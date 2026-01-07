GROUPE GUILLIN : BILAN SEMESTRIEL DE LIQUIDITE

Bilan SEMESTRIEL S2

du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE GUILLIN à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 10 128
  • Solde en espèces : 128 526,52 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT24 798 titres697 909,96 €1 270 transactions
VENTE23 025 titres 650 480,76 €1 025 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 8 355
  • Solde en espèces : 175 955,73 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 5 616
  • Solde en espèces : 133 607,36 €

ANNEXE

 AchatsVentes
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en
EUR
TOTAL1 27024 798697 909,961 02523 025650 480,76
01/07/20254952693,255451278,25
02/07/20255541532,1561153275
03/07/202541464161,044922626,2
04/07/202592366693,41000
07/07/20254812288,2231554397,75
08/07/202551063001,854421193,85
09/07/20251102838712012,35
10/07/2025122624,881484210,1
11/07/20254862442,9551133217,51
14/07/20253541535,82872486,1
15/07/20254561600,992507143,45
16/07/2025112025771,5417200,2
17/07/20254661888,79411172,7
18/07/20250002746913618,4
21/07/20252441286,961103229,5
22/07/202561775185,9151053091
23/07/202545014754852512,9
24/07/2025222651,2111313890,4
25/07/202582537492,1462968819,41
28/07/2025113169385,0461945803,61
29/07/202541273771,961514504,41
30/07/202541825398,1951424219,74
31/07/20252541599,42942794
01/08/2025112597674,242025986,9
04/08/2025614041551334710331,89
05/08/202551283856,26101785352
06/08/20252661980132076227,1
07/08/202572527585,5536310926,3
08/08/20258328985021875624,31
11/08/20252568920403,36131725135,59
12/08/20250001247714265,69
13/08/202551003009,951584760,4
14/08/20254501513,3582427342,26
15/08/202572056250,4171594870,39
18/08/202541033123,55215456,75
19/08/20252651970,752501517,5
20/08/2025510030322501517,5
21/08/20253591788,9582206692
22/08/2025468207482587957,11
25/08/202592317098,9541223726,5
26/08/20251434010289,95712147,75
27/08/20251636811077,5431414237,9
28/08/20252531595,361394193,35
29/08/2025937911393,4651263789,5
01/09/20251033510026,3571935796
02/09/202581364064,655812419,35
03/09/20251550614979,62132728067,14
04/09/2025110297,56611822,1
05/09/20253471404,21401196
08/09/20251742912688,41041212278,51
09/09/20252471398,2571725136,2
10/09/20259952844,24992971,7
11/09/202561143415,392521565,3
12/09/2025192677954,015551655,5
15/09/2025111664894,7991985855,59
16/09/20258862541,74752221,5
17/09/202500061815397,35
18/09/2025326774,8311328,35
19/09/2025152908599,4941043072,7
22/09/2025162507300,15125736,25
23/09/20253391130,3000
24/09/2025131805172,510581671,95
25/09/202591263625,8541454181,5
26/09/2025141464192,6571624659,49
29/09/2025111434101,955102577408,205
30/09/2025172537288,962345713215,11
01/10/20256381103,87661922,95
02/10/2025101333857,658992874,3
03/10/20255631833,9591855407,25
06/10/2025152707847,51844212919,75
07/10/202571263684,743262618878,09
08/10/2025203199857,8753049394,85
09/10/202561725332,492618109,06
10/10/202592728496,25132176849,15
13/10/20252341112623,25000
14/10/202571514577,591705086,5
15/10/20252046313917,571263780,1
16/10/20251338311333,2421002930
17/10/20252501467,5000
20/10/20254651908,8133970,2
21/10/2025112798161,591538411308,99
22/10/2025102276714,213521539,2
23/10/20254712103,1112216567,5
24/10/20255077522097,737641772,6
27/10/2025141714655,6591413858,61
28/10/2025173098371,462248613308,77
29/10/2025233509246,92401092,25
30/10/20253749412566,622051913582,44
31/10/2025122506179,6172526288,26
03/11/20257962416,757501261,3
04/11/2025223308142,7591102711,85
05/11/202571092667,452550512604,4
06/11/2025112275805,348932406,9
07/11/20253701788,5122265807,34
10/11/2025111533960,543711846
11/11/20256882267,055611577,3
12/11/2025153448810,691764527,35
13/11/20254683621278,372654314040,19
14/11/202571714193,5151894677,75
17/11/20253471180,1232456210,65
18/11/202581323355,2102466275,29
19/11/202551493835,542041810860,69
20/11/20252244311574,7961293381,95
21/11/20256882277327703,2
24/11/2025193489030,8171393611,71
25/11/202592666921,64103158214,66
26/11/2025102105491,5441213166,3
27/11/20257962504,25000
28/11/2025101834754,4525130,5
01/12/20252974518835,9831383509,4
02/12/2025332815,91782321329,44
03/12/20254501345,552350013478,1
04/12/2025242296324,52364017803,46
05/12/20252751614469,7221574399,34
08/12/2025142587151,582045701,56
09/12/20252341611470,7461985554
10/12/2025172897721,655601598,75
11/12/2025101122974,2230795
12/12/202591072833,192316138,04
15/12/20251448812885,93000
16/12/20250006671746,45
17/12/202561042701,5125652,5
18/12/20251133382501302,5
19/12/202582065371,2431293368,34
22/12/2025132927548,262575919916,46
23/12/202591223229,95112318
24/12/20254621632,8223604
29/12/2025121523981,8582787318,29
30/12/2025131493915,94000
31/12/2025111152985,393078079,66

