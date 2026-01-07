Informations Réglementées

Châtillon, France, le 7 janvier (22 h 00 CET) 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité DBV Technologies avec ODDO BHF

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq : DBVT), laboratoire biopharmaceutique français, publie aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité avec ODDO BHF.

Au titre du contrat de liquidité confié à ODDO BHF, portant sur les actions de la société DBV TECHNOLOGIES, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

74.580 titres DBV Technologies,

527.891,63 euros.

Lors de la mise en place du contrat, à compter du 1e juillet 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

41.159 titres DBV Technologies,

432.367,25 euros.

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025, ont été exécutées :

1.658 transactions à l’achat,

1.867 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

1.496.975 titres et 3.548.323,07 euros à l’achat,

1.632.464 titres et 3.904.915,92 euros à la vente.







À propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa technologie exclusive, le patch VIASKIN®, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT), le patch VIASKIN® est conçu pour dispenser des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l’allergie sous-jacente d’un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec le patch VIASKIN® peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le compartiment B d’Euronext Paris (DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (chacun représentant cinq actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Capital Market (DBVT, CUSIP : 23306J309).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

VIASKIN est une marque commerciale déposée de DBV Technologies.

