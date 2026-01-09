Publicis Groupe - Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité

de Publicis Groupe

9 janvier 2026 – Paris – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Publicis Groupe [Euronext Paris : FR0000130577, CAC 40] à BNP Paribas, en date de dénouement du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 900 titres

17 728 607 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

A l'achat, 926 810 titres, pour un montant de 78 066 262 € (6 709 transactions)

A la vente, 940 140 titres, pour un montant de 79 548 580 € (7 388 transactions).

Il est rappelé que :

lors du précèdent bilan au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

41 000 titres 15 651 849 €



au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

A l'achat, 858 989 titres, pour un montant de 80 210 909 € (5 771 transactions) A la vente, 869 759 titres, pour un montant de 81 615 383 € (5 599 transactions).



au 12 septembre 2022, au début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

95 500 titres 10 076 020 €



La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.





À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié́ dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 108 000 collaborateurs.

