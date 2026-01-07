Elis : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par Elis à Oddo BHF (groupe Natixis), à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

  • 131 550 titres
  • 2 809 554€

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié :

  • A l'achat, 1 605 147 titres, pour un montant de 38 909 016€ (3 720 transactions)
  • A la vente, 1 522 364 titres, pour un montant de 36 977 694€ (3 733 transactions)

Il est rappelé que :

1)   Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

  • 48 767 titres
  • 4 740 871€

2)   Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié :

  • A l'achat, 1 508 913 titres, pour un montant de 32 258 758€ (6 124 transactions)
  • A la vente, 1 644 536 titres, pour un montant de 35 467 806€ (5 913 transactions)

3)   Au 2 janvier 2024, lors de la mise en place du contrat avec Oddo BHF (groupe Natixis), les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

  • 63 192 titres
  • 3 700 000€
     

