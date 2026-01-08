Informe de BitMEX halla que los perpetuos cripto entran en la era posterior al rendimiento

VICTORIA, Seychelles, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX , uno de los exchanges más seguros, publicó hoy su informe de investigación de fin de año, “State of Crypto Perpetual Swaps 2025” (Estado de los swaps perpetuos de criptomonedas 2025), en el que expone cinco perspectivas centrales que definieron un año turbulento para el mercado global de derivados de criptomonedas. El informe examina cómo el estrés estructural, los shocks de liquidez y el colapso de estrategias de trading anteriormente confiables reconfiguraron los swaps perpetuos en 2025.

Según el informe, el evento más significativo del año fue el desplome del mercado del 10 al 11 de octubre, que desencadenó una cascada de liquidaciones estimada en 20 mil millones de dólares. El análisis de BitMEX muestra que los mecanismos de desapalancamiento automático en múltiples exchanges interrumpieron las estrategias delta-neutral, obligando a los creadores de mercado profesionales a reducir la liquidez y dejando los libros de órdenes en sus niveles más delgados desde 2022.

"El 2025 marcó un punto de inflexión en el que la estructura del mercado importó más que la dirección del mercado”, afirmó Stephan Lutz, director ejecutivo de BitMEX. "“Los eventos de octubre demostraron que incluso las estrategias sofisticadas y tradicionalmente neutrales pueden fallar cuando los motores de riesgo de los exchanges se ven sometidos a estrés, y que la resiliencia ahora depende de sistemas transparentes y de una gestión de riesgos disciplinada".

El informe también concluye que el arbitraje de tasas de financiamiento, que alguna vez se consideró una fuente confiable de rendimiento pasivo, se volvió cada vez más saturado. A medida que se expandieron los productos delta-neutral nativos de los exchanges, las tasas de financiamiento se comprimieron de forma pronunciada, con rendimientos que cayeron hacia el 4 por ciento y, generalmente, por debajo de las tasas prevalecientes de los bonos del Tesoro de EE. UU. a mediados de año.

Más allá de la mecánica del mercado, el informe destaca una creciente brecha de confianza entre los exchanges de emparejamiento justo y las llamadas plataformas B-Book. Los investigadores de BitMEX observaron múltiples incidentes en los que traders rentables enfrentaron reversiones de operaciones o restricciones de cuentas bajo cláusulas de “trading anormal”, reforzando la importancia de comprender el riesgo de contraparte.

Dónde los traders eligen ejecutar se ha vuelto tan importante como la propia estrategia”, dijo Lutz "Mientras que los mercados de derivados maduran, los participantes están exigiendo plataformas que prioricen el emparejamiento justo, reglas claras y rendición de cuentas, particularmente durante períodos de estrés del mercado".

El informe también examina el auge de los exchanges descentralizados de perpetuos, señalando una mayor innovación junto con nuevas vulnerabilidades como ataques de liquidación dirigidos y manipulación de oráculos. Al mismo tiempo, BitMEX identifica categorías emergentes de productos, incluidos los perpetuos de renta variable y el trading de tasas de financiamiento, como señales de una evolución continua en el panorama de los derivados. A principios de esta semana, lanzó Equity Perps, otorgando a los traders acceso 24/7 a 10 acciones e índices estadounidenses.

Con miras al futuro, BitMEX concluye que la era del rendimiento fácil ha terminado, pero que la innovación en el diseño de productos y la estructura del mercado se está acelerando. La firma espera una convergencia continua entre los mercados cripto y tradicionales, con derivados utilizados cada vez más para acceder a activos globales de forma ininterrumpida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El informe completo “State of Crypto Perpetual Swaps 2025” está disponible en el blog de BitMEX .

Acerca de BitMEX

BitMEX BitMEX es el exchange OG de derivados de criptomonedas, que ofrece a traders profesionales una plataforma que atiende sus necesidades con baja latencia, profunda liquidez nativa de criptomonedas y una confiabilidad inigualable.

Desde su fundación, no se ha perdido ninguna criptomoneda por intrusión o hackeo, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con la confianza de que sus fondos están seguros y de que tienen acceso a los productos y herramientas necesarios para ser rentables.

BitMEX también fue uno de los primeros exchanges en publicar datos on-chain de prueba de reservas y prueba de pasivos. El exchange continúa publicando estos datos dos veces por semana, proporcionando garantía de que los fondos de los clientes se almacenan de forma segura y segregada.

Para más información los usuarios pueden visitar el Blog de BitMEX o www.bitmex.com y seguir a Discord , Telegram y Twitter .

Contacto de medios

press@bitmex.com