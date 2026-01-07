HOPSCOTCH GROUPE : Contrat de liquidité-Bilan annuel 2025

Bilan ANNUEL du contrat de liquidité contracté avec
la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société HOPSCOTCH GROUPE à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 3 217
  • Solde en espèces: 39 223,77 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT8 216 titres120 674,23 €399 transactions
VENTE8 609 titres124 726,97 €337 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 2 639
  • Solde en espèces: 49 727,43 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 3 000
  • Solde en espèces: 100 000,00 €

ANNEXE SEMESTRE 2 2025

 AchatsVentes
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en
EUR
TOTAL3998 216120 674,233378 609124 726,97
01/07/20254651128,5110174
02/07/2025220350000
03/07/2025000647797,4
04/07/20251116,91351
07/07/20253761276,84911559,1
08/07/2025456960,4242725
09/07/202511174651113
10/07/2025000000
11/07/2025000632552,8
14/07/20255781339,3541131973,25
15/07/2025000129498,8
16/07/202562343976,46140684
17/07/2025312203,8000
18/07/2025114237,3000
21/07/20255901523000
22/07/2025341687,35000
23/07/2025000000
24/07/202500041151896,1
25/07/2025117282,2000
28/07/202535083051001676
29/07/202500062053482,01
30/07/2025110177111622843,8
31/07/2025225379100,11000
01/08/202562203511,511116,5
04/08/20250003701078
05/08/202511402142110154
06/08/202561452181230462
07/08/202500041502240
08/08/2025000225375
11/08/20255921372,732453685
12/08/202500042143263,4
13/08/20257200300341001515
14/08/202500044166254,4
15/08/2025000227417,5
18/08/202513245232,61774411889,78
19/08/2025000320323
20/08/202524066051021688,3
21/08/202531001644110166
22/08/202552003260000
25/08/202552904625,5000
26/08/2025600000
27/08/202542984619120312
28/08/202541442195,1917107,1
29/08/2025000135539
01/09/20256831277,2000
02/09/202561932958,9000
03/09/2025233500,6336551,45
04/09/2025241618,3110151
05/09/2025319285,45000
08/09/20254871292,2140596
09/09/2025348711,2110148,5
10/09/2025000200
11/09/202518119,2224358,9
12/09/2025111165000
15/09/2025415225357861,4
16/09/2025100200
17/09/2025120300000
18/09/2025415224,5000
19/09/202500022063090
22/09/2025111165000
23/09/2025260900000
24/09/2025433492,5000
25/09/20252400100
26/09/2025243945570,0223745217,3
29/09/202563254556,89134987063,58
30/09/2025210140000
01/10/202519001600
02/10/2025230411,5123905355,91
03/10/2025326363,5644617,8
06/10/2025700400
07/10/20255861168,3000
08/10/2025551687,25240540
09/10/202524054451151571,25
10/10/202571662208,7150675
13/10/2025370919000
14/10/2025182643426,5861842413,8
15/10/202521101424,01102713548,5
16/10/2025137486,555961271,4
17/10/2025512316183811076,85
20/10/20251405246811069,2
21/10/2025102042641,861421874,4
22/10/202500081532022,09
23/10/202521902517,562393186,49
24/10/2025000000
27/10/2025318242,461912601,5
28/10/2025465887,25238520,6
29/10/20255961307,62796,6
30/10/202500021281748,6
31/10/2025324327,4000
03/11/202500041031401,1
04/11/2025120273000
05/11/2025120271316217,6
06/11/2025222295,82751012,5
07/11/2025270945000
10/11/2025447633,5352703,25
11/11/20251300000
12/11/2025000110130
13/11/202500012002600
14/11/2025000325325
17/11/20250001678,6
18/11/20251100131082613431,65
19/11/2025112156,6140524
20/11/2025000100
21/11/20254801043,51339,45
24/11/2025000254717,9
25/11/202518106,8000
26/11/2025330397,75000
27/11/2025000000
28/11/2025102192876,26000
01/12/202500029116,1
02/12/20251225,8000
03/12/20250003677,4
04/12/2025000313167,05
05/12/2025000000
08/12/20251100129072683470,31
09/12/20250003339
10/12/202515651113,05
11/12/202531111438,0121001305,55
12/12/2025000371925,4
15/12/2025175978,75000
16/12/20251226,1262812,2
17/12/2025000458763,8
18/12/2025120262000
19/12/202500031011349,2
22/12/20251113,4000
23/12/2025220267,4000
24/12/20250005931250,35
29/12/2025126518462,54365849,5
30/12/2025460776,05267861,3
31/12/2025000762805,35

ANNEXE SEMESTRE 1 2025

 AchatsVentes
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en
EUR
TOTAL51512 632225 701,8343412 386218 174,01
02/01/20252190336662354223
03/01/2025136651,6000
06/01/2025000000
07/01/2025416289130543
08/01/20255601089000
09/01/20252701269000
10/01/202561432562,9000
13/01/202543906822150875
14/01/20254100175532604583
15/01/2025000222391,6
16/01/20250002611085,8
17/01/20253150                266031101971,5
20/01/20253741324,2000
21/01/202521001764000
22/01/20251508802751322,5
23/01/2025000000
24/01/20253981712,6150875
27/01/2025161362347,351351,9
28/01/2025140684000
29/01/202561222083,8000
30/01/202571863146000
31/01/202581372269,4501001680
03/02/20254971539,493435556,6
04/02/202510033265375,4
05/02/2025112206,41974512741,05
06/02/2025103846559,8100
07/02/202531983370,985258955,75
10/02/2025100455937,5
11/02/20251508557861484,35
12/02/2025110174110175
13/02/202531642853,62901575
14/02/20251117,3581622858,2
17/02/20250001118,2
18/02/202531502720,5000
19/02/202541753142,5000
20/02/20251589,5132576
21/02/2025000000
24/02/202521282286,2212216
25/02/2025000110178
26/02/2025000000
27/02/20252671182,2242747,6
28/02/20253601069,5000
03/03/2025243760,8436638,8
04/03/202521001770000
05/03/202521202122000
06/03/20255591034,6150880
07/03/202529158,4120354
10/03/20251352,811111953,6
11/03/20250003971719,2
12/03/20251203564911623,9
13/03/2025000230533
14/03/2025112564499,15130520,5
17/03/202541001735248835,2
18/03/20250002621075,8
19/03/20256651122,4122381,7
20/03/2025114397476,051601032
21/03/2025210169,55821396,55
24/03/2025220341000
25/03/202500031362335
26/03/20252751292,75000
27/03/2025251879,65000
28/03/20251468,6000
31/03/202572974989,6000
01/04/2025110168115253,5
02/04/2025133706033,5448782,35
03/04/20255771236,361422305,7
04/04/20259921433,7112190,8
07/04/2025132213251,1244637131,13
08/04/2025320328417280,5
09/04/20256961533,8562988
10/04/202500041542520
11/04/202500062794631,61
14/04/20251100166531021707,8
15/04/202500091732921,87
16/04/20255991672,37000
17/04/2025116269,2871061784,04
22/04/202541302185,9000
23/04/2025120336,81961810454,78
24/04/202582384217,55112995330,97
25/04/202561582775,25210177
28/04/2025239683,2252912
29/04/202561091898,316105
30/04/2025121612754,5421357
02/05/20250009851451,25
05/05/2025134357384,4741262148,44
06/05/2025335601,1521151978,98
07/05/202561061819,51000
08/05/2025120340,64220342,25
09/05/20251585,166651113,54
12/05/20250004921582,98
13/05/20250005901554,92
14/05/2025150880164347642,95
15/05/202523005325330534
16/05/2025223671502722,5
19/05/2025348861000
20/05/20250001601080
21/05/20253861539,4000
22/05/202542253997,321001800
23/05/2025129513,3103085545,2
26/05/2025112755015,01152244224,1
27/05/202572124219,611574515231,97
28/05/2025132746190,151353123,81
29/05/2025142826345,79114322
30/05/2025142996419,5000
02/06/202516446884941733440,24
03/06/202571202361,8000
04/06/2025233987549,6671502845,5
05/06/202581823397,36101452721,9
06/06/2025152404417,5181452662,3
09/06/2025000210184,5
10/06/202522036893346261,2
11/06/2025133205836,1921913454,81
12/06/20254561009,4317307,1
13/06/202536010582801419,5
16/06/2025110178113175788,99
17/06/2025152895235,7336660,4
18/06/2025194537663,2764658067,98
19/06/202541016441201976,5
20/06/2025114232,493716277,95
23/06/2025000110172
24/06/20254851447000
25/06/20250007901549
26/06/2025210174000
27/06/2025110174000
30/06/2025000450875


