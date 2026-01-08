Fastsættelse af kuponrenter – Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen

8. januar 2026

FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER

Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 12. januar 2026

Med virkning fra den 12. januar 2026 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S.

Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse

De nye kuponrenter er gældende fra den 12. januar 2026 til den 10. april 2026:

Obligationer uden renteloft

DK0030522149, (SNP), udløb 2028, ny rente pr. 12. januar 2026: 2,9170% p.a.

De nye kuponrenter er gældende fra den 12. januar 2026 til den 13. april 2026:

Obligationer uden renteloft

DK0030395603, (SNP), udløb 2029, ny rente pr. 12. januar 2026: 3,2170% p.a

Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk eller pressekonsulent Peter Klaaborg, telefon 44 55 14 94.

