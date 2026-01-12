EUROPOS VAIKIŠKŲ DRABUŽIŲ ATLIEKŲ KRIZĖ

- Vidutiniškai Europos vaikams iki 16 metų nuperkami 64 drabužiai (tai prilygsta 28 šiukšlių maišamsi)
- "Epson" pristato unikalią lėlės dydžio mados kolekciją, pagamintą iš tekstilės atliekų kartu su dizainere Priya Ahluwalia, CD ir "Ahluwalia" įkūrėja, siekiant parodyti tvarių drabužių inovacijas, galinčias įveikti sąvartynų problemą
LONDON, Jan. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nauji „Epson“ tyrimai atskleidė, kad europiečiai kasmet išmeta 812,6 milijonoii vaikų drabužių į sąvartynus – jei juos sukrautume į vieną milžinišką krūvą, ji būtų 918 kartų aukštesnė už Everestąiii.
Nors 52 % tėvų aktyviai renkasi tvaresnius drabužius sau, daugiau nei trečdalis (35 %) prisipažįsta, kad atsikrato vaikų drabužių greičiausiu ir paprasčiausiu būdu.
Siekdama parodyti, kaip inovacijos gali padėti išspręsti šią didėjančią atliekų problemą, "Epson" kartu su mados dizainere ir tvarumo novatore Priya Ahluwalia sukūrė "Fashion Play" – lėlių dydžio mados kolekciją, atspausdintą naudojant „Epson“ „Monna Lisa“ skaitmeninės tekstilės spausdinimo technologiją ir pagamintą iš tekstilės atliekų, pasitelkiant „Epson“ novatorišką „Dry Fibre“ technologiją, kuri paverčia seną tekstilę naujais pluoštais be vandens ir agresyvių cheminių medžiagų.
Remiantis tyrimo duomenimis, Europoje vaikams kasmet nuperkama vidutiniškai po 64 drabužių vienetus – iš viso 4,3 milijardoiv. 42 % tėvų teigia, kad jų vaikų spintose yra nenešiotų drabužių su etiketėmis, o 54 % yra išmetę arba perdirbę drabužius, kurie NIEKADA nebuvo dėvėti.
Maria Eagling, "Epson" rinkodaros vadovė, komentavo: "Mada suteikia kiekvienam amžiui kūrybišką saviraiškos galimybę, tačiau visi turime prisidėti prie geresnių pasirinkimų – tiek pirkdami, tiek atsikratydami drabužių, kai jų nebereikia. Nors vartotojai gali imtis paprastų veiksmų – nuo pirkinių kiekio mažinimo iki dėvėtų drabužių prioritetizavimo – norėjome parodyti, kaip tokios inovacijos kaip „Dry Fibre“ technologija taip pat gali padėti sumažinti drabužių, patenkančių į sąvartynus, kiekį.
"Fashion Play" kolekcija yra žaisminga užuomina į mūsų meilę puoštis, kuri prasideda dar vaikystėje, tačiau tokių metodų ir medžiagų naudojimas gali sukelti didžiulį pokytį mados industrijoje ir planetoje. Labai džiaugiamės galėdami dirbti su Priya Ahluwalia, dizainere, kuria labai žavimės dėl jos perdirbimo pastangų ir įsipareigojimo kurti gražius kūrinius, kurie yra draugiški aplinkai ir nebrangūs.
"Fashion Play" įkvėpimo semiasi iš "Ahluwalia AW25" kolekcijos. Be sauso pluošto technologijos, kiti gamybos metodai, naudojami kuriant drabužius, apima "Epson" naujos kartos skaitmeninį tekstilės spausdintuvą "Monna Lisa", kuris gali sumažinti vandens sąnaudas spalvoto spausdinimo etape drabužių gamyboje iki 97 %.
Komentuodama kolekciją Priya Ahluwalia sakė: "Kelionėse į Indiją ir Nigeriją pamačiau tikrąjį tekstilės atliekų mastą, kurį lemia Vakarų dėvėtų drabužių pramonė. Ši patirtis liko su manimi, ir nuo to laiko stengiuosi dirbti taip, kad tai būtų geriau žmonėms ir planetai, ypač pasaulio pietuose.
Šis bendradarbiavimas su Epson neapsiriboja vien mada. Tai yra pokalbių apie tvarumą pradžia įvairiais lygmenimis – nuo to, kaip rengiamės, iki to, ką renkamės tiems, kuriuos mylime. Šia miniatiūrine kolekcija, pagaminta naudojant sauso pluošto technologiją, tikimės parodyti, kad inovacijos ir vaizduotė gali pakeisti mados ateitį."
Papildoma statistika:
- Europos tėvai vidutiniškai išleidžia po 540 € per metus kiekvieno vaiko garderobui..
- 6% tėvų kiekvieną savaitę perka naujus drabužius savo vaikui.
- Vidutiniškai vaikiškas drabužis dėvimas 27 kartus.
- 27 % tėvų prisipažįsta, kad dėl laiko stokos išmeta vaikiškus drabužius į šiukšliadėžę.
- 55 % tėvų nežino, kad daugumoje vaikiškų drabužių yra sintetinių pluoštų, kuriems suirti gali prireikti iki 450 metų.
- Kalėdų laikotarpiu draugai ir šeimos nariai vaikams perka apie šešis drabužius – du iš jų niekada nebus dėvimi.
Pastabos redaktoriams
Apie tyrimą
Tyrimą atliko 3GEM, kuriame dalyvavo 7 000 Europos tėvų (1 000 Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Portugalijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos, Lenkijos) 18+ amžiaus, turintys 1-16 metų vaikų. Duomenys buvo renkami 2025 m. spalio 16–22 d.
Apie "Epson" / "Monna Lisa" spausdintuvą
Daugiau nei 80 metų "Epson" buvo spausdinimo inovacijų priešakyje. Geriausiai žinoma dėl namų ir biuro spausdinimo sprendimų, "Epson" sukūrė popieriaus ir tekstilės refibracijos procesą be vandens, žinomą kaip Dry Fibre Technology (DFT). Iš pradžių naudotas biuro popieriaus perdirbimui, dabar DFT buvo pritaikytas gaminti spausdinamus neaustinio audinio ritinius iš panaudotų drabužių be vandens.
Dry Fibre Technology (DFT) yra reikšminga naujovė ir galimybė mados pramonei, nes ji siūlo defibracijos procesą be vandens, kuris paverčia mados žiediškumą realybe.
Epson skaitmeninės tekstilės spausdinimo technologijos sprendimas Monna Lisa gali žymiai sumažinti vandens sąnaudas (iki 97 %). Tai taip pat sumažina dažų užterštumą ir mažina tekstilės atliekų kiekį.
Apie Ahluwalia
Įkūrėja ir kūrybos direktorė Priya Ahluwalia, baigusi vyriškų drabužių magistro kursą Vestminsterio universitete, 2018 m. pristatė savo to paties pavadinimo daugelį apdovanojimų pelniusį prekės ženklą. Prekės ženklas sujungia dizainerio dvigubo Indijos ir Nigerijos paveldo ir Londono šaknų elementus ir tyrinėja vintažinių ir perteklinių drabužių potencialą, suteikdamas esamoms medžiagoms naują gyvenimą naudojant tekstilės technikas. Ahluwalia yra įkvėpta meno, muzikos, literatūros ir kultūros Afrikos ir Azijos diasporose, kad sukurtų jungtį tarp artimo ir tolimų, praeities ir dabarties, todėl Ahluwalia yra nostalgiška ir futuristinė tuo pačiu metu. Ahluwalia laikoma mados industrijos pradininke ir reguliariai rodoma viso pasaulio spaudoje – nuo "New York Times" ir "i-D" iki "Vogue" ir daugelio kitų. Ahluwalia galima įsigyti žinomose parduotuvėse visame pasaulyje ir Ahluwalia.world.
Contact:
Gemma Coen
gemma.coen@epson.eu
______________________________
i Naudojant vidutiniškai 200 g vienam vaikiškam drabužiui, bendras 1 024 drabužių svoris yra 205 kg. Užpildymas maždaug 28 šiukšlių maišai, vidutiniškai 7,2 kg viename maiše
ii 62 991 755 vaikų iki 16 metų Europoje padauginta iš 13 vienetų kasmet.
iii Jei būtų sukrauta 812,6 milijono vaikiškų drabužių vienetų (darant prielaidą, kad vienam daiktui būtų maždaug 1 cm), krūva būtų maždaug 8 120 000 metrų aukščio. Tai pasiektų maždaug 918 kartų Everesto aukštis (8 848 m).
iv 62,991,755 jaunesnių nei 16 metų vaikų Europoje, padauginti iš Kiekvienais metais kiekvienam vaikui perkami 64 vaikiški drabužiai.
A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/13ea6bc6-bc9d-44c1-8d69-795729b822ce/lt