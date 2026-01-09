COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MÉRIGNAC, FRANCE – 9 JANVIER 2026
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
D’EXOSENS AVEC KEPLER CHEUVREUX
Conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration
des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Exosens (Ticker : EXENS ; ISIN : FR001400Q9V2) à Kepler Cheuvreux, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2025 :
- 7 347 titres ; et
- 1 921 725,07 euros en espèces.
Sur la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, il a été négocié un total de :
- À l’achat, 286 096 titres pour un montant de 12 371 558,26 euros (2 588 transactions) ; et
- À la vente, 299 013 titres pour un montant de 13 259 366,52 euros (3 030 transactions).
Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30 juin 2025 :
- 20 264 titres ; et
- 1 526 636,31 euros en espèces.
À la date de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titre ; et
- 2 000 000 euros en espèces.
|Achats
|Ventes
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Total
|2 588
|286 096
|12 371 558,26
|3 030
|299 013
|13 259 366,52
|01/07/2025
|15
|2 250
|89 100,00
|2
|254
|10 160,00
|02/07/2025
|30
|2 590
|99 740,90
|5
|816
|31 824,00
|03/07/2025
|11
|1 047
|40 204,80
|3
|500
|19 350,00
|04/07/2025
|33
|2 703
|103 011,33
|23
|2 500
|95 675,00
|07/07/2025
|8
|1 250
|47 725,00
|13
|1 500
|58 035,00
|08/07/2025
|6
|1 500
|58 500,00
|13
|1 750
|68 757,50
|09/07/2025
|5
|750
|29 100,00
|9
|1 000
|39 200,00
|10/07/2025
|14
|1 750
|67 970,00
|14
|1 000
|39 210,00
|11/07/2025
|-
|-
|-
|30
|2 500
|100 275,00
|14/07/2025
|-
|-
|-
|37
|1 750
|72 817,50
|15/07/2025
|17
|2 000
|81 800,00
|9
|502
|20 923,36
|16/07/2025
|29
|2 826
|113 322,60
|17
|1 207
|50 090,50
|17/07/2025
|2
|250
|9 950,00
|25
|1 833
|73 778,25
|18/07/2025
|5
|250
|10 150,00
|26
|1 667
|68 563,71
|21/07/2025
|10
|1 500
|60 900,00
|9
|542
|22 162,38
|22/07/2025
|23
|2 250
|89 235,00
|3
|500
|20 000,00
|23/07/2025
|11
|1 877
|73 447,01
|15
|1 250
|49 587,50
|24/07/2025
|9
|1 250
|49 550,00
|15
|1 750
|69 807,50
|25/07/2025
|25
|2 000
|78 200,00
|-
|-
|-
|28/07/2025
|30
|2 750
|104 802,50
|6
|750
|29 152,50
|29/07/2025
|21
|2 500
|93 250,00
|7
|500
|19 050,00
|30/07/2025
|3
|500
|19 300,00
|62
|6 750
|265 477,50
|31/07/2025
|18
|1 750
|72 555,00
|48
|4 206
|175 936,98
|01/08/2025
|28
|2 750
|111 512,50
|21
|1 750
|71 907,50
|04/08/2025
|-
|-
|-
|61
|3 750
|160 987,50
|05/08/2025
|14
|1 750
|75 792,50
|31
|2 018
|88 065,52
|06/08/2025
|29
|1 760
|75 116,80
|18
|1 250
|53 800,00
|07/08/2025
|40
|3 851
|158 738,22
|6
|500
|21 150,00
|08/08/2025
|19
|2 500
|100 300,00
|21
|1 250
|50 750,00
|11/08/2025
|19
|2 750
|106 837,50
|16
|2 000
|78 860,00
|12/08/2025
|19
|1 250
|49 487,50
|9
|750
|29 797,50
|13/08/2025
|2
|253
|10 120,00
|13
|1 293
|51 732,93
|14/08/2025
|12
|1 250
|50 225,00
|11
|1 750
|70 647,50
|15/08/2025
|14
|1 500
|60 585,00
|17
|1 500
|60 930,00
|18/08/2025
|12
|1 413
|58 342,77
|46
|3 638
|150 795,10
|19/08/2025
|77
|9 838
|389 781,56
|-
|-
|-
|20/08/2025
|38
|3 599
|138 057,64
|17
|1 500
|57 900,00
|21/08/2025
|2
|500
|19 375,00
|32
|2 819
|109 715,48
|22/08/2025
|-
|-
|-
|68
|3 231
|128 723,04
|25/08/2025
|14
|858
|34 749,00
|32
|2 250
|91 440,00
|26/08/2025
|52
|5 000
|196 000,00
|-
|-
|-
|27/08/2025
|2
|250
|9 700,00
|10
|750
|29 497,50
|28/08/2025
|11
|1 750
|69 020,00
|25
|2 283
|90 361,14
|29/08/2025
|13
|1 250
|49 450,00
|7
|774
|30 905,82
|01/09/2025
|26
|2 250
|88 380,00
|8
|943
|37 455,96
|02/09/2025
|24
|2 250
|85 297,50
|1
|250
|9 525,00
|03/09/2025
|37
|2 000
|74 940,00
|15
|1 500
|56 535,00
|04/09/2025
|37
|3 102
|113 998,50
|4
|500
|18 450,00
|05/09/2025
|21
|2 250
|82 485,00
|35
|1 896
|69 791,76
|08/09/2025
|10
|750
|27 952,50
|33
|3 000
|112 020,00
|09/09/2025
|17
|3 000
|113 190,00
|25
|2 535
|96 659,55
|10/09/2025
|4
|292
|11 279,96
|70
|6 238
|247 461,46
|11/09/2025
|1
|250
|10 300,00
|51
|4 000
|167 520,00
|12/09/2025
|13
|1 178
|51 219,44
|44
|4 500
|197 100,00
|15/09/2025
|5
|1 250
|54 687,50
|55
|4 500
|200 385,00
|16/09/2025
|40
|3 250
|143 715,00
|19
|1 750
|78 155,00
|17/09/2025
|26
|3 009
|131 583,57
|9
|1 000
|44 500,00
|18/09/2025
|22
|3 750
|159 037,50
|2
|500
|21 850,00
|19/09/2025
|3
|750
|31 402,50
|38
|2 500
|106 225,00
|22/09/2025
|17
|1 871
|78 956,20
|37
|3 000
|128 790,00
|23/09/2025
|7
|1 250
|54 600,00
|33
|2 889
|127 549,35
|24/09/2025
|31
|4 250
|186 532,50
|26
|2 801
|125 512,81
|25/09/2025
|30
|2 750
|116 462,50
|24
|3 155
|136 359,10
|26/09/2025
|15
|2 250
|96 682,50
|11
|1 000
|43 300,00
|29/09/2025
|10
|1 250
|54 250,00
|33
|5 000
|219 350,00
|30/09/2025
|26
|2 750
|117 645,00
|20
|1 500
|64 575,00
|01/10/2025
|10
|1 250
|53 250,00
|22
|2 750
|119 047,50
|02/10/2025
|4
|251
|11 244,80
|26
|2 699
|121 023,16
|03/10/2025
|29
|2 750
|121 412,50
|4
|500
|22 200,00
|06/10/2025
|58
|4 181
|176 229,15
|19
|2 500
|106 550,00
|07/10/2025
|13
|1 250
|52 987,50
|33
|2 750
|119 707,50
|08/10/2025
|28
|3 500
|157 150,00
|42
|5 000
|227 000,00
|09/10/2025
|20
|2 020
|91 102,00
|28
|2 750
|125 125,00
|10/10/2025
|56
|5 750
|252 367,50
|-
|-
|-
|13/10/2025
|22
|3 250
|152 100,00
|53
|9 694
|481 500,98
|14/10/2025
|29
|3 750
|178 500,00
|39
|6 250
|302 750,00
|15/10/2025
|36
|5 250
|255 307,50
|25
|2 784
|139 450,56
|16/10/2025
|11
|1 609
|77 408,99
|24
|2 500
|121 400,00
|17/10/2025
|56
|6 750
|308 677,50
|-
|-
|-
|20/10/2025
|-
|-
|-
|26
|2 756
|126 583,08
|21/10/2025
|3
|500
|22 850,00
|53
|4 250
|197 582,50
|22/10/2025
|13
|1 750
|83 755,00
|25
|2 634
|127 195,86
|23/10/2025
|21
|1 500
|70 845,00
|22
|2 250
|107 167,50
|24/10/2025
|11
|1 280
|59 993,60
|25
|2 000
|94 200,00
|27/10/2025
|64
|6 457
|302 962,44
|44
|5 782
|281 988,14
|28/10/2025
|26
|2 750
|128 892,50
|49
|4 250
|201 535,00
|29/10/2025
|20
|3 000
|139 920,00
|17
|2 500
|117 275,00
|30/10/2025
|18
|1 936
|90 372,48
|17
|2 750
|129 442,50
|31/10/2025
|11
|1 000
|48 600,00
|28
|3 750
|183 225,00
|03/11/2025
|15
|1 516
|74 996,52
|32
|3 000
|149 280,00
|04/11/2025
|38
|4 000
|193 920,00
|8
|1 001
|48 998,95
|05/11/2025
|38
|4 000
|187 040,00
|11
|1 000
|47 310,00
|06/11/2025
|20
|2 750
|126 747,50
|18
|2 500
|116 175,00
|07/11/2025
|10
|1 023
|47 722,95
|22
|2 750
|129 965,00
|10/11/2025
|27
|2 838
|134 209,02
|21
|2 133
|102 170,70
|11/11/2025
|16
|1 750
|81 305,00
|22
|1 602
|74 733,30
|12/11/2025
|26
|2 532
|116 927,76
|12
|1 500
|69 555,00
|13/11/2025
|17
|2 250
|103 095,00
|24
|3 000
|138 840,00
|14/11/2025
|37
|3 250
|147 127,50
|14
|2 250
|102 622,50
|17/11/2025
|20
|2 600
|120 120,00
|32
|3 250
|151 385,00
|18/11/2025
|39
|2 750
|125 510,00
|44
|3 383
|156 666,73
|19/11/2025
|29
|5 500
|247 390,00
|19
|3 000
|137 550,00
|20/11/2025
|12
|1 997
|89 265,90
|20
|2 750
|124 465,00
|21/11/2025
|56
|5 750
|247 652,50
|11
|1 000
|43 500,00
|24/11/2025
|28
|3 750
|155 025,00
|3
|500
|21 200,00
|25/11/2025
|33
|3 500
|142 800,00
|26
|2 000
|82 620,00
|26/11/2025
|12
|2 250
|92 160,00
|17
|1 750
|72 555,00
|27/11/2025
|13
|1 695
|69 579,75
|24
|2 001
|82 601,28
|28/11/2025
|15
|2 000
|82 700,00
|19
|2 500
|104 225,00
|01/12/2025
|19
|2 068
|85 263,64
|12
|1 500
|62 700,00
|02/12/2025
|15
|1 250
|51 425,00
|17
|2 652
|111 065,76
|03/12/2025
|3
|500
|21 600,00
|33
|3 750
|162 862,50
|04/12/2025
|-
|-
|-
|54
|5 500
|251 570,00
|05/12/2025
|41
|4 500
|206 730,00
|24
|2 253
|105 553,05
|08/12/2025
|2
|500
|22 550,00
|54
|6 000
|281 340,00
|09/12/2025
|6
|710
|34 364,00
|23
|2 776
|135 801,92
|10/12/2025
|24
|3 540
|169 743,00
|21
|2 500
|120 550,00
|11/12/2025
|44
|6 000
|293 700,00
|82
|6 750
|347 422,50
|12/12/2025
|44
|3 055
|144 196,00
|25
|3 000
|143 160,00
|15/12/2025
|28
|3 500
|161 140,00
|2
|250
|11 800,00
|16/12/2025
|33
|4 000
|177 120,00
|1
|250
|11 150,00
|17/12/2025
|10
|1 260
|55 188,00
|30
|3 012
|133 401,48
|18/12/2025
|6
|1 000
|44 250,00
|28
|2 750
|123 035,00
|19/12/2025
|3
|250
|11 850,00
|46
|5 750
|273 240,00
|22/12/2025
|24
|3 060
|142 871,40
|11
|1 000
|46 980,00
|23/12/2025
|10
|1 124
|52 625,68
|14
|1 361
|64 198,37
|24/12/2025
|8
|750
|35 002,50
|15
|750
|35 175,00
|29/12/2025
|14
|1 900
|87 685,00
|20
|2 700
|125 550,00
|30/12/2025
|17
|1 500
|71 385,00
|43
|2 750
|131 422,50
|31/12/2025
|13
|877
|42 043,38
|10
|750
|36 150,00
