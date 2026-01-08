Calendrier prévisionnel de communication 2026

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce son calendrier de communication financière pour 2026 (*) :

12 février 2026 :

28 avril 2026 : Chiffre d’affaires de l’exercice 2025

Résultats de l’exercice 2025 12 mai 2026 :

19 mai 2026 (10h00) : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

Réunion d’information sur les résultats annuels 2025

& Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 30 juin 2026 : Assemblée générale annuelle 23 juillet 2025 : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2026 23 septembre 2026 : Résultats semestriels 2026 24 septembre 2026 (10h00) : Réunion d’information sur les résultats semestriels 2026 5 novembre 2026 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026

(*) Ce calendrier est indicatif et le Groupe se réserve le droit de modifier les dates mentionnées ci-dessus s’il le jugeait nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture de la Bourse d’Euronext à Paris.

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

Contacts AUREA



ACTUS finance & communication TSAF – GROUPE VIEL 01 53 83 85 45

contact@aurea-france.com



Corinne Puissant

01 53 67 36 77

cpuissant@actus.fr



Manon Clairet

Relations Presse

01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

Camille Trémeau

01 40 74 15 45

camille.tremeau@tsaf-paris.com









Pièce jointe