan staten købe op i 0,50 pct. Danske Stat 2027.

Åbningssalget vil foregå via MTS Denmarks auktionssystem med statens primary dealere som modparter. Åbningen forudsætter rolige markedsforhold. Der vil på auktionen maksimalt blive solgt 6 mia. kr. nominelt.

Bud vil kunne lægges ind fra kl. 8.00 (CET) på auktionsdagen og indtil kl. 10.15. Herefter fastsættes skæringskurs hurtigst muligt og senest inden for 10 minutter. Bud på skæringskursen eller derover tilgodeses til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tildelt statspapirer efter pro rata.

Lånevilkår er offentliggjort på www.statsgaeld.dk under Terms of borrowing.

Værdipapirudlån

2,00 pct. Danske Stat 2028 vil indgå i statens værdipapirudlånsordning fra den 21. januar 2026.

Yderligere information

Henvendelse vedrørende ovenstående kan rettes til statsgældsforvaltningen på governmentdebt@nationalbanken.dk.





