Sogeclair: Droits de vote au 31/12/2025

SOGECLAIR

Société anonyme au capital de 3 204 901 Euros
Siège social : 7 avenue Albert Durand – 31700 BLAGNAC (France)
Tél. : 33 (0)5.61.71.71.71 – www.sogeclair.com
335 218 269 R.C.S. TOULOUSE


Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social
Article L.233-8 II du Code de commerce et Article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers


Date d’arrêté des informationsNombre total d’actions composant le capital socialNombre total de droits de vote
31 Décembre 20253 204 901Total brut : 5 428 399
  Total net* : 5 279 006


* total net :        nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions
        – actions privées de droit de vote (auto détention …)

