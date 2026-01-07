GROUPE GUILLIN : BILAN SEMESTRIEL DE LIQUIDITE

Bilan SEMESTRIEL S2

du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE GUILLIN à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 10 128

Solde en espèces : 128 526,52 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 24 798 titres 697 909,96 € 1 270 transactions VENTE 23 025 titres 650 480,76 € 1 025 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 8 355

Solde en espèces : 175 955,73 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 5 616

Solde en espèces : 133 607,36 €

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 270 24 798 697 909,96 1 025 23 025 650 480,76 01/07/2025 4 95 2693,25 5 45 1278,25 02/07/2025 5 54 1532,15 6 115 3275 03/07/2025 4 146 4161,04 4 92 2626,2 04/07/2025 9 236 6693,41 0 0 0 07/07/2025 4 81 2288,2 23 155 4397,75 08/07/2025 5 106 3001,85 4 42 1193,85 09/07/2025 1 10 283 8 71 2012,35 10/07/2025 1 22 624,8 8 148 4210,1 11/07/2025 4 86 2442,95 5 113 3217,51 14/07/2025 3 54 1535,8 2 87 2486,1 15/07/2025 4 56 1600,9 9 250 7143,45 16/07/2025 11 202 5771,54 1 7 200,2 17/07/2025 4 66 1888,7 9 41 1172,7 18/07/2025 0 0 0 27 469 13618,4 21/07/2025 2 44 1286,9 6 110 3229,5 22/07/2025 6 177 5185,91 5 105 3091 23/07/2025 4 50 1475 4 85 2512,9 24/07/2025 2 22 651,2 11 131 3890,4 25/07/2025 8 253 7492,14 6 296 8819,41 28/07/2025 11 316 9385,04 6 194 5803,61 29/07/2025 4 127 3771,9 6 151 4504,41 30/07/2025 4 182 5398,19 5 142 4219,74 31/07/2025 2 54 1599,4 2 94 2794 01/08/2025 11 259 7674,2 4 202 5986,9 04/08/2025 6 140 4155 13 347 10331,89 05/08/2025 5 128 3856,26 10 178 5352 06/08/2025 2 66 1980 13 207 6227,1 07/08/2025 7 252 7585,5 5 363 10926,3 08/08/2025 8 328 9850 2 187 5624,31 11/08/2025 25 689 20403,36 13 172 5135,59 12/08/2025 0 0 0 12 477 14265,69 13/08/2025 5 100 3009,9 5 158 4760,4 14/08/2025 4 50 1513,35 8 242 7342,26 15/08/2025 7 205 6250,41 7 159 4870,39 18/08/2025 4 103 3123,55 2 15 456,75 19/08/2025 2 65 1970,75 2 50 1517,5 20/08/2025 5 100 3032 2 50 1517,5 21/08/2025 3 59 1788,95 8 220 6692 22/08/2025 4 68 2074 8 258 7957,11 25/08/2025 9 231 7098,95 4 122 3726,5 26/08/2025 14 340 10289,9 5 71 2147,75 27/08/2025 16 368 11077,54 3 141 4237,9 28/08/2025 2 53 1595,3 6 139 4193,35 29/08/2025 9 379 11393,46 5 126 3789,5 01/09/2025 10 335 10026,35 7 193 5796 02/09/2025 8 136 4064,65 5 81 2419,35 03/09/2025 15 506 14979,62 13 272 8067,14 04/09/2025 1 10 297,5 6 61 1822,1 05/09/2025 3 47 1404,2 1 40 1196 08/09/2025 17 429 12688,4 10 412 12278,51 09/09/2025 2 47 1398,25 7 172 5136,2 10/09/2025 9 95 2844,2 4 99 2971,7 11/09/2025 6 114 3415,39 2 52 1565,3 12/09/2025 19 267 7954,01 5 55 1655,5 15/09/2025 11 166 4894,79 9 198 5855,59 16/09/2025 8 86 2541,7 4 75 2221,5 17/09/2025 0 0 0 6 181 5397,35 18/09/2025 3 26 774,8 3 11 328,35 19/09/2025 15 290 8599,49 4 104 3072,7 22/09/2025 16 250 7300,15 1 25 736,25 23/09/2025 3 39 1130,3 0 0 0 24/09/2025 13 180 5172,5 10 58 1671,95 25/09/2025 9 126 3625,85 4 145 4181,5 26/09/2025 14 146 4192,65 7 162 4659,49 29/09/2025 11 143 4101,955 10 257 7408,205 30/09/2025 17 253 7288,96 23 457 13215,11 01/10/2025 6 38 1103,8 7 66 1922,95 02/10/2025 10 133 3857,65 8 99 2874,3 03/10/2025 5 63 1833,95 9 185 5407,25 06/10/2025 15 270 7847,5 18 442 12919,75 07/10/2025 7 126 3684,74 32 626 18878,09 08/10/2025 20 319 9857,87 5 304 9394,85 09/10/2025 6 172 5332,4 9 261 8109,06 10/10/2025 9 272 8496,25 13 217 6849,15 13/10/2025 23 411 12623,25 0 0 0 14/10/2025 7 151 4577,5 9 170 5086,5 15/10/2025 20 463 13917,5 7 126 3780,1 16/10/2025 13 383 11333,24 2 100 2930 17/10/2025 2 50 1467,5 0 0 0 20/10/2025 4 65 1908,8 1 33 970,2 21/10/2025 11 279 8161,59 15 384 11308,99 22/10/2025 10 227 6714,21 3 52 1539,2 23/10/2025 4 71 2103,1 11 221 6567,5 24/10/2025 50 775 22097,73 7 64 1772,6 27/10/2025 14 171 4655,65 9 141 3858,61 28/10/2025 17 309 8371,46 22 486 13308,77 29/10/2025 23 350 9246,9 2 40 1092,25 30/10/2025 37 494 12566,62 20 519 13582,44 31/10/2025 12 250 6179,6 17 252 6288,26 03/11/2025 7 96 2416,75 7 50 1261,3 04/11/2025 22 330 8142,75 9 110 2711,85 05/11/2025 7 109 2667,45 25 505 12604,4 06/11/2025 11 227 5805,34 8 93 2406,9 07/11/2025 3 70 1788,5 12 226 5807,34 10/11/2025 11 153 3960,54 3 71 1846 11/11/2025 6 88 2267,05 5 61 1577,3 12/11/2025 15 344 8810,6 9 176 4527,35 13/11/2025 46 836 21278,37 26 543 14040,19 14/11/2025 7 171 4193,5 15 189 4677,75 17/11/2025 3 47 1180,1 23 245 6210,65 18/11/2025 8 132 3355,2 10 246 6275,29 19/11/2025 5 149 3835,54 20 418 10860,69 20/11/2025 22 443 11574,79 6 129 3381,95 21/11/2025 6 88 2277 3 27 703,2 24/11/2025 19 348 9030,81 7 139 3611,71 25/11/2025 9 266 6921,64 10 315 8214,66 26/11/2025 10 210 5491,54 4 121 3166,3 27/11/2025 7 96 2504,25 0 0 0 28/11/2025 10 183 4754,45 2 5 130,5 01/12/2025 29 745 18835,98 3 138 3509,4 02/12/2025 3 32 815,9 17 823 21329,44 03/12/2025 4 50 1345,55 23 500 13478,1 04/12/2025 24 229 6324,5 23 640 17803,46 05/12/2025 27 516 14469,72 2 157 4399,34 08/12/2025 14 258 7151,5 8 204 5701,56 09/12/2025 23 416 11470,74 6 198 5554 10/12/2025 17 289 7721,65 5 60 1598,75 11/12/2025 10 112 2974,2 2 30 795 12/12/2025 9 107 2833,1 9 231 6138,04 15/12/2025 14 488 12885,93 0 0 0 16/12/2025 0 0 0 6 67 1746,45 17/12/2025 6 104 2701,5 1 25 652,5 18/12/2025 1 13 338 2 50 1302,5 19/12/2025 8 206 5371,24 3 129 3368,34 22/12/2025 13 292 7548,26 25 759 19916,46 23/12/2025 9 122 3229,95 1 12 318 24/12/2025 4 62 1632,8 2 23 604 29/12/2025 12 152 3981,85 8 278 7318,29 30/12/2025 13 149 3915,94 0 0 0 31/12/2025 11 115 2985,3 9 307 8079,66

Pièce jointe