GROUPE GUILLIN : BILAN SEMESTRIEL DE LIQUIDITE

Bilan SEMESTRIEL S2
du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE GUILLIN à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 10 128
- Solde en espèces : 128 526,52 €
Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|24 798 titres
|697 909,96 €
|1 270 transactions
|VENTE
|23 025 titres
|650 480,76 €
|1 025 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 8 355
- Solde en espèces : 175 955,73 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 5 616
- Solde en espèces : 133 607,36 €
ANNEXE
|Achats
|Ventes
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en
EUR
|TOTAL
|1 270
|24 798
|697 909,96
|1 025
|23 025
|650 480,76
|01/07/2025
|4
|95
|2693,25
|5
|45
|1278,25
|02/07/2025
|5
|54
|1532,15
|6
|115
|3275
|03/07/2025
|4
|146
|4161,04
|4
|92
|2626,2
|04/07/2025
|9
|236
|6693,41
|0
|0
|0
|07/07/2025
|4
|81
|2288,2
|23
|155
|4397,75
|08/07/2025
|5
|106
|3001,85
|4
|42
|1193,85
|09/07/2025
|1
|10
|283
|8
|71
|2012,35
|10/07/2025
|1
|22
|624,8
|8
|148
|4210,1
|11/07/2025
|4
|86
|2442,95
|5
|113
|3217,51
|14/07/2025
|3
|54
|1535,8
|2
|87
|2486,1
|15/07/2025
|4
|56
|1600,9
|9
|250
|7143,45
|16/07/2025
|11
|202
|5771,54
|1
|7
|200,2
|17/07/2025
|4
|66
|1888,7
|9
|41
|1172,7
|18/07/2025
|0
|0
|0
|27
|469
|13618,4
|21/07/2025
|2
|44
|1286,9
|6
|110
|3229,5
|22/07/2025
|6
|177
|5185,91
|5
|105
|3091
|23/07/2025
|4
|50
|1475
|4
|85
|2512,9
|24/07/2025
|2
|22
|651,2
|11
|131
|3890,4
|25/07/2025
|8
|253
|7492,14
|6
|296
|8819,41
|28/07/2025
|11
|316
|9385,04
|6
|194
|5803,61
|29/07/2025
|4
|127
|3771,9
|6
|151
|4504,41
|30/07/2025
|4
|182
|5398,19
|5
|142
|4219,74
|31/07/2025
|2
|54
|1599,4
|2
|94
|2794
|01/08/2025
|11
|259
|7674,2
|4
|202
|5986,9
|04/08/2025
|6
|140
|4155
|13
|347
|10331,89
|05/08/2025
|5
|128
|3856,26
|10
|178
|5352
|06/08/2025
|2
|66
|1980
|13
|207
|6227,1
|07/08/2025
|7
|252
|7585,5
|5
|363
|10926,3
|08/08/2025
|8
|328
|9850
|2
|187
|5624,31
|11/08/2025
|25
|689
|20403,36
|13
|172
|5135,59
|12/08/2025
|0
|0
|0
|12
|477
|14265,69
|13/08/2025
|5
|100
|3009,9
|5
|158
|4760,4
|14/08/2025
|4
|50
|1513,35
|8
|242
|7342,26
|15/08/2025
|7
|205
|6250,41
|7
|159
|4870,39
|18/08/2025
|4
|103
|3123,55
|2
|15
|456,75
|19/08/2025
|2
|65
|1970,75
|2
|50
|1517,5
|20/08/2025
|5
|100
|3032
|2
|50
|1517,5
|21/08/2025
|3
|59
|1788,95
|8
|220
|6692
|22/08/2025
|4
|68
|2074
|8
|258
|7957,11
|25/08/2025
|9
|231
|7098,95
|4
|122
|3726,5
|26/08/2025
|14
|340
|10289,9
|5
|71
|2147,75
|27/08/2025
|16
|368
|11077,54
|3
|141
|4237,9
|28/08/2025
|2
|53
|1595,3
|6
|139
|4193,35
|29/08/2025
|9
|379
|11393,46
|5
|126
|3789,5
|01/09/2025
|10
|335
|10026,35
|7
|193
|5796
|02/09/2025
|8
|136
|4064,65
|5
|81
|2419,35
|03/09/2025
|15
|506
|14979,62
|13
|272
|8067,14
|04/09/2025
|1
|10
|297,5
|6
|61
|1822,1
|05/09/2025
|3
|47
|1404,2
|1
|40
|1196
|08/09/2025
|17
|429
|12688,4
|10
|412
|12278,51
|09/09/2025
|2
|47
|1398,25
|7
|172
|5136,2
|10/09/2025
|9
|95
|2844,2
|4
|99
|2971,7
|11/09/2025
|6
|114
|3415,39
|2
|52
|1565,3
|12/09/2025
|19
|267
|7954,01
|5
|55
|1655,5
|15/09/2025
|11
|166
|4894,79
|9
|198
|5855,59
|16/09/2025
|8
|86
|2541,7
|4
|75
|2221,5
|17/09/2025
|0
|0
|0
|6
|181
|5397,35
|18/09/2025
|3
|26
|774,8
|3
|11
|328,35
|19/09/2025
|15
|290
|8599,49
|4
|104
|3072,7
|22/09/2025
|16
|250
|7300,15
|1
|25
|736,25
|23/09/2025
|3
|39
|1130,3
|0
|0
|0
|24/09/2025
|13
|180
|5172,5
|10
|58
|1671,95
|25/09/2025
|9
|126
|3625,85
|4
|145
|4181,5
|26/09/2025
|14
|146
|4192,65
|7
|162
|4659,49
|29/09/2025
|11
|143
|4101,955
|10
|257
|7408,205
|30/09/2025
|17
|253
|7288,96
|23
|457
|13215,11
|01/10/2025
|6
|38
|1103,8
|7
|66
|1922,95
|02/10/2025
|10
|133
|3857,65
|8
|99
|2874,3
|03/10/2025
|5
|63
|1833,95
|9
|185
|5407,25
|06/10/2025
|15
|270
|7847,5
|18
|442
|12919,75
|07/10/2025
|7
|126
|3684,74
|32
|626
|18878,09
|08/10/2025
|20
|319
|9857,87
|5
|304
|9394,85
|09/10/2025
|6
|172
|5332,4
|9
|261
|8109,06
|10/10/2025
|9
|272
|8496,25
|13
|217
|6849,15
|13/10/2025
|23
|411
|12623,25
|0
|0
|0
|14/10/2025
|7
|151
|4577,5
|9
|170
|5086,5
|15/10/2025
|20
|463
|13917,5
|7
|126
|3780,1
|16/10/2025
|13
|383
|11333,24
|2
|100
|2930
|17/10/2025
|2
|50
|1467,5
|0
|0
|0
|20/10/2025
|4
|65
|1908,8
|1
|33
|970,2
|21/10/2025
|11
|279
|8161,59
|15
|384
|11308,99
|22/10/2025
|10
|227
|6714,21
|3
|52
|1539,2
|23/10/2025
|4
|71
|2103,1
|11
|221
|6567,5
|24/10/2025
|50
|775
|22097,73
|7
|64
|1772,6
|27/10/2025
|14
|171
|4655,65
|9
|141
|3858,61
|28/10/2025
|17
|309
|8371,46
|22
|486
|13308,77
|29/10/2025
|23
|350
|9246,9
|2
|40
|1092,25
|30/10/2025
|37
|494
|12566,62
|20
|519
|13582,44
|31/10/2025
|12
|250
|6179,6
|17
|252
|6288,26
|03/11/2025
|7
|96
|2416,75
|7
|50
|1261,3
|04/11/2025
|22
|330
|8142,75
|9
|110
|2711,85
|05/11/2025
|7
|109
|2667,45
|25
|505
|12604,4
|06/11/2025
|11
|227
|5805,34
|8
|93
|2406,9
|07/11/2025
|3
|70
|1788,5
|12
|226
|5807,34
|10/11/2025
|11
|153
|3960,54
|3
|71
|1846
|11/11/2025
|6
|88
|2267,05
|5
|61
|1577,3
|12/11/2025
|15
|344
|8810,6
|9
|176
|4527,35
|13/11/2025
|46
|836
|21278,37
|26
|543
|14040,19
|14/11/2025
|7
|171
|4193,5
|15
|189
|4677,75
|17/11/2025
|3
|47
|1180,1
|23
|245
|6210,65
|18/11/2025
|8
|132
|3355,2
|10
|246
|6275,29
|19/11/2025
|5
|149
|3835,54
|20
|418
|10860,69
|20/11/2025
|22
|443
|11574,79
|6
|129
|3381,95
|21/11/2025
|6
|88
|2277
|3
|27
|703,2
|24/11/2025
|19
|348
|9030,81
|7
|139
|3611,71
|25/11/2025
|9
|266
|6921,64
|10
|315
|8214,66
|26/11/2025
|10
|210
|5491,54
|4
|121
|3166,3
|27/11/2025
|7
|96
|2504,25
|0
|0
|0
|28/11/2025
|10
|183
|4754,45
|2
|5
|130,5
|01/12/2025
|29
|745
|18835,98
|3
|138
|3509,4
|02/12/2025
|3
|32
|815,9
|17
|823
|21329,44
|03/12/2025
|4
|50
|1345,55
|23
|500
|13478,1
|04/12/2025
|24
|229
|6324,5
|23
|640
|17803,46
|05/12/2025
|27
|516
|14469,72
|2
|157
|4399,34
|08/12/2025
|14
|258
|7151,5
|8
|204
|5701,56
|09/12/2025
|23
|416
|11470,74
|6
|198
|5554
|10/12/2025
|17
|289
|7721,65
|5
|60
|1598,75
|11/12/2025
|10
|112
|2974,2
|2
|30
|795
|12/12/2025
|9
|107
|2833,1
|9
|231
|6138,04
|15/12/2025
|14
|488
|12885,93
|0
|0
|0
|16/12/2025
|0
|0
|0
|6
|67
|1746,45
|17/12/2025
|6
|104
|2701,5
|1
|25
|652,5
|18/12/2025
|1
|13
|338
|2
|50
|1302,5
|19/12/2025
|8
|206
|5371,24
|3
|129
|3368,34
|22/12/2025
|13
|292
|7548,26
|25
|759
|19916,46
|23/12/2025
|9
|122
|3229,95
|1
|12
|318
|24/12/2025
|4
|62
|1632,8
|2
|23
|604
|29/12/2025
|12
|152
|3981,85
|8
|278
|7318,29
|30/12/2025
|13
|149
|3915,94
|0
|0
|0
|31/12/2025
|11
|115
|2985,3
|9
|307
|8079,66
Pièce jointe