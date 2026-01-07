Elis : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par Elis à Oddo BHF (groupe Natixis), à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

131 550 titres

2 809 554€

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié :

A l'achat, 1 605 147 titres, pour un montant de 38 909 016€ (3 720 transactions)

A la vente, 1 522 364 titres, pour un montant de 36 977 694€ (3 733 transactions)

Il est rappelé que :

1) Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

48 767 titres

4 740 871€





2) Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié :





A l'achat, 1 508 913 titres, pour un montant de 32 258 758€ (6 124 transactions)

A la vente, 1 644 536 titres, pour un montant de 35 467 806€ (5 913 transactions)





3) Au 2 janvier 2024, lors de la mise en place du contrat avec Oddo BHF (groupe Natixis), les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :





63 192 titres

3 700 000€



Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com

