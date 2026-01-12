Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
Date 12 January 2026
Share buyback programme - week 2
The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.
During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|636,277
|1,429.50
|909,555,669
|5 January 2026
|2,500
|1,555.34
|3,888,350
|6 January 2026
|2,500
|1,550.85
|3,877,125
|7 January 2026
|4,000
|1,543.24
|6,172,960
|8 January 2026
|3,000
|1,551.01
|4,653,030
|9 January 2026
|3,000
|1,536.78
|4,610,340
|Total under the share buyback programme
|651,277
|1,432.20
|932,757,474
|Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025
|414,200
|1,207.12
|499,988,706
|Total bought back
|1,065,477
|1,344.70
|1,432,746,180
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 1,065,477 shares under the above share buyback programmes corresponding to 4.20 % of the bank’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|13
|1552
|XCSE
|20260105 9:03:18.996000
|26
|1548
|XCSE
|20260105 9:04:35.219000
|33
|1549
|XCSE
|20260105 9:09:17.546000
|22
|1548
|XCSE
|20260105 9:10:19.317000
|11
|1548
|XCSE
|20260105 9:15:01.013000
|10
|1548
|XCSE
|20260105 9:15:01.013000
|11
|1551
|XCSE
|20260105 9:21:37.820000
|31
|1548
|XCSE
|20260105 9:23:37.353000
|11
|1546
|XCSE
|20260105 9:23:40.551000
|21
|1544
|XCSE
|20260105 9:26:03.722000
|21
|1545
|XCSE
|20260105 9:30:21.972000
|11
|1544
|XCSE
|20260105 9:30:22.008000
|11
|1543
|XCSE
|20260105 9:31:27.752000
|11
|1542
|XCSE
|20260105 9:34:33.191000
|11
|1541
|XCSE
|20260105 9:36:00.367000
|11
|1543
|XCSE
|20260105 9:44:24.869000
|11
|1543
|XCSE
|20260105 9:44:24.873000
|4
|1543
|XCSE
|20260105 9:44:24.915000
|10
|1543
|XCSE
|20260105 9:47:26.855000
|1
|1543
|XCSE
|20260105 9:47:26.855000
|3
|1543
|XCSE
|20260105 9:47:26.855000
|22
|1544
|XCSE
|20260105 9:52:13.091000
|10
|1544
|XCSE
|20260105 9:52:13.091000
|2
|1544
|XCSE
|20260105 9:55:34.067000
|11
|1546
|XCSE
|20260105 10:00:26.353000
|11
|1546
|XCSE
|20260105 10:02:51.796000
|11
|1546
|XCSE
|20260105 10:05:36.817000
|11
|1546
|XCSE
|20260105 10:07:53.431000
|3
|1544
|XCSE
|20260105 10:09:40.868000
|1
|1546
|XCSE
|20260105 10:17:58.127000
|11
|1546
|XCSE
|20260105 10:18:11.354000
|12
|1546
|XCSE
|20260105 10:18:11.355000
|1
|1546
|XCSE
|20260105 10:18:20.531000
|12
|1546
|XCSE
|20260105 10:18:20.531000
|7
|1546
|XCSE
|20260105 10:20:13.817000
|21
|1545
|XCSE
|20260105 10:24:44.645000
|58
|1553
|XCSE
|20260105 10:37:11.485000
|12
|1553
|XCSE
|20260105 10:37:11.485000
|2
|1551
|XCSE
|20260105 10:40:43.222000
|4
|1555
|XCSE
|20260105 10:43:20.936000
|13
|1555
|XCSE
|20260105 10:43:20.936000
|33
|1552
|XCSE
|20260105 10:49:51.086000
|11
|1554
|XCSE
|20260105 11:00:29.498000
|11
|1553
|XCSE
|20260105 11:00:57.519000
|11
|1553
|XCSE
|20260105 11:00:57.519000
|10
|1553
|XCSE
|20260105 11:01:02.903000
|22
|1553
|XCSE
|20260105 11:04:00.360000
|1
|1557
|XCSE
|20260105 11:21:14.608000
|16
|1554
|XCSE
|20260105 11:27:23.883000
|5
|1554
|XCSE
|20260105 11:27:23.883000
|10
|1554
|XCSE
|20260105 11:27:23.883000
|33
|1553
|XCSE
|20260105 11:27:23.900000
|33
|1552
|XCSE
|20260105 11:27:23.928000
|33
|1551
|XCSE
|20260105 11:27:34.211000
|19
|1552
|XCSE
|20260105 11:30:07.426000
|13
|1552
|XCSE
|20260105 11:30:07.426000
|21
|1554
|XCSE
|20260105 11:46:46.934000
|22
|1555
|XCSE
|20260105 11:48:17.240000
|11
|1554
|XCSE
|20260105 11:49:04.116000
|5
|1554
|XCSE
|20260105 11:57:21.615000
|21
|1557
|XCSE
|20260105 12:00:12.573000
|22
|1558
|XCSE
|20260105 12:10:52.964000
|22
|1557
|XCSE
|20260105 12:12:02.195000
|18
|1560
|XCSE
|20260105 12:35:06.305000
|11
|1560
|XCSE
|20260105 12:38:15.806000
|21
|1559
|XCSE
|20260105 12:43:08.318000
|21
|1559
|XCSE
|20260105 12:45:03.323000
|11
|1559
|XCSE
|20260105 12:52:34.755000
|11
|1558
|XCSE
|20260105 12:55:25.159000
|11
|1557
|XCSE
|20260105 13:00:27.729000
|10
|1557
|XCSE
|20260105 13:00:27.729000
|10
|1557
|XCSE
|20260105 13:00:27.729000
|10
|1557
|XCSE
|20260105 13:00:27.729000
|10
|1557
|XCSE
|20260105 13:00:27.729000
|22
|1557
|XCSE
|20260105 13:03:27.818000
|11
|1556
|XCSE
|20260105 13:11:14.195000
|8
|1557
|XCSE
|20260105 13:23:33.055000
|3
|1557
|XCSE
|20260105 13:23:33.080000
|22
|1557
|XCSE
|20260105 13:27:00.194000
|11
|1556
|XCSE
|20260105 13:28:56.920000
|31
|1557
|XCSE
|20260105 13:36:56.196000
|31
|1556
|XCSE
|20260105 13:45:51.669000
|15
|1555
|XCSE
|20260105 13:47:10.845000
|18
|1555
|XCSE
|20260105 13:47:10.845000
|10
|1555
|XCSE
|20260105 13:47:10.845000
|33
|1554
|XCSE
|20260105 13:47:33.070000
|11
|1554
|XCSE
|20260105 13:55:31.164000
|42
|1557
|XCSE
|20260105 14:04:21.048000
|21
|1556
|XCSE
|20260105 14:04:21.103000
|10
|1556
|XCSE
|20260105 14:04:21.103000
|11
|1556
|XCSE
|20260105 14:07:43.576000
|7
|1556
|XCSE
|20260105 14:08:19.072000
|8
|1557
|XCSE
|20260105 14:15:02.886000
|14
|1557
|XCSE
|20260105 14:15:02.886000
|21
|1557
|XCSE
|20260105 14:15:16.939000
|11
|1557
|XCSE
|20260105 14:15:38.998000
|11
|1557
|XCSE
|20260105 14:33:18.183000
|11
|1556
|XCSE
|20260105 14:33:18.318000
|3
|1557
|XCSE
|20260105 14:37:42.077000
|18
|1557
|XCSE
|20260105 14:37:59.182000
|3
|1557
|XCSE
|20260105 14:37:59.182000
|33
|1558
|XCSE
|20260105 14:49:03.811000
|22
|1557
|XCSE
|20260105 14:56:02.827000
|11
|1557
|XCSE
|20260105 14:56:02.827000
|33
|1556
|XCSE
|20260105 14:57:20.167000
|21
|1555
|XCSE
|20260105 14:58:19.088000
|10
|1555
|XCSE
|20260105 14:58:19.088000
|31
|1555
|XCSE
|20260105 15:07:38.766000
|10
|1555
|XCSE
|20260105 15:07:38.766000
|11
|1555
|XCSE
|20260105 15:07:38.766000
|33
|1556
|XCSE
|20260105 15:17:36.130000
|11
|1556
|XCSE
|20260105 15:17:36.130000
|10
|1556
|XCSE
|20260105 15:17:36.130000
|21
|1556
|XCSE
|20260105 15:20:53.469000
|55
|1555
|XCSE
|20260105 15:24:43.035000
|11
|1553
|XCSE
|20260105 15:29:28.839000
|10
|1553
|XCSE
|20260105 15:29:28.839000
|10
|1553
|XCSE
|20260105 15:29:28.839000
|1
|1560
|XCSE
|20260105 15:43:10.371000
|30
|1560
|XCSE
|20260105 15:43:10.371000
|21
|1560
|XCSE
|20260105 15:44:03.473000
|22
|1560
|XCSE
|20260105 15:46:16.759000
|11
|1559
|XCSE
|20260105 15:48:34.942000
|21
|1558
|XCSE
|20260105 15:51:21.248000
|22
|1559
|XCSE
|20260105 15:54:16.183000
|31
|1558
|XCSE
|20260105 15:55:15.308000
|13
|1559
|XCSE
|20260105 16:01:55.070000
|18
|1559
|XCSE
|20260105 16:01:55.070000
|22
|1559
|XCSE
|20260105 16:02:18.942000
|10
|1559
|XCSE
|20260105 16:02:18.942000
|22
|1558
|XCSE
|20260105 16:02:37.762000
|31
|1558
|XCSE
|20260105 16:13:19.919000
|24
|1558
|XCSE
|20260105 16:13:19.919000
|6
|1558
|XCSE
|20260105 16:13:19.919000
|22
|1560
|XCSE
|20260105 16:16:21.843000
|31
|1562
|XCSE
|20260105 16:20:13.447000
|28
|1563
|XCSE
|20260105 16:25:34.577000
|15
|1563
|XCSE
|20260105 16:25:34.587000
|43
|1562
|XCSE
|20260105 16:28:34.626000
|11
|1562
|XCSE
|20260105 16:28:34.630000
|32
|1562
|XCSE
|20260105 16:30:21.177000
|11
|1562
|XCSE
|20260105 16:30:21.177000
|11
|1561
|XCSE
|20260105 16:31:54.959000
|10
|1561
|XCSE
|20260105 16:31:54.959000
|163
|1565
|XCSE
|20260105 16:35:27.324033
|32
|1576
|XCSE
|20260106 9:01:33.351000
|2
|1574
|XCSE
|20260106 9:02:15.965000
|9
|1574
|XCSE
|20260106 9:02:32.119000
|2
|1574
|XCSE
|20260106 9:02:32.119000
|22
|1570
|XCSE
|20260106 9:12:38.421000
|10
|1570
|XCSE
|20260106 9:12:38.421000
|11
|1573
|XCSE
|20260106 9:15:09.429000
|23
|1575
|XCSE
|20260106 9:22:48.473000
|13
|1575
|XCSE
|20260106 9:22:48.473000
|5
|1575
|XCSE
|20260106 9:22:48.473000
|11
|1571
|XCSE
|20260106 9:23:39.829000
|10
|1571
|XCSE
|20260106 9:23:39.829000
|11
|1569
|XCSE
|20260106 9:26:02.550000
|11
|1568
|XCSE
|20260106 9:26:02.656000
|11
|1567
|XCSE
|20260106 9:29:57.306000
|11
|1567
|XCSE
|20260106 9:29:57.306000
|20
|1566
|XCSE
|20260106 9:29:57.334000
|1
|1566
|XCSE
|20260106 9:29:57.335000
|21
|1566
|XCSE
|20260106 9:33:37.267000
|11
|1565
|XCSE
|20260106 9:36:03.896000
|10
|1565
|XCSE
|20260106 9:36:03.896000
|11
|1566
|XCSE
|20260106 9:36:16.215000
|3
|1565
|XCSE
|20260106 9:41:03.586000
|8
|1565
|XCSE
|20260106 9:41:03.586000
|11
|1564
|XCSE
|20260106 9:41:45.901000
|20
|1567
|XCSE
|20260106 9:56:30.721000
|11
|1566
|XCSE
|20260106 9:57:05.216000
|3
|1564
|XCSE
|20260106 9:57:31.265316
|97
|1564
|XCSE
|20260106 9:57:31.265340
|110
|1564
|XCSE
|20260106 9:57:44.929333
|11
|1561
|XCSE
|20260106 10:00:31.089000
|21
|1559
|XCSE
|20260106 10:04:33.212000
|21
|1555
|XCSE
|20260106 10:13:28.961000
|11
|1555
|XCSE
|20260106 10:13:28.961000
|22
|1553
|XCSE
|20260106 10:19:40.157000
|21
|1552
|XCSE
|20260106 10:22:43.336000
|11
|1549
|XCSE
|20260106 10:28:35.147000
|10
|1549
|XCSE
|20260106 10:28:35.147000
|11
|1549
|XCSE
|20260106 10:28:35.147000
|10
|1548
|XCSE
|20260106 10:28:55.386000
|11
|1545
|XCSE
|20260106 10:34:45.192000
|11
|1545
|XCSE
|20260106 10:37:06.908000
|31
|1542
|XCSE
|20260106 10:45:06.696000
|21
|1537
|XCSE
|20260106 10:53:15.123000
|7
|1539
|XCSE
|20260106 11:06:44.623000
|4
|1539
|XCSE
|20260106 11:06:44.623000
|11
|1539
|XCSE
|20260106 11:10:01.958000
|31
|1537
|XCSE
|20260106 11:12:13.097000
|30
|1537
|XCSE
|20260106 11:30:22.529000
|22
|1535
|XCSE
|20260106 11:30:22.548000
|10
|1535
|XCSE
|20260106 11:30:22.548000
|11
|1535
|XCSE
|20260106 11:30:22.548000
|22
|1533
|XCSE
|20260106 11:30:48.883000
|22
|1533
|XCSE
|20260106 11:35:16.685000
|7
|1537
|XCSE
|20260106 11:55:09.958000
|2
|1537
|XCSE
|20260106 11:55:09.958000
|81
|1537
|XCSE
|20260106 11:57:18.190000
|11
|1538
|XCSE
|20260106 11:58:34.930000
|4
|1539
|XCSE
|20260106 12:05:04.990000
|2
|1539
|XCSE
|20260106 12:05:04.993000
|12
|1539
|XCSE
|20260106 12:05:04.994000
|19
|1539
|XCSE
|20260106 12:05:05.011000
|3
|1539
|XCSE
|20260106 12:05:05.011000
|11
|1538
|XCSE
|20260106 12:07:37.188000
|11
|1538
|XCSE
|20260106 12:07:37.188000
|11
|1538
|XCSE
|20260106 12:07:37.188000
|11
|1545
|XCSE
|20260106 12:28:56.136000
|10
|1545
|XCSE
|20260106 12:28:56.136000
|21
|1545
|XCSE
|20260106 12:28:56.153000
|8
|1548
|XCSE
|20260106 12:51:43.679000
|53
|1547
|XCSE
|20260106 12:53:59.685000
|5
|1546
|XCSE
|20260106 13:08:20.013000
|1
|1546
|XCSE
|20260106 13:09:10.764000
|1
|1546
|XCSE
|20260106 13:09:41.763000
|17
|1552
|XCSE
|20260106 13:38:20.799000
|11
|1551
|XCSE
|20260106 13:38:20.823000
|20
|1551
|XCSE
|20260106 13:38:20.823000
|33
|1550
|XCSE
|20260106 13:38:21.519000
|11
|1551
|XCSE
|20260106 13:40:26.361000
|32
|1548
|XCSE
|20260106 13:42:59.013000
|11
|1548
|XCSE
|20260106 13:42:59.013000
|41
|1547
|XCSE
|20260106 13:46:28.207000
|41
|1550
|XCSE
|20260106 14:10:16.978000
|3
|1548
|XCSE
|20260106 14:19:27.622000
|3
|1549
|XCSE
|20260106 14:23:24.861000
|1
|1549
|XCSE
|20260106 14:26:12.718000
|13
|1551
|XCSE
|20260106 14:27:30.698000
|18
|1549
|XCSE
|20260106 14:27:47.223000
|3
|1549
|XCSE
|20260106 14:27:47.223000
|8
|1549
|XCSE
|20260106 14:27:47.223000
|31
|1550
|XCSE
|20260106 15:01:55.523000
|32
|1548
|XCSE
|20260106 15:09:10.327000
|11
|1548
|XCSE
|20260106 15:09:10.327000
|10
|1548
|XCSE
|20260106 15:09:10.327000
|11
|1548
|XCSE
|20260106 15:09:10.327000
|10
|1548
|XCSE
|20260106 15:09:10.327000
|11
|1548
|XCSE
|20260106 15:09:10.327000
|16
|1550
|XCSE
|20260106 15:23:56.456000
|22
|1550
|XCSE
|20260106 15:31:37.683000
|22
|1549
|XCSE
|20260106 15:35:40.507000
|11
|1549
|XCSE
|20260106 15:35:40.507000
|32
|1549
|XCSE
|20260106 15:36:07.129000
|31
|1549
|XCSE
|20260106 15:37:51.987000
|14
|1550
|XCSE
|20260106 15:38:26.118000
|3
|1550
|XCSE
|20260106 15:38:26.118000
|33
|1549
|XCSE
|20260106 15:38:30.531000
|32
|1548
|XCSE
|20260106 15:40:54.619000
|22
|1548
|XCSE
|20260106 15:42:54.273000
|11
|1547
|XCSE
|20260106 15:43:49.325000
|11
|1547
|XCSE
|20260106 15:43:49.340000
|11
|1547
|XCSE
|20260106 15:43:49.342000
|11
|1547
|XCSE
|20260106 15:43:49.358000
|11
|1547
|XCSE
|20260106 15:43:49.369000
|11
|1547
|XCSE
|20260106 15:44:27.737000
|11
|1547
|XCSE
|20260106 15:45:21.281000
|11
|1547
|XCSE
|20260106 15:45:21.281000
|1
|1548
|XCSE
|20260106 15:56:38.192000
|20
|1549
|XCSE
|20260106 16:01:26.181000
|27
|1549
|XCSE
|20260106 16:04:02.889000
|6
|1548
|XCSE
|20260106 16:04:19.752000
|16
|1548
|XCSE
|20260106 16:04:19.752000
|22
|1547
|XCSE
|20260106 16:04:30.824000
|22
|1546
|XCSE
|20260106 16:05:00.954000
|14
|1548
|XCSE
|20260106 16:14:55.265000
|15
|1548
|XCSE
|20260106 16:14:55.265000
|11
|1548
|XCSE
|20260106 16:16:20.937000
|314
|1548
|XCSE
|20260106 16:17:37.749590
|116
|1548
|XCSE
|20260106 16:17:37.749610
|12
|1548
|XCSE
|20260107 9:00:31.427000
|23
|1545
|XCSE
|20260107 9:05:16.296000
|16
|1544
|XCSE
|20260107 9:09:52.303000
|7
|1544
|XCSE
|20260107 9:09:52.303000
|9
|1544
|XCSE
|20260107 9:13:22.284000
|3
|1544
|XCSE
|20260107 9:13:22.284000
|13
|1545
|XCSE
|20260107 9:14:52.848000
|12
|1546
|XCSE
|20260107 9:26:51.068000
|4
|1544
|XCSE
|20260107 9:31:20.057000
|3
|1547
|XCSE
|20260107 9:31:40.677000
|1
|1547
|XCSE
|20260107 9:31:40.677000
|6
|1547
|XCSE
|20260107 9:32:06.158000
|27
|1547
|XCSE
|20260107 9:32:06.158000
|58
|1552
|XCSE
|20260107 9:35:35.961000
|25
|1550
|XCSE
|20260107 9:42:01.907000
|11
|1549
|XCSE
|20260107 9:42:55.891000
|1
|1549
|XCSE
|20260107 9:42:55.891000
|24
|1547
|XCSE
|20260107 9:42:56.895000
|2
|1548
|XCSE
|20260107 9:46:08.811000
|2
|1548
|XCSE
|20260107 9:46:15.121000
|3
|1548
|XCSE
|20260107 9:46:17.454000
|3
|1548
|XCSE
|20260107 9:46:18.449000
|2
|1548
|XCSE
|20260107 9:46:21.315000
|2
|1548
|XCSE
|20260107 9:53:48.500000
|2
|1548
|XCSE
|20260107 9:53:48.500000
|3
|1548
|XCSE
|20260107 9:53:48.500000
|3
|1548
|XCSE
|20260107 9:53:48.500000
|2
|1548
|XCSE
|20260107 9:53:48.500000
|12
|1550
|XCSE
|20260107 9:56:25.170000
|4
|1550
|XCSE
|20260107 9:59:50.022000
|8
|1550
|XCSE
|20260107 9:59:50.022000
|12
|1548
|XCSE
|20260107 10:03:08.398000
|4
|1547
|XCSE
|20260107 10:05:46.201000
|7
|1547
|XCSE
|20260107 10:08:15.994000
|1
|1547
|XCSE
|20260107 10:08:15.994000
|4
|1547
|XCSE
|20260107 10:08:15.994000
|18
|1548
|XCSE
|20260107 10:12:10.708000
|12
|1547
|XCSE
|20260107 10:13:14.292000
|12
|1546
|XCSE
|20260107 10:15:12.190000
|10
|1545
|XCSE
|20260107 10:18:11.875000
|2
|1545
|XCSE
|20260107 10:18:18.664000
|4
|1545
|XCSE
|20260107 10:18:18.664000
|2
|1547
|XCSE
|20260107 10:25:34.889000
|12
|1547
|XCSE
|20260107 10:25:50.995000
|13
|1547
|XCSE
|20260107 10:31:58.341000
|12
|1547
|XCSE
|20260107 10:31:58.341000
|23
|1547
|XCSE
|20260107 10:31:58.384000
|23
|1546
|XCSE
|20260107 10:31:58.401000
|23
|1545
|XCSE
|20260107 10:31:58.542000
|2
|1545
|XCSE
|20260107 10:34:00.849000
|2
|1545
|XCSE
|20260107 10:34:19.838000
|8
|1545
|XCSE
|20260107 10:35:14.889000
|2
|1545
|XCSE
|20260107 10:35:14.889000
|2
|1545
|XCSE
|20260107 10:35:14.889000
|9
|1547
|XCSE
|20260107 10:38:30.386000
|3
|1547
|XCSE
|20260107 10:38:30.391000
|9
|1547
|XCSE
|20260107 10:38:30.391000
|12
|1546
|XCSE
|20260107 10:45:53.727000
|12
|1547
|XCSE
|20260107 10:49:42.255000
|12
|1546
|XCSE
|20260107 10:52:42.198000
|12
|1546
|XCSE
|20260107 10:52:42.218000
|12
|1546
|XCSE
|20260107 10:52:42.223000
|12
|1546
|XCSE
|20260107 10:52:42.538000
|1
|1546
|XCSE
|20260107 10:52:52.808000
|3
|1546
|XCSE
|20260107 10:52:56.768000
|8
|1546
|XCSE
|20260107 10:57:59.719000
|4
|1546
|XCSE
|20260107 10:57:59.719000
|12
|1546
|XCSE
|20260107 10:57:59.736000
|1
|1546
|XCSE
|20260107 10:57:59.738000
|11
|1546
|XCSE
|20260107 10:57:59.738000
|12
|1546
|XCSE
|20260107 10:57:59.754000
|12
|1546
|XCSE
|20260107 10:57:59.757000
|12
|1546
|XCSE
|20260107 10:57:59.805000
|12
|1548
|XCSE
|20260107 11:01:43.645000
|12
|1548
|XCSE
|20260107 11:01:48.130000
|12
|1547
|XCSE
|20260107 11:10:16.190000
|12
|1547
|XCSE
|20260107 11:10:16.190000
|12
|1551
|XCSE
|20260107 11:20:54.763000
|12
|1550
|XCSE
|20260107 11:32:14.552000
|7
|1550
|XCSE
|20260107 11:32:14.552000
|5
|1550
|XCSE
|20260107 11:32:14.552000
|12
|1550
|XCSE
|20260107 11:32:14.552000
|12
|1550
|XCSE
|20260107 11:32:14.552000
|10
|1549
|XCSE
|20260107 11:36:14.649000
|12
|1552
|XCSE
|20260107 11:51:45.112000
|24
|1551
|XCSE
|20260107 11:57:47.350000
|23
|1554
|XCSE
|20260107 12:14:58.813000
|12
|1553
|XCSE
|20260107 12:17:17.809000
|36
|1553
|XCSE
|20260107 12:19:47.817000
|9
|1554
|XCSE
|20260107 12:25:01.405000
|7
|1554
|XCSE
|20260107 12:25:13.915000
|27
|1554
|XCSE
|20260107 12:25:26.251000
|7
|1554
|XCSE
|20260107 12:25:26.251000
|12
|1552
|XCSE
|20260107 12:25:27.885000
|12
|1552
|XCSE
|20260107 12:25:31.056000
|48
|1552
|XCSE
|20260107 12:42:33.074000
|31
|1555
|XCSE
|20260107 12:47:00.819000
|12
|1555
|XCSE
|20260107 12:47:22.084000
|12
|1554
|XCSE
|20260107 12:49:03.906000
|7
|1555
|XCSE
|20260107 12:51:49.871000
|2
|1555
|XCSE
|20260107 12:52:36.845000
|2
|1555
|XCSE
|20260107 12:52:39.794000
|2
|1555
|XCSE
|20260107 12:52:58.259000
|10
|1556
|XCSE
|20260107 12:52:58.259000
|16
|1556
|XCSE
|20260107 12:52:58.259000
|3
|1556
|XCSE
|20260107 12:52:58.259000
|13
|1553
|XCSE
|20260107 12:58:03.169000
|12
|1552
|XCSE
|20260107 12:58:31.094000
|24
|1552
|XCSE
|20260107 13:07:17.370000
|13
|1554
|XCSE
|20260107 13:12:53.709000
|8
|1554
|XCSE
|20260107 13:12:53.709000
|12
|1553
|XCSE
|20260107 13:15:10.190000
|12
|1553
|XCSE
|20260107 13:15:10.195000
|34
|1556
|XCSE
|20260107 13:29:09.620000
|24
|1555
|XCSE
|20260107 13:31:52.628000
|12
|1556
|XCSE
|20260107 13:33:15.929000
|24
|1554
|XCSE
|20260107 13:35:19.242000
|23
|1553
|XCSE
|20260107 13:36:23.161000
|23
|1552
|XCSE
|20260107 13:47:43.822000
|24
|1552
|XCSE
|20260107 13:48:08.022000
|23
|1555
|XCSE
|20260107 14:02:55.499000
|11
|1555
|XCSE
|20260107 14:02:55.499000
|35
|1554
|XCSE
|20260107 14:03:04.409000
|23
|1554
|XCSE
|20260107 14:10:30.904000
|9
|1554
|XCSE
|20260107 14:10:30.904000
|23
|1553
|XCSE
|20260107 14:14:50.765000
|24
|1552
|XCSE
|20260107 14:15:01.188000
|9
|1552
|XCSE
|20260107 14:25:36.217000
|31
|1552
|XCSE
|20260107 14:25:36.217000
|5
|1552
|XCSE
|20260107 14:25:36.217000
|9
|1550
|XCSE
|20260107 14:35:24.580000
|24
|1552
|XCSE
|20260107 14:37:12.371000
|12
|1554
|XCSE
|20260107 14:49:05.039000
|34
|1553
|XCSE
|20260107 14:49:11.189000
|4
|1554
|XCSE
|20260107 14:59:32.816000
|8
|1554
|XCSE
|20260107 14:59:32.816000
|9
|1554
|XCSE
|20260107 14:59:56.037000
|3
|1554
|XCSE
|20260107 14:59:56.037000
|12
|1554
|XCSE
|20260107 15:00:19.531000
|24
|1552
|XCSE
|20260107 15:02:03.146000
|32
|1554
|XCSE
|20260107 15:05:32.441000
|5
|1554
|XCSE
|20260107 15:05:32.441000
|25
|1552
|XCSE
|20260107 15:05:46.727000
|12
|1551
|XCSE
|20260107 15:12:28.865000
|12
|1550
|XCSE
|20260107 15:14:39.616000
|3
|1550
|XCSE
|20260107 15:14:39.616000
|9
|1550
|XCSE
|20260107 15:16:27.164000
|15
|1550
|XCSE
|20260107 15:16:27.164000
|12
|1550
|XCSE
|20260107 15:16:27.164000
|23
|1549
|XCSE
|20260107 15:16:53.352000
|24
|1547
|XCSE
|20260107 15:16:59.103000
|23
|1546
|XCSE
|20260107 15:19:17.652000
|11
|1546
|XCSE
|20260107 15:19:17.652000
|11
|1546
|XCSE
|20260107 15:19:17.652000
|47
|1545
|XCSE
|20260107 15:19:17.660000
|36
|1543
|XCSE
|20260107 15:24:55.855000
|12
|1543
|XCSE
|20260107 15:24:55.855000
|11
|1543
|XCSE
|20260107 15:24:55.855000
|36
|1542
|XCSE
|20260107 15:24:59.841000
|2
|1540
|XCSE
|20260107 15:25:00.002000
|35
|1539
|XCSE
|20260107 15:33:01.148000
|11
|1539
|XCSE
|20260107 15:33:01.148000
|11
|1539
|XCSE
|20260107 15:33:01.148000
|12
|1538
|XCSE
|20260107 15:33:01.580000
|12
|1536
|XCSE
|20260107 15:33:09.197000
|24
|1535
|XCSE
|20260107 15:35:15.068000
|23
|1536
|XCSE
|20260107 15:38:39.124000
|23
|1535
|XCSE
|20260107 15:40:17.109000
|8
|1535
|XCSE
|20260107 15:40:17.109000
|3
|1535
|XCSE
|20260107 15:40:17.109000
|15
|1534
|XCSE
|20260107 15:40:40.579000
|23
|1535
|XCSE
|20260107 15:42:26.446000
|23
|1534
|XCSE
|20260107 15:45:44.190000
|6
|1534
|XCSE
|20260107 15:47:31.407000
|31
|1534
|XCSE
|20260107 15:47:31.407000
|5
|1532
|XCSE
|20260107 15:50:42.055000
|29
|1532
|XCSE
|20260107 15:50:42.055000
|13
|1530
|XCSE
|20260107 15:50:57.164000
|3
|1531
|XCSE
|20260107 15:52:22.994000
|34
|1530
|XCSE
|20260107 15:52:43.807000
|12
|1529
|XCSE
|20260107 15:55:51.167000
|12
|1529
|XCSE
|20260107 15:55:51.167000
|12
|1529
|XCSE
|20260107 15:55:51.167000
|6
|1531
|XCSE
|20260107 15:55:51.167000
|23
|1531
|XCSE
|20260107 15:55:51.167000
|36
|1532
|XCSE
|20260107 16:02:38.762000
|7
|1531
|XCSE
|20260107 16:02:50.026000
|5
|1531
|XCSE
|20260107 16:02:50.026000
|23
|1531
|XCSE
|20260107 16:03:39.824000
|4
|1530
|XCSE
|20260107 16:05:46.751820
|12
|1530
|XCSE
|20260107 16:07:55.688000
|46
|1530
|XCSE
|20260107 16:07:55.688503
|50
|1530
|XCSE
|20260107 16:07:55.690646
|50
|1530
|XCSE
|20260107 16:07:55.690735
|50
|1530
|XCSE
|20260107 16:07:55.690781
|50
|1530
|XCSE
|20260107 16:08:26.146943
|12
|1530
|XCSE
|20260107 16:11:06.581000
|12
|1530
|XCSE
|20260107 16:11:06.581000
|12
|1530
|XCSE
|20260107 16:11:06.581000
|7
|1530
|XCSE
|20260107 16:11:06.581845
|43
|1530
|XCSE
|20260107 16:11:06.581873
|12
|1532
|XCSE
|20260107 16:14:13.903000
|12
|1532
|XCSE
|20260107 16:14:13.903000
|25
|1532
|XCSE
|20260107 16:14:13.903065
|25
|1532
|XCSE
|20260107 16:14:13.903177
|25
|1532
|XCSE
|20260107 16:14:13.903388
|12
|1532
|XCSE
|20260107 16:14:13.923000
|25
|1532
|XCSE
|20260107 16:14:13.923086
|3
|1532
|XCSE
|20260107 16:15:23.841941
|23
|1534
|XCSE
|20260107 16:22:05.550000
|25
|1532
|XCSE
|20260107 16:22:05.570902
|1
|1532
|XCSE
|20260107 16:22:05.570902
|1
|1534
|XCSE
|20260107 16:22:09.471000
|24
|1535
|XCSE
|20260107 16:26:28.082000
|12
|1534
|XCSE
|20260107 16:27:41.930000
|25
|1532
|XCSE
|20260107 16:27:41.930869
|5
|1538
|XCSE
|20260107 16:39:01.677088
|31
|1540
|XCSE
|20260107 16:46:09.394335
|1
|1540
|XCSE
|20260107 16:46:09.394361
|18
|1540
|XCSE
|20260107 16:46:09.394389
|50
|1540
|XCSE
|20260107 16:46:09.409794
|22
|1540
|XCSE
|20260107 16:46:09.409853
|17
|1540
|XCSE
|20260107 16:46:09.409888
|11
|1540
|XCSE
|20260107 16:46:09.409904
|50
|1540
|XCSE
|20260107 16:46:09.410099
|3
|1540
|XCSE
|20260107 16:46:09.410142
|16
|1540
|XCSE
|20260107 16:46:09.421813
|21
|1540
|XCSE
|20260107 16:46:09.431130
|50
|1542
|XCSE
|20260107 16:49:07.038666
|50
|1542
|XCSE
|20260107 16:49:07.053927
|50
|1541
|XCSE
|20260107 16:49:28.470736
|50
|1541
|XCSE
|20260107 16:49:28.470857
|50
|1541
|XCSE
|20260107 16:49:28.488030
|50
|1541
|XCSE
|20260107 16:49:28.488124
|2
|1541
|XCSE
|20260107 16:49:43.048399
|48
|1541
|XCSE
|20260107 16:49:43.048533
|11
|1541
|XCSE
|20260107 16:50:24.000951
|8
|1541
|XCSE
|20260107 16:51:34.712877
|31
|1541
|XCSE
|20260107 16:51:40.401937
|48
|1541
|XCSE
|20260107 16:51:40.401979
|2
|1541
|XCSE
|20260107 16:51:40.401998
|50
|1541
|XCSE
|20260107 16:51:40.402034
|50
|1541
|XCSE
|20260107 16:51:40.402069
|43
|1541
|XCSE
|20260107 16:51:40.405440
|7
|1541
|XCSE
|20260107 16:51:50.560186
|6
|1545
|XCSE
|20260108 9:05:16.053000
|1
|1550
|XCSE
|20260108 9:10:00.121000
|2
|1550
|XCSE
|20260108 9:10:00.121000
|6
|1550
|XCSE
|20260108 9:10:00.121000
|22
|1549
|XCSE
|20260108 9:10:00.222000
|45
|1552
|XCSE
|20260108 9:17:04.440000
|1
|1547
|XCSE
|20260108 9:17:51.217000
|15
|1547
|XCSE
|20260108 9:17:51.217000
|3
|1547
|XCSE
|20260108 9:17:51.217000
|5
|1547
|XCSE
|20260108 9:17:51.217000
|23
|1547
|XCSE
|20260108 9:17:51.337000
|12
|1546
|XCSE
|20260108 9:19:29.706000
|11
|1546
|XCSE
|20260108 9:19:29.706000
|12
|1545
|XCSE
|20260108 9:20:20.758000
|4
|1545
|XCSE
|20260108 9:30:32.510000
|24
|1545
|XCSE
|20260108 9:31:10.020000
|12
|1544
|XCSE
|20260108 9:32:37.883000
|10
|1544
|XCSE
|20260108 9:33:32.016000
|2
|1544
|XCSE
|20260108 9:33:32.016000
|3
|1543
|XCSE
|20260108 9:33:32.034000
|9
|1543
|XCSE
|20260108 9:33:32.036000
|3
|1543
|XCSE
|20260108 9:33:32.036000
|12
|1541
|XCSE
|20260108 9:34:18.925000
|12
|1545
|XCSE
|20260108 9:35:57.566000
|1
|1544
|XCSE
|20260108 9:37:00.511000
|30
|1544
|XCSE
|20260108 9:56:02.644000
|13
|1542
|XCSE
|20260108 9:56:02.656000
|12
|1542
|XCSE
|20260108 10:02:33.098000
|27
|1544
|XCSE
|20260108 10:04:08.689000
|12
|1545
|XCSE
|20260108 10:15:31.496000
|10
|1545
|XCSE
|20260108 10:15:31.496000
|29
|1545
|XCSE
|20260108 10:15:51.518000
|1
|1545
|XCSE
|20260108 10:16:19.853000
|6
|1545
|XCSE
|20260108 10:16:19.853000
|5
|1545
|XCSE
|20260108 10:16:19.853000
|12
|1545
|XCSE
|20260108 10:18:05.419000
|24
|1545
|XCSE
|20260108 10:19:19.727000
|12
|1544
|XCSE
|20260108 10:23:36.545000
|5
|1544
|XCSE
|20260108 10:29:24.530000
|16
|1544
|XCSE
|20260108 10:29:24.530000
|12
|1544
|XCSE
|20260108 10:35:26.966000
|13
|1544
|XCSE
|20260108 10:35:27.008000
|12
|1543
|XCSE
|20260108 10:37:41.101000
|1
|1547
|XCSE
|20260108 10:46:59.439000
|32
|1547
|XCSE
|20260108 10:46:59.439000
|2
|1547
|XCSE
|20260108 10:47:03.767000
|35
|1547
|XCSE
|20260108 10:47:10.841000
|12
|1545
|XCSE
|20260108 10:47:10.867000
|12
|1544
|XCSE
|20260108 10:47:18.792000
|12
|1543
|XCSE
|20260108 10:49:36.671000
|1
|1543
|XCSE
|20260108 10:50:21.882000
|11
|1543
|XCSE
|20260108 10:50:33.760000
|129
|1546
|XCSE
|20260108 10:57:56.786000
|25
|1544
|XCSE
|20260108 11:04:25.796000
|12
|1545
|XCSE
|20260108 11:10:31.681000
|10
|1544
|XCSE
|20260108 11:18:12.437000
|2
|1544
|XCSE
|20260108 11:36:06.103000
|10
|1544
|XCSE
|20260108 11:36:06.103000
|2
|1547
|XCSE
|20260108 11:42:54.100000
|12
|1545
|XCSE
|20260108 11:53:05.741000
|12
|1548
|XCSE
|20260108 12:13:31.820000
|24
|1549
|XCSE
|20260108 12:17:10.412000
|3
|1549
|XCSE
|20260108 12:17:10.412000
|2
|1549
|XCSE
|20260108 12:17:10.412000
|7
|1549
|XCSE
|20260108 12:17:10.412000
|25
|1549
|XCSE
|20260108 12:17:10.433000
|8
|1549
|XCSE
|20260108 12:17:12.523000
|26
|1549
|XCSE
|20260108 12:17:12.523000
|8
|1549
|XCSE
|20260108 12:17:53.677000
|29
|1549
|XCSE
|20260108 12:17:53.677000
|8
|1549
|XCSE
|20260108 12:17:59.466000
|27
|1549
|XCSE
|20260108 12:17:59.466000
|24
|1547
|XCSE
|20260108 12:20:33.102000
|11
|1547
|XCSE
|20260108 12:20:33.102000
|36
|1550
|XCSE
|20260108 12:22:32.489000
|35
|1549
|XCSE
|20260108 12:22:37.442000
|23
|1549
|XCSE
|20260108 12:22:37.447000
|4
|1548
|XCSE
|20260108 12:30:17.273000
|10
|1549
|XCSE
|20260108 12:54:00.995000
|8
|1549
|XCSE
|20260108 12:54:00.995000
|11
|1549
|XCSE
|20260108 12:54:00.995000
|34
|1548
|XCSE
|20260108 12:58:34.014000
|34
|1547
|XCSE
|20260108 12:58:34.036000
|25
|1547
|XCSE
|20260108 13:05:28.580000
|12
|1547
|XCSE
|20260108 13:05:28.580000
|12
|1547
|XCSE
|20260108 13:05:28.580000
|47
|1546
|XCSE
|20260108 13:05:28.601000
|47
|1545
|XCSE
|20260108 13:05:29.059000
|18
|1549
|XCSE
|20260108 13:17:03.616000
|3
|1549
|XCSE
|20260108 13:17:03.616000
|12
|1547
|XCSE
|20260108 13:21:25.126000
|12
|1547
|XCSE
|20260108 13:21:25.126000
|12
|1547
|XCSE
|20260108 13:21:25.126000
|4
|1547
|XCSE
|20260108 13:21:25.150000
|30
|1547
|XCSE
|20260108 13:21:25.258000
|4
|1547
|XCSE
|20260108 13:21:25.258000
|34
|1548
|XCSE
|20260108 13:23:39.661000
|36
|1546
|XCSE
|20260108 13:23:39.795000
|35
|1550
|XCSE
|20260108 13:30:15.383000
|8
|1554
|XCSE
|20260108 13:32:39.072000
|5
|1554
|XCSE
|20260108 13:32:39.072000
|20
|1551
|XCSE
|20260108 13:37:57.510000
|4
|1551
|XCSE
|20260108 13:43:06.119000
|20
|1551
|XCSE
|20260108 13:43:06.119000
|30
|1551
|XCSE
|20260108 13:46:03.934000
|2
|1550
|XCSE
|20260108 13:49:25.033000
|22
|1551
|XCSE
|20260108 13:50:26.965000
|2
|1551
|XCSE
|20260108 13:50:26.965000
|13
|1550
|XCSE
|20260108 13:55:42.099000
|7
|1550
|XCSE
|20260108 14:05:50.629000
|23
|1553
|XCSE
|20260108 14:35:28.333000
|26
|1553
|XCSE
|20260108 14:38:03.607000
|24
|1553
|XCSE
|20260108 14:38:03.607000
|9
|1552
|XCSE
|20260108 14:38:10.077000
|3
|1552
|XCSE
|20260108 14:38:10.272000
|9
|1552
|XCSE
|20260108 14:38:10.272000
|12
|1552
|XCSE
|20260108 14:38:10.274000
|12
|1551
|XCSE
|20260108 14:42:15.229000
|12
|1549
|XCSE
|20260108 14:42:30.101000
|2
|1549
|XCSE
|20260108 14:43:34.692000
|6
|1549
|XCSE
|20260108 14:43:53.904000
|4
|1549
|XCSE
|20260108 14:44:01.677000
|11
|1549
|XCSE
|20260108 14:44:33.362000
|8
|1549
|XCSE
|20260108 14:44:33.362000
|4
|1549
|XCSE
|20260108 14:44:33.362000
|8
|1549
|XCSE
|20260108 14:44:48.656000
|15
|1549
|XCSE
|20260108 14:47:22.075000
|8
|1549
|XCSE
|20260108 14:47:22.075000
|50
|1553
|XCSE
|20260108 14:58:53.293000
|17
|1553
|XCSE
|20260108 14:58:53.293000
|12
|1553
|XCSE
|20260108 14:58:53.414000
|13
|1553
|XCSE
|20260108 14:59:17.428000
|20
|1554
|XCSE
|20260108 15:01:38.787000
|10
|1555
|XCSE
|20260108 15:01:43.844000
|11
|1555
|XCSE
|20260108 15:01:43.844000
|6
|1554
|XCSE
|20260108 15:02:59.510000
|11
|1557
|XCSE
|20260108 15:15:22.145000
|34
|1556
|XCSE
|20260108 15:15:48.146000
|22
|1556
|XCSE
|20260108 15:20:59.838000
|3
|1558
|XCSE
|20260108 15:24:40.867000
|18
|1557
|XCSE
|20260108 15:26:16.054000
|18
|1557
|XCSE
|20260108 15:26:16.055000
|13
|1557
|XCSE
|20260108 15:26:16.056000
|23
|1558
|XCSE
|20260108 15:26:35.400000
|18
|1559
|XCSE
|20260108 15:30:33.664000
|21
|1559
|XCSE
|20260108 15:30:33.665000
|12
|1558
|XCSE
|20260108 15:30:55.312000
|12
|1558
|XCSE
|20260108 15:31:21.852000
|12
|1558
|XCSE
|20260108 15:31:34.548000
|7
|1558
|XCSE
|20260108 15:31:51.306000
|12
|1558
|XCSE
|20260108 15:32:00.318000
|17
|1558
|XCSE
|20260108 15:34:06.922000
|12
|1559
|XCSE
|20260108 15:34:39.538000
|12
|1558
|XCSE
|20260108 15:35:50.011000
|8
|1558
|XCSE
|20260108 15:35:50.011000
|12
|1558
|XCSE
|20260108 15:37:33.853000
|20
|1557
|XCSE
|20260108 15:37:55.118000
|4
|1557
|XCSE
|20260108 15:37:55.118000
|23
|1560
|XCSE
|20260108 15:41:14.316000
|20
|1560
|XCSE
|20260108 15:41:27.328000
|23
|1559
|XCSE
|20260108 15:41:59.760000
|12
|1558
|XCSE
|20260108 15:42:56.992000
|12
|1558
|XCSE
|20260108 15:42:56.992000
|13
|1557
|XCSE
|20260108 15:43:54.956000
|13
|1557
|XCSE
|20260108 15:47:08.681000
|12
|1557
|XCSE
|20260108 15:47:50.214000
|19
|1558
|XCSE
|20260108 15:51:00.443000
|12
|1557
|XCSE
|20260108 15:51:12.862000
|12
|1557
|XCSE
|20260108 15:51:12.862000
|20
|1557
|XCSE
|20260108 15:52:09.376000
|23
|1557
|XCSE
|20260108 15:53:36.837000
|12
|1556
|XCSE
|20260108 15:54:31.219000
|12
|1556
|XCSE
|20260108 15:54:31.219000
|12
|1556
|XCSE
|20260108 15:54:31.221000
|12
|1555
|XCSE
|20260108 15:55:59.383000
|12
|1554
|XCSE
|20260108 15:56:03.197000
|12
|1556
|XCSE
|20260108 15:56:59.178000
|13
|1555
|XCSE
|20260108 15:59:59.930000
|12
|1555
|XCSE
|20260108 16:02:04.206000
|12
|1556
|XCSE
|20260108 16:03:37.431000
|12
|1558
|XCSE
|20260108 16:12:52.391000
|12
|1558
|XCSE
|20260108 16:12:52.393000
|4
|1558
|XCSE
|20260108 16:15:19.030000
|2
|1559
|XCSE
|20260108 16:18:01.156000
|12
|1560
|XCSE
|20260108 16:18:01.240000
|10
|1559
|XCSE
|20260108 16:18:01.256000
|2
|1559
|XCSE
|20260108 16:18:01.256000
|7
|1559
|XCSE
|20260108 16:23:50.058095
|8
|1559
|XCSE
|20260108 16:24:46.450523
|36
|1559
|XCSE
|20260108 16:24:46.455756
|204
|1559
|XCSE
|20260108 16:24:46.455779
|12
|1563
|XCSE
|20260109 9:00:24.147000
|24
|1562
|XCSE
|20260109 9:14:06.243000
|23
|1559
|XCSE
|20260109 9:14:12.562000
|24
|1559
|XCSE
|20260109 9:15:53.109000
|12
|1558
|XCSE
|20260109 9:15:53.418000
|12
|1556
|XCSE
|20260109 9:23:45.887000
|12
|1556
|XCSE
|20260109 9:30:45.004000
|12
|1557
|XCSE
|20260109 9:31:49.061000
|7
|1556
|XCSE
|20260109 9:31:51.411000
|5
|1556
|XCSE
|20260109 9:31:54.411000
|7
|1556
|XCSE
|20260109 9:31:54.411000
|12
|1556
|XCSE
|20260109 9:31:55.010000
|13
|1555
|XCSE
|20260109 9:39:03.597000
|12
|1555
|XCSE
|20260109 9:39:03.597000
|23
|1550
|XCSE
|20260109 9:42:21.339000
|13
|1550
|XCSE
|20260109 9:52:20.021000
|12
|1550
|XCSE
|20260109 9:52:38.859000
|12
|1549
|XCSE
|20260109 9:52:38.879000
|12
|1547
|XCSE
|20260109 10:02:35.202000
|12
|1547
|XCSE
|20260109 10:02:35.202000
|3
|1548
|XCSE
|20260109 10:08:55.086000
|9
|1548
|XCSE
|20260109 10:08:55.253000
|3
|1548
|XCSE
|20260109 10:08:55.253000
|5
|1548
|XCSE
|20260109 10:12:18.158000
|7
|1548
|XCSE
|20260109 10:12:19.159000
|11
|1548
|XCSE
|20260109 10:12:22.159000
|12
|1548
|XCSE
|20260109 10:17:59.933000
|13
|1547
|XCSE
|20260109 10:18:58.054000
|8
|1546
|XCSE
|20260109 10:19:12.250000
|4
|1546
|XCSE
|20260109 10:19:12.250000
|10
|1544
|XCSE
|20260109 10:21:50.372000
|12
|1543
|XCSE
|20260109 10:28:46.396000
|12
|1542
|XCSE
|20260109 10:29:51.522000
|12
|1543
|XCSE
|20260109 10:37:35.043000
|12
|1542
|XCSE
|20260109 10:40:58.389000
|12
|1541
|XCSE
|20260109 10:44:14.029000
|23
|1540
|XCSE
|20260109 10:44:14.339000
|12
|1536
|XCSE
|20260109 10:45:52.095000
|12
|1535
|XCSE
|20260109 10:45:59.831000
|12
|1535
|XCSE
|20260109 11:00:06.574000
|12
|1534
|XCSE
|20260109 11:10:10.198000
|12
|1534
|XCSE
|20260109 11:10:10.198000
|23
|1535
|XCSE
|20260109 11:10:10.470000
|24
|1534
|XCSE
|20260109 11:10:38.350000
|6
|1536
|XCSE
|20260109 11:10:38.423000
|17
|1536
|XCSE
|20260109 11:10:38.479000
|2
|1536
|XCSE
|20260109 11:10:38.479000
|12
|1538
|XCSE
|20260109 11:12:55.545000
|12
|1537
|XCSE
|20260109 11:13:02.385000
|23
|1534
|XCSE
|20260109 11:19:05.071000
|8
|1534
|XCSE
|20260109 11:20:08.575000
|3
|1541
|XCSE
|20260109 11:34:01.281000
|12
|1542
|XCSE
|20260109 11:34:12.664000
|12
|1541
|XCSE
|20260109 11:34:12.677000
|2
|1540
|XCSE
|20260109 11:40:21.008000
|4
|1540
|XCSE
|20260109 11:40:21.008000
|6
|1540
|XCSE
|20260109 11:40:21.008000
|12
|1540
|XCSE
|20260109 11:44:06.343000
|9
|1540
|XCSE
|20260109 12:02:46.939000
|1
|1540
|XCSE
|20260109 12:04:13.186000
|10
|1543
|XCSE
|20260109 12:07:48.985000
|1
|1543
|XCSE
|20260109 12:07:48.985000
|26
|1543
|XCSE
|20260109 12:15:08.581000
|1
|1541
|XCSE
|20260109 12:15:30.794000
|11
|1541
|XCSE
|20260109 12:15:30.799000
|26
|1544
|XCSE
|20260109 12:17:14.956000
|5
|1544
|XCSE
|20260109 12:18:28.300000
|5
|1544
|XCSE
|20260109 12:18:33.545000
|7
|1544
|XCSE
|20260109 12:18:33.545000
|12
|1542
|XCSE
|20260109 12:22:13.282000
|12
|1540
|XCSE
|20260109 12:29:22.052000
|12
|1539
|XCSE
|20260109 12:29:22.117000
|56
|1543
|XCSE
|20260109 12:36:02.435000
|58
|1543
|XCSE
|20260109 12:36:30.863000
|11
|1543
|XCSE
|20260109 12:36:30.863000
|36
|1540
|XCSE
|20260109 12:37:38.193000
|3
|1539
|XCSE
|20260109 12:43:55.967000
|3
|1539
|XCSE
|20260109 12:43:58.568000
|1
|1539
|XCSE
|20260109 12:44:58.615000
|12
|1543
|XCSE
|20260109 13:05:04.589000
|12
|1543
|XCSE
|20260109 13:05:04.589000
|24
|1542
|XCSE
|20260109 13:05:18.201000
|12
|1541
|XCSE
|20260109 13:13:36.889000
|12
|1540
|XCSE
|20260109 13:14:55.188000
|12
|1539
|XCSE
|20260109 13:16:46.772000
|12
|1538
|XCSE
|20260109 13:18:25.173000
|12
|1537
|XCSE
|20260109 13:18:36.432000
|23
|1537
|XCSE
|20260109 13:22:04.046000
|12
|1536
|XCSE
|20260109 13:22:04.066000
|12
|1536
|XCSE
|20260109 13:23:20.205000
|12
|1535
|XCSE
|20260109 13:32:47.707000
|12
|1534
|XCSE
|20260109 13:34:29.432000
|12
|1533
|XCSE
|20260109 13:37:46.236000
|12
|1531
|XCSE
|20260109 13:37:46.313000
|23
|1532
|XCSE
|20260109 13:55:35.526000
|24
|1532
|XCSE
|20260109 13:59:25.178000
|23
|1531
|XCSE
|20260109 14:01:00.767000
|23
|1529
|XCSE
|20260109 14:03:43.737000
|71
|1532
|XCSE
|20260109 14:06:06.087000
|12
|1531
|XCSE
|20260109 14:09:21.206000
|12
|1531
|XCSE
|20260109 14:09:21.206000
|23
|1530
|XCSE
|20260109 14:14:38.921000
|12
|1533
|XCSE
|20260109 14:31:18.479000
|22
|1533
|XCSE
|20260109 14:40:37.893000
|1
|1533
|XCSE
|20260109 14:45:51.655000
|11
|1533
|XCSE
|20260109 14:45:51.655000
|11
|1533
|XCSE
|20260109 14:45:51.655000
|24
|1530
|XCSE
|20260109 14:54:10.871000
|12
|1530
|XCSE
|20260109 14:54:10.871000
|24
|1532
|XCSE
|20260109 15:01:55.891000
|131
|1532
|XCSE
|20260109 15:01:55.891193
|24
|1533
|XCSE
|20260109 15:02:04.015000
|169
|1532
|XCSE
|20260109 15:02:04.015812
|36
|1534
|XCSE
|20260109 15:08:11.780000
|36
|1532
|XCSE
|20260109 15:10:31.191000
|48
|1535
|XCSE
|20260109 15:15:25.473000
|70
|1535
|XCSE
|20260109 15:21:27.271000
|11
|1534
|XCSE
|20260109 15:23:20.787000
|25
|1534
|XCSE
|20260109 15:23:20.787000
|12
|1534
|XCSE
|20260109 15:23:20.787000
|12
|1533
|XCSE
|20260109 15:30:46.046000
|11
|1533
|XCSE
|20260109 15:30:46.046000
|11
|1533
|XCSE
|20260109 15:30:46.046000
|1
|1534
|XCSE
|20260109 15:40:46.347000
|11
|1534
|XCSE
|20260109 15:43:18.983000
|12
|1534
|XCSE
|20260109 15:43:18.983000
|25
|1533
|XCSE
|20260109 15:43:19.510000
|49
|1534
|XCSE
|20260109 15:49:05.051000
|37
|1533
|XCSE
|20260109 15:51:17.258000
|13
|1532
|XCSE
|20260109 15:51:44.317000
|23
|1534
|XCSE
|20260109 15:56:24.209000
|23
|1534
|XCSE
|20260109 16:00:48.067000
|23
|1534
|XCSE
|20260109 16:04:41.541000
|11
|1534
|XCSE
|20260109 16:04:41.541000
|12
|1533
|XCSE
|20260109 16:05:22.298000
|12
|1533
|XCSE
|20260109 16:05:41.928000
|34
|1531
|XCSE
|20260109 16:06:38.596000
|24
|1531
|XCSE
|20260109 16:08:32.165000
|34
|1531
|XCSE
|20260109 16:12:05.055000
|4
|1533
|XCSE
|20260109 16:19:57.299000
|35
|1533
|XCSE
|20260109 16:21:55.431000
|23
|1532
|XCSE
|20260109 16:22:05.249000
|5
|1532
|XCSE
|20260109 16:22:05.249000
|7
|1532
|XCSE
|20260109 16:22:05.249000
|5
|1531
|XCSE
|20260109 16:26:45.222000
|29
|1531
|XCSE
|20260109 16:28:33.303000
|12
|1531
|XCSE
|20260109 16:28:33.303000
|5
|1531
|XCSE
|20260109 16:28:33.303000
|11
|1531
|XCSE
|20260109 16:28:33.303000
|2
|1530
|XCSE
|20260109 16:29:57.398000
|33
|1530
|XCSE
|20260109 16:29:57.398000
|236
|1532
|XCSE
|20260109 16:39:50.715769
|139
|1532
|XCSE
|20260109 16:39:50.715778
Attachment