Sogeclair: Droits de vote au 31/12/2025

SOGECLAIR

Société anonyme au capital de 3 204 901 Euros

Siège social : 7 avenue Albert Durand – 31700 BLAGNAC (France)

Tél. : 33 (0)5.61.71.71.71 – www.sogeclair.com

335 218 269 R.C.S. TOULOUSE





Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Article L.233-8 II du Code de commerce et Article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers





Date d’arrêté des informations Nombre total d’actions composant le capital social Nombre total de droits de vote 31 Décembre 2025 3 204 901 Total brut : 5 428 399 Total net* : 5 279 006





* total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions

– actions privées de droit de vote (auto détention …)

