Bilan semestriel du contrat de liquidité d'Exosens avec Kepler Cheuvreux

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MÉRIGNAC, FRANCE – 9 JANVIER 2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
D’EXOSENS AVEC KEPLER CHEUVREUX

Conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration
des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Exosens (Ticker : EXENS ; ISIN : FR001400Q9V2) à Kepler Cheuvreux, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2025 :

  • 7 347 titres ; et
  • 1 921 725,07 euros en espèces.

Sur la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, il a été négocié un total de :

  • À l’achat, 286 096 titres pour un montant de 12 371 558,26 euros (2 588 transactions) ; et
  • À la vente, 299 013 titres pour un montant de 13 259 366,52 euros (3 030 transactions).

Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30 juin 2025 :

  • 20 264 titres ; et
  • 1 526 636,31 euros en espèces.

À la date de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 0 titre ; et
  • 2 000 000 euros en espèces.

Contact

Relations Investisseurs
Laurent Sfaxi – l.sfaxi@exosens.com


 AchatsVentes
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR
Total2 588286 09612 371 558,263 030299 01313 259 366,52
01/07/2025152 25089 100,00225410 160,00
02/07/2025302 59099 740,90581631 824,00
03/07/2025111 04740 204,80350019 350,00
04/07/2025332 703103 011,33232 50095 675,00
07/07/202581 25047 725,00131 50058 035,00
08/07/202561 50058 500,00131 75068 757,50
09/07/2025575029 100,0091 00039 200,00
10/07/2025141 75067 970,00141 00039 210,00
11/07/2025---302 500100 275,00
14/07/2025---371 75072 817,50
15/07/2025172 00081 800,00950220 923,36
16/07/2025292 826113 322,60171 20750 090,50
17/07/202522509 950,00251 83373 778,25
18/07/2025525010 150,00261 66768 563,71
21/07/2025101 50060 900,00954222 162,38
22/07/2025232 25089 235,00350020 000,00
23/07/2025111 87773 447,01151 25049 587,50
24/07/202591 25049 550,00151 75069 807,50
25/07/2025252 00078 200,00---
28/07/2025302 750104 802,50675029 152,50
29/07/2025212 50093 250,00750019 050,00
30/07/2025350019 300,00626 750265 477,50
31/07/2025181 75072 555,00484 206175 936,98
01/08/2025282 750111 512,50211 75071 907,50
04/08/2025---613 750160 987,50
05/08/2025141 75075 792,50312 01888 065,52
06/08/2025291 76075 116,80181 25053 800,00
07/08/2025403 851158 738,22650021 150,00
08/08/2025192 500100 300,00211 25050 750,00
11/08/2025192 750106 837,50162 00078 860,00
12/08/2025191 25049 487,50975029 797,50
13/08/2025225310 120,00131 29351 732,93
14/08/2025121 25050 225,00111 75070 647,50
15/08/2025141 50060 585,00171 50060 930,00
18/08/2025121 41358 342,77463 638150 795,10
19/08/2025779 838389 781,56---
20/08/2025383 599138 057,64171 50057 900,00
21/08/2025250019 375,00322 819109 715,48
22/08/2025---683 231128 723,04
25/08/20251485834 749,00322 25091 440,00
26/08/2025525 000196 000,00---
27/08/202522509 700,001075029 497,50
28/08/2025111 75069 020,00252 28390 361,14
29/08/2025131 25049 450,00777430 905,82
01/09/2025262 25088 380,00894337 455,96
02/09/2025242 25085 297,5012509 525,00
03/09/2025372 00074 940,00151 50056 535,00
04/09/2025373 102113 998,50450018 450,00
05/09/2025212 25082 485,00351 89669 791,76
08/09/20251075027 952,50333 000112 020,00
09/09/2025173 000113 190,00252 53596 659,55
10/09/2025429211 279,96706 238247 461,46
11/09/2025125010 300,00514 000167 520,00
12/09/2025131 17851 219,44444 500197 100,00
15/09/202551 25054 687,50554 500200 385,00
16/09/2025403 250143 715,00191 75078 155,00
17/09/2025263 009131 583,5791 00044 500,00
18/09/2025223 750159 037,50250021 850,00
19/09/2025375031 402,50382 500106 225,00
22/09/2025171 87178 956,20373 000128 790,00
23/09/202571 25054 600,00332 889127 549,35
24/09/2025314 250186 532,50262 801125 512,81
25/09/2025302 750116 462,50243 155136 359,10
26/09/2025152 25096 682,50111 00043 300,00
29/09/2025101 25054 250,00335 000219 350,00
30/09/2025262 750117 645,00201 50064 575,00
01/10/2025101 25053 250,00222 750119 047,50
02/10/2025425111 244,80262 699121 023,16
03/10/2025292 750121 412,50450022 200,00
06/10/2025584 181176 229,15192 500106 550,00
07/10/2025131 25052 987,50332 750119 707,50
08/10/2025283 500157 150,00425 000227 000,00
09/10/2025202 02091 102,00282 750125 125,00
10/10/2025565 750252 367,50---
13/10/2025223 250152 100,00539 694481 500,98
14/10/2025293 750178 500,00396 250302 750,00
15/10/2025365 250255 307,50252 784139 450,56
16/10/2025111 60977 408,99242 500121 400,00
17/10/2025566 750308 677,50---
20/10/2025---262 756126 583,08
21/10/2025350022 850,00534 250197 582,50
22/10/2025131 75083 755,00252 634127 195,86
23/10/2025211 50070 845,00222 250107 167,50
24/10/2025111 28059 993,60252 00094 200,00
27/10/2025646 457302 962,44445 782281 988,14
28/10/2025262 750128 892,50494 250201 535,00
29/10/2025203 000139 920,00172 500117 275,00
30/10/2025181 93690 372,48172 750129 442,50
31/10/2025111 00048 600,00283 750183 225,00
03/11/2025151 51674 996,52323 000149 280,00
04/11/2025384 000193 920,0081 00148 998,95
05/11/2025384 000187 040,00111 00047 310,00
06/11/2025202 750126 747,50182 500116 175,00
07/11/2025101 02347 722,95222 750129 965,00
10/11/2025272 838134 209,02212 133102 170,70
11/11/2025161 75081 305,00221 60274 733,30
12/11/2025262 532116 927,76121 50069 555,00
13/11/2025172 250103 095,00243 000138 840,00
14/11/2025373 250147 127,50142 250102 622,50
17/11/2025202 600120 120,00323 250151 385,00
18/11/2025392 750125 510,00443 383156 666,73
19/11/2025295 500247 390,00193 000137 550,00
20/11/2025121 99789 265,90202 750124 465,00
21/11/2025565 750247 652,50111 00043 500,00
24/11/2025283 750155 025,00350021 200,00
25/11/2025333 500142 800,00262 00082 620,00
26/11/2025122 25092 160,00171 75072 555,00
27/11/2025131 69569 579,75242 00182 601,28
28/11/2025152 00082 700,00192 500104 225,00
01/12/2025192 06885 263,64121 50062 700,00
02/12/2025151 25051 425,00172 652111 065,76
03/12/2025350021 600,00333 750162 862,50
04/12/2025---545 500251 570,00
05/12/2025414 500206 730,00242 253105 553,05
08/12/2025250022 550,00546 000281 340,00
09/12/2025671034 364,00232 776135 801,92
10/12/2025243 540169 743,00212 500120 550,00
11/12/2025446 000293 700,00826 750347 422,50
12/12/2025443 055144 196,00253 000143 160,00
15/12/2025283 500161 140,00225011 800,00
16/12/2025334 000177 120,00125011 150,00
17/12/2025101 26055 188,00303 012133 401,48
18/12/202561 00044 250,00282 750123 035,00
19/12/2025325011 850,00465 750273 240,00
22/12/2025243 060142 871,40111 00046 980,00
23/12/2025101 12452 625,68141 36164 198,37
24/12/2025875035 002,501575035 175,00
29/12/2025141 90087 685,00202 700125 550,00
30/12/2025171 50071 385,00432 750131 422,50
31/12/20251387742 043,381075036 150,00


