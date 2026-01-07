HOPSCOTCH GROUPE : Contrat de liquidité-Bilan annuel 2025

|Bilan ANNUEL du contrat de liquidité contracté avec
la Société de Bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société HOPSCOTCH GROUPE à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 3 217
- Solde en espèces: 39 223,77 €
Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|8 216 titres
|120 674,23 €
|399 transactions
|VENTE
|8 609 titres
|124 726,97 €
|337 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 2 639
- Solde en espèces: 49 727,43 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 3 000
- Solde en espèces: 100 000,00 €
ANNEXE SEMESTRE 2 2025
|Achats
|Ventes
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en
EUR
|TOTAL
|399
|8 216
|120 674,23
|337
|8 609
|124 726,97
|01/07/2025
|4
|65
|1128,5
|1
|10
|174
|02/07/2025
|2
|20
|350
|0
|0
|0
|03/07/2025
|0
|0
|0
|6
|47
|797,4
|04/07/2025
|1
|1
|16,9
|1
|3
|51
|07/07/2025
|3
|76
|1276,8
|4
|91
|1559,1
|08/07/2025
|4
|56
|960,4
|2
|42
|725
|09/07/2025
|1
|1
|17
|4
|65
|1113
|10/07/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11/07/2025
|0
|0
|0
|6
|32
|552,8
|14/07/2025
|5
|78
|1339,35
|4
|113
|1973,25
|15/07/2025
|0
|0
|0
|1
|29
|498,8
|16/07/2025
|6
|234
|3976,46
|1
|40
|684
|17/07/2025
|3
|12
|203,8
|0
|0
|0
|18/07/2025
|1
|14
|237,3
|0
|0
|0
|21/07/2025
|5
|90
|1523
|0
|0
|0
|22/07/2025
|3
|41
|687,35
|0
|0
|0
|23/07/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24/07/2025
|0
|0
|0
|4
|115
|1896,1
|25/07/2025
|1
|17
|282,2
|0
|0
|0
|28/07/2025
|3
|50
|830
|5
|100
|1676
|29/07/2025
|0
|0
|0
|6
|205
|3482,01
|30/07/2025
|1
|10
|177
|11
|162
|2843,8
|31/07/2025
|22
|537
|9100,11
|0
|0
|0
|01/08/2025
|6
|220
|3511,51
|1
|1
|16,5
|04/08/2025
|0
|0
|0
|3
|70
|1078
|05/08/2025
|1
|140
|2142
|1
|10
|154
|06/08/2025
|6
|145
|2181
|2
|30
|462
|07/08/2025
|0
|0
|0
|4
|150
|2240
|08/08/2025
|0
|0
|0
|2
|25
|375
|11/08/2025
|5
|92
|1372,7
|3
|245
|3685
|12/08/2025
|0
|0
|0
|4
|214
|3263,4
|13/08/2025
|7
|200
|3003
|4
|100
|1515
|14/08/2025
|0
|0
|0
|4
|416
|6254,4
|15/08/2025
|0
|0
|0
|2
|27
|417,5
|18/08/2025
|1
|324
|5232,6
|17
|744
|11889,78
|19/08/2025
|0
|0
|0
|3
|20
|323
|20/08/2025
|2
|40
|660
|5
|102
|1688,3
|21/08/2025
|3
|100
|1644
|1
|10
|166
|22/08/2025
|5
|200
|3260
|0
|0
|0
|25/08/2025
|5
|290
|4625,5
|0
|0
|0
|26/08/2025
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|27/08/2025
|4
|298
|4619
|1
|20
|312
|28/08/2025
|4
|144
|2195,19
|1
|7
|107,1
|29/08/2025
|0
|0
|0
|1
|35
|539
|01/09/2025
|6
|83
|1277,2
|0
|0
|0
|02/09/2025
|6
|193
|2958,9
|0
|0
|0
|03/09/2025
|2
|33
|500,6
|3
|36
|551,45
|04/09/2025
|2
|41
|618,3
|1
|10
|151
|05/09/2025
|3
|19
|285,45
|0
|0
|0
|08/09/2025
|4
|87
|1292,2
|1
|40
|596
|09/09/2025
|3
|48
|711,2
|1
|10
|148,5
|10/09/2025
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|11/09/2025
|1
|8
|119,2
|2
|24
|358,9
|12/09/2025
|1
|11
|165
|0
|0
|0
|15/09/2025
|4
|15
|225
|3
|57
|861,4
|16/09/2025
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|17/09/2025
|1
|20
|300
|0
|0
|0
|18/09/2025
|4
|15
|224,5
|0
|0
|0
|19/09/2025
|0
|0
|0
|2
|206
|3090
|22/09/2025
|1
|11
|165
|0
|0
|0
|23/09/2025
|2
|60
|900
|0
|0
|0
|24/09/2025
|4
|33
|492,5
|0
|0
|0
|25/09/2025
|24
|0
|0
|1
|0
|0
|26/09/2025
|24
|394
|5570,02
|2
|374
|5217,3
|29/09/2025
|6
|325
|4556,89
|13
|498
|7063,58
|30/09/2025
|2
|10
|140
|0
|0
|0
|01/10/2025
|19
|0
|0
|16
|0
|0
|02/10/2025
|2
|30
|411,5
|12
|390
|5355,91
|03/10/2025
|3
|26
|363,5
|6
|44
|617,8
|06/10/2025
|7
|0
|0
|4
|0
|0
|07/10/2025
|5
|86
|1168,3
|0
|0
|0
|08/10/2025
|5
|51
|687,25
|2
|40
|540
|09/10/2025
|2
|40
|544
|5
|115
|1571,25
|10/10/2025
|7
|166
|2208,7
|1
|50
|675
|13/10/2025
|3
|70
|919
|0
|0
|0
|14/10/2025
|18
|264
|3426,58
|6
|184
|2413,8
|15/10/2025
|2
|110
|1424,01
|10
|271
|3548,5
|16/10/2025
|1
|37
|486,55
|5
|96
|1271,4
|17/10/2025
|5
|123
|1618
|3
|81
|1076,85
|20/10/2025
|1
|40
|524
|6
|81
|1069,2
|21/10/2025
|10
|204
|2641,8
|6
|142
|1874,4
|22/10/2025
|0
|0
|0
|8
|153
|2022,09
|23/10/2025
|2
|190
|2517,5
|6
|239
|3186,49
|24/10/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|27/10/2025
|3
|18
|242,4
|6
|191
|2601,5
|28/10/2025
|4
|65
|887,25
|2
|38
|520,6
|29/10/2025
|5
|96
|1307,6
|2
|7
|96,6
|30/10/2025
|0
|0
|0
|2
|128
|1748,6
|31/10/2025
|3
|24
|327,4
|0
|0
|0
|03/11/2025
|0
|0
|0
|4
|103
|1401,1
|04/11/2025
|1
|20
|273
|0
|0
|0
|05/11/2025
|1
|20
|271
|3
|16
|217,6
|06/11/2025
|2
|22
|295,8
|2
|75
|1012,5
|07/11/2025
|2
|70
|945
|0
|0
|0
|10/11/2025
|4
|47
|633,5
|3
|52
|703,25
|11/11/2025
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|12/11/2025
|0
|0
|0
|1
|10
|130
|13/11/2025
|0
|0
|0
|1
|200
|2600
|14/11/2025
|0
|0
|0
|3
|25
|325
|17/11/2025
|0
|0
|0
|1
|6
|78,6
|18/11/2025
|1
|100
|1310
|8
|261
|3431,65
|19/11/2025
|1
|12
|156,6
|1
|40
|524
|20/11/2025
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|21/11/2025
|4
|80
|1043,5
|1
|3
|39,45
|24/11/2025
|0
|0
|0
|2
|54
|717,9
|25/11/2025
|1
|8
|106,8
|0
|0
|0
|26/11/2025
|3
|30
|397,75
|0
|0
|0
|27/11/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|28/11/2025
|10
|219
|2876,26
|0
|0
|0
|01/12/2025
|0
|0
|0
|2
|9
|116,1
|02/12/2025
|1
|2
|25,8
|0
|0
|0
|03/12/2025
|0
|0
|0
|3
|6
|77,4
|04/12/2025
|0
|0
|0
|3
|13
|167,05
|05/12/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|08/12/2025
|1
|100
|1290
|7
|268
|3470,31
|09/12/2025
|0
|0
|0
|3
|3
|39
|10/12/2025
|1
|5
|65
|1
|1
|13,05
|11/12/2025
|3
|111
|1438,01
|2
|100
|1305,55
|12/12/2025
|0
|0
|0
|3
|71
|925,4
|15/12/2025
|1
|75
|978,75
|0
|0
|0
|16/12/2025
|1
|2
|26,1
|2
|62
|812,2
|17/12/2025
|0
|0
|0
|4
|58
|763,8
|18/12/2025
|1
|20
|262
|0
|0
|0
|19/12/2025
|0
|0
|0
|3
|101
|1349,2
|22/12/2025
|1
|1
|13,4
|0
|0
|0
|23/12/2025
|2
|20
|267,4
|0
|0
|0
|24/12/2025
|0
|0
|0
|5
|93
|1250,35
|29/12/2025
|12
|651
|8462,54
|3
|65
|849,5
|30/12/2025
|4
|60
|776,05
|2
|67
|861,3
|31/12/2025
|0
|0
|0
|7
|62
|805,35
ANNEXE SEMESTRE 1 2025
|Achats
|Ventes
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en
EUR
|TOTAL
|515
|12 632
|225 701,83
|434
|12 386
|218 174,01
|02/01/2025
|2
|190
|3366
|6
|235
|4223
|03/01/2025
|1
|36
|651,6
|0
|0
|0
|06/01/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|07/01/2025
|4
|16
|289
|1
|30
|543
|08/01/2025
|5
|60
|1089
|0
|0
|0
|09/01/2025
|2
|70
|1269
|0
|0
|0
|10/01/2025
|6
|143
|2562,9
|0
|0
|0
|13/01/2025
|4
|390
|6822
|1
|50
|875
|14/01/2025
|4
|100
|1755
|3
|260
|4583
|15/01/2025
|0
|0
|0
|2
|22
|391,6
|16/01/2025
|0
|0
|0
|2
|61
|1085,8
|17/01/2025
|3
|150
|2660
|3
|110
|1971,5
|20/01/2025
|3
|74
|1324,2
|0
|0
|0
|21/01/2025
|2
|100
|1764
|0
|0
|0
|22/01/2025
|1
|50
|880
|2
|75
|1322,5
|23/01/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24/01/2025
|3
|98
|1712,6
|1
|50
|875
|27/01/2025
|16
|136
|2347,35
|1
|3
|51,9
|28/01/2025
|1
|40
|684
|0
|0
|0
|29/01/2025
|6
|122
|2083,8
|0
|0
|0
|30/01/2025
|7
|186
|3146
|0
|0
|0
|31/01/2025
|8
|137
|2269,45
|0
|100
|1680
|03/02/2025
|4
|97
|1539,4
|9
|343
|5556,6
|04/02/2025
|1
|0
|0
|3
|326
|5375,4
|05/02/2025
|1
|12
|206,4
|19
|745
|12741,05
|06/02/2025
|10
|384
|6559,8
|1
|0
|0
|07/02/2025
|3
|198
|3370,9
|8
|525
|8955,75
|10/02/2025
|1
|0
|0
|4
|55
|937,5
|11/02/2025
|1
|50
|855
|7
|86
|1484,35
|12/02/2025
|1
|10
|174
|1
|10
|175
|13/02/2025
|3
|164
|2853,6
|2
|90
|1575
|14/02/2025
|1
|1
|17,35
|8
|162
|2858,2
|17/02/2025
|0
|0
|0
|1
|1
|18,2
|18/02/2025
|3
|150
|2720,5
|0
|0
|0
|19/02/2025
|4
|175
|3142,5
|0
|0
|0
|20/02/2025
|1
|5
|89,5
|1
|32
|576
|21/02/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24/02/2025
|2
|128
|2286,2
|2
|12
|216
|25/02/2025
|0
|0
|0
|1
|10
|178
|26/02/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|27/02/2025
|2
|67
|1182,2
|2
|42
|747,6
|28/02/2025
|3
|60
|1069,5
|0
|0
|0
|03/03/2025
|2
|43
|760,8
|4
|36
|638,8
|04/03/2025
|2
|100
|1770
|0
|0
|0
|05/03/2025
|2
|120
|2122
|0
|0
|0
|06/03/2025
|5
|59
|1034,6
|1
|50
|880
|07/03/2025
|2
|9
|158,4
|1
|20
|354
|10/03/2025
|1
|3
|52,8
|1
|111
|1953,6
|11/03/2025
|0
|0
|0
|3
|97
|1719,2
|12/03/2025
|1
|20
|356
|4
|91
|1623,9
|13/03/2025
|0
|0
|0
|2
|30
|533
|14/03/2025
|11
|256
|4499,15
|1
|30
|520,5
|17/03/2025
|4
|100
|1735
|2
|48
|835,2
|18/03/2025
|0
|0
|0
|2
|62
|1075,8
|19/03/2025
|6
|65
|1122,4
|1
|22
|381,7
|20/03/2025
|11
|439
|7476,05
|1
|60
|1032
|21/03/2025
|2
|10
|169,5
|5
|82
|1396,55
|24/03/2025
|2
|20
|341
|0
|0
|0
|25/03/2025
|0
|0
|0
|3
|136
|2335
|26/03/2025
|2
|75
|1292,75
|0
|0
|0
|27/03/2025
|2
|51
|879,65
|0
|0
|0
|28/03/2025
|1
|4
|68,6
|0
|0
|0
|31/03/2025
|7
|297
|4989,6
|0
|0
|0
|01/04/2025
|1
|10
|168
|1
|15
|253,5
|02/04/2025
|13
|370
|6033,5
|4
|48
|782,35
|03/04/2025
|5
|77
|1236,3
|6
|142
|2305,7
|04/04/2025
|9
|92
|1433,7
|1
|12
|190,8
|07/04/2025
|13
|221
|3251,1
|24
|463
|7131,13
|08/04/2025
|3
|20
|328
|4
|17
|280,5
|09/04/2025
|6
|96
|1533,8
|5
|62
|988
|10/04/2025
|0
|0
|0
|4
|154
|2520
|11/04/2025
|0
|0
|0
|6
|279
|4631,61
|14/04/2025
|1
|100
|1665
|3
|102
|1707,8
|15/04/2025
|0
|0
|0
|9
|173
|2921,87
|16/04/2025
|5
|99
|1672,37
|0
|0
|0
|17/04/2025
|1
|16
|269,28
|7
|106
|1784,04
|22/04/2025
|4
|130
|2185,9
|0
|0
|0
|23/04/2025
|1
|20
|336,8
|19
|618
|10454,78
|24/04/2025
|8
|238
|4217,55
|11
|299
|5330,97
|25/04/2025
|6
|158
|2775,25
|2
|10
|177
|28/04/2025
|2
|39
|683,2
|2
|52
|912
|29/04/2025
|6
|109
|1898,3
|1
|6
|105
|30/04/2025
|12
|161
|2754,5
|4
|21
|357
|02/05/2025
|0
|0
|0
|9
|85
|1451,25
|05/05/2025
|13
|435
|7384,47
|4
|126
|2148,44
|06/05/2025
|3
|35
|601,15
|2
|115
|1978,98
|07/05/2025
|6
|106
|1819,51
|0
|0
|0
|08/05/2025
|1
|20
|340,64
|2
|20
|342,25
|09/05/2025
|1
|5
|85,16
|6
|65
|1113,54
|12/05/2025
|0
|0
|0
|4
|92
|1582,98
|13/05/2025
|0
|0
|0
|5
|90
|1554,92
|14/05/2025
|1
|50
|880
|16
|434
|7642,95
|15/05/2025
|2
|300
|5325
|3
|30
|534
|16/05/2025
|2
|2
|36
|7
|150
|2722,5
|19/05/2025
|3
|48
|861
|0
|0
|0
|20/05/2025
|0
|0
|0
|1
|60
|1080
|21/05/2025
|3
|86
|1539,4
|0
|0
|0
|22/05/2025
|4
|225
|3997,3
|2
|100
|1800
|23/05/2025
|1
|29
|513,3
|10
|308
|5545,2
|26/05/2025
|11
|275
|5015,01
|15
|224
|4224,1
|27/05/2025
|7
|212
|4219,61
|15
|745
|15231,97
|28/05/2025
|13
|274
|6190,1
|5
|135
|3123,81
|29/05/2025
|14
|282
|6345,79
|1
|14
|322
|30/05/2025
|14
|299
|6419,5
|0
|0
|0
|02/06/2025
|16
|446
|8849
|4
|173
|3440,24
|03/06/2025
|7
|120
|2361,8
|0
|0
|0
|04/06/2025
|23
|398
|7549,66
|7
|150
|2845,5
|05/06/2025
|8
|182
|3397,36
|10
|145
|2721,9
|06/06/2025
|15
|240
|4417,51
|8
|145
|2662,3
|09/06/2025
|0
|0
|0
|2
|10
|184,5
|10/06/2025
|2
|20
|368
|9
|334
|6261,2
|11/06/2025
|13
|320
|5836,19
|2
|191
|3454,81
|12/06/2025
|4
|56
|1009,4
|3
|17
|307,1
|13/06/2025
|3
|60
|1058
|2
|80
|1419,5
|16/06/2025
|1
|10
|178
|11
|317
|5788,99
|17/06/2025
|15
|289
|5235,7
|3
|36
|660,4
|18/06/2025
|19
|453
|7663,27
|6
|465
|8067,98
|19/06/2025
|4
|10
|164
|4
|120
|1976,5
|20/06/2025
|1
|14
|232,4
|9
|371
|6277,95
|23/06/2025
|0
|0
|0
|1
|10
|172
|24/06/2025
|4
|85
|1447
|0
|0
|0
|25/06/2025
|0
|0
|0
|7
|90
|1549
|26/06/2025
|2
|10
|174
|0
|0
|0
|27/06/2025
|1
|10
|174
|0
|0
|0
|30/06/2025
|0
|0
|0
|4
|50
|875
