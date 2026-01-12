Share buyback programme - week 2

Date        12 January 2026

Share buyback programme - week 2

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 636,277 1,429.50 909,555,669
5 January 20262,5001,555.343,888,350
6 January 20262,5001,550.853,877,125
7 January 20264,0001,543.246,172,960
8 January 20263,0001,551.014,653,030
9 January 20263,0001,536.784,610,340
Total under the share buyback programme 651,277 1,432.20 932,757,474
    
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025414,2001,207.12499,988,706
Total bought back 1,065,477 1,344.70 1,432,746,180

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 1,065,477 shares under the above share buyback programmes corresponding to 4.20 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
131552XCSE20260105 9:03:18.996000
261548XCSE20260105 9:04:35.219000
331549XCSE20260105 9:09:17.546000
221548XCSE20260105 9:10:19.317000
111548XCSE20260105 9:15:01.013000
101548XCSE20260105 9:15:01.013000
111551XCSE20260105 9:21:37.820000
311548XCSE20260105 9:23:37.353000
111546XCSE20260105 9:23:40.551000
211544XCSE20260105 9:26:03.722000
211545XCSE20260105 9:30:21.972000
111544XCSE20260105 9:30:22.008000
111543XCSE20260105 9:31:27.752000
111542XCSE20260105 9:34:33.191000
111541XCSE20260105 9:36:00.367000
111543XCSE20260105 9:44:24.869000
111543XCSE20260105 9:44:24.873000
41543XCSE20260105 9:44:24.915000
101543XCSE20260105 9:47:26.855000
11543XCSE20260105 9:47:26.855000
31543XCSE20260105 9:47:26.855000
221544XCSE20260105 9:52:13.091000
101544XCSE20260105 9:52:13.091000
21544XCSE20260105 9:55:34.067000
111546XCSE20260105 10:00:26.353000
111546XCSE20260105 10:02:51.796000
111546XCSE20260105 10:05:36.817000
111546XCSE20260105 10:07:53.431000
31544XCSE20260105 10:09:40.868000
11546XCSE20260105 10:17:58.127000
111546XCSE20260105 10:18:11.354000
121546XCSE20260105 10:18:11.355000
11546XCSE20260105 10:18:20.531000
121546XCSE20260105 10:18:20.531000
71546XCSE20260105 10:20:13.817000
211545XCSE20260105 10:24:44.645000
581553XCSE20260105 10:37:11.485000
121553XCSE20260105 10:37:11.485000
21551XCSE20260105 10:40:43.222000
41555XCSE20260105 10:43:20.936000
131555XCSE20260105 10:43:20.936000
331552XCSE20260105 10:49:51.086000
111554XCSE20260105 11:00:29.498000
111553XCSE20260105 11:00:57.519000
111553XCSE20260105 11:00:57.519000
101553XCSE20260105 11:01:02.903000
221553XCSE20260105 11:04:00.360000
11557XCSE20260105 11:21:14.608000
161554XCSE20260105 11:27:23.883000
51554XCSE20260105 11:27:23.883000
101554XCSE20260105 11:27:23.883000
331553XCSE20260105 11:27:23.900000
331552XCSE20260105 11:27:23.928000
331551XCSE20260105 11:27:34.211000
191552XCSE20260105 11:30:07.426000
131552XCSE20260105 11:30:07.426000
211554XCSE20260105 11:46:46.934000
221555XCSE20260105 11:48:17.240000
111554XCSE20260105 11:49:04.116000
51554XCSE20260105 11:57:21.615000
211557XCSE20260105 12:00:12.573000
221558XCSE20260105 12:10:52.964000
221557XCSE20260105 12:12:02.195000
181560XCSE20260105 12:35:06.305000
111560XCSE20260105 12:38:15.806000
211559XCSE20260105 12:43:08.318000
211559XCSE20260105 12:45:03.323000
111559XCSE20260105 12:52:34.755000
111558XCSE20260105 12:55:25.159000
111557XCSE20260105 13:00:27.729000
101557XCSE20260105 13:00:27.729000
101557XCSE20260105 13:00:27.729000
101557XCSE20260105 13:00:27.729000
101557XCSE20260105 13:00:27.729000
221557XCSE20260105 13:03:27.818000
111556XCSE20260105 13:11:14.195000
81557XCSE20260105 13:23:33.055000
31557XCSE20260105 13:23:33.080000
221557XCSE20260105 13:27:00.194000
111556XCSE20260105 13:28:56.920000
311557XCSE20260105 13:36:56.196000
311556XCSE20260105 13:45:51.669000
151555XCSE20260105 13:47:10.845000
181555XCSE20260105 13:47:10.845000
101555XCSE20260105 13:47:10.845000
331554XCSE20260105 13:47:33.070000
111554XCSE20260105 13:55:31.164000
421557XCSE20260105 14:04:21.048000
211556XCSE20260105 14:04:21.103000
101556XCSE20260105 14:04:21.103000
111556XCSE20260105 14:07:43.576000
71556XCSE20260105 14:08:19.072000
81557XCSE20260105 14:15:02.886000
141557XCSE20260105 14:15:02.886000
211557XCSE20260105 14:15:16.939000
111557XCSE20260105 14:15:38.998000
111557XCSE20260105 14:33:18.183000
111556XCSE20260105 14:33:18.318000
31557XCSE20260105 14:37:42.077000
181557XCSE20260105 14:37:59.182000
31557XCSE20260105 14:37:59.182000
331558XCSE20260105 14:49:03.811000
221557XCSE20260105 14:56:02.827000
111557XCSE20260105 14:56:02.827000
331556XCSE20260105 14:57:20.167000
211555XCSE20260105 14:58:19.088000
101555XCSE20260105 14:58:19.088000
311555XCSE20260105 15:07:38.766000
101555XCSE20260105 15:07:38.766000
111555XCSE20260105 15:07:38.766000
331556XCSE20260105 15:17:36.130000
111556XCSE20260105 15:17:36.130000
101556XCSE20260105 15:17:36.130000
211556XCSE20260105 15:20:53.469000
551555XCSE20260105 15:24:43.035000
111553XCSE20260105 15:29:28.839000
101553XCSE20260105 15:29:28.839000
101553XCSE20260105 15:29:28.839000
11560XCSE20260105 15:43:10.371000
301560XCSE20260105 15:43:10.371000
211560XCSE20260105 15:44:03.473000
221560XCSE20260105 15:46:16.759000
111559XCSE20260105 15:48:34.942000
211558XCSE20260105 15:51:21.248000
221559XCSE20260105 15:54:16.183000
311558XCSE20260105 15:55:15.308000
131559XCSE20260105 16:01:55.070000
181559XCSE20260105 16:01:55.070000
221559XCSE20260105 16:02:18.942000
101559XCSE20260105 16:02:18.942000
221558XCSE20260105 16:02:37.762000
311558XCSE20260105 16:13:19.919000
241558XCSE20260105 16:13:19.919000
61558XCSE20260105 16:13:19.919000
221560XCSE20260105 16:16:21.843000
311562XCSE20260105 16:20:13.447000
281563XCSE20260105 16:25:34.577000
151563XCSE20260105 16:25:34.587000
431562XCSE20260105 16:28:34.626000
111562XCSE20260105 16:28:34.630000
321562XCSE20260105 16:30:21.177000
111562XCSE20260105 16:30:21.177000
111561XCSE20260105 16:31:54.959000
101561XCSE20260105 16:31:54.959000
1631565XCSE20260105 16:35:27.324033
321576XCSE20260106 9:01:33.351000
21574XCSE20260106 9:02:15.965000
91574XCSE20260106 9:02:32.119000
21574XCSE20260106 9:02:32.119000
221570XCSE20260106 9:12:38.421000
101570XCSE20260106 9:12:38.421000
111573XCSE20260106 9:15:09.429000
231575XCSE20260106 9:22:48.473000
131575XCSE20260106 9:22:48.473000
51575XCSE20260106 9:22:48.473000
111571XCSE20260106 9:23:39.829000
101571XCSE20260106 9:23:39.829000
111569XCSE20260106 9:26:02.550000
111568XCSE20260106 9:26:02.656000
111567XCSE20260106 9:29:57.306000
111567XCSE20260106 9:29:57.306000
201566XCSE20260106 9:29:57.334000
11566XCSE20260106 9:29:57.335000
211566XCSE20260106 9:33:37.267000
111565XCSE20260106 9:36:03.896000
101565XCSE20260106 9:36:03.896000
111566XCSE20260106 9:36:16.215000
31565XCSE20260106 9:41:03.586000
81565XCSE20260106 9:41:03.586000
111564XCSE20260106 9:41:45.901000
201567XCSE20260106 9:56:30.721000
111566XCSE20260106 9:57:05.216000
31564XCSE20260106 9:57:31.265316
971564XCSE20260106 9:57:31.265340
1101564XCSE20260106 9:57:44.929333
111561XCSE20260106 10:00:31.089000
211559XCSE20260106 10:04:33.212000
211555XCSE20260106 10:13:28.961000
111555XCSE20260106 10:13:28.961000
221553XCSE20260106 10:19:40.157000
211552XCSE20260106 10:22:43.336000
111549XCSE20260106 10:28:35.147000
101549XCSE20260106 10:28:35.147000
111549XCSE20260106 10:28:35.147000
101548XCSE20260106 10:28:55.386000
111545XCSE20260106 10:34:45.192000
111545XCSE20260106 10:37:06.908000
311542XCSE20260106 10:45:06.696000
211537XCSE20260106 10:53:15.123000
71539XCSE20260106 11:06:44.623000
41539XCSE20260106 11:06:44.623000
111539XCSE20260106 11:10:01.958000
311537XCSE20260106 11:12:13.097000
301537XCSE20260106 11:30:22.529000
221535XCSE20260106 11:30:22.548000
101535XCSE20260106 11:30:22.548000
111535XCSE20260106 11:30:22.548000
221533XCSE20260106 11:30:48.883000
221533XCSE20260106 11:35:16.685000
71537XCSE20260106 11:55:09.958000
21537XCSE20260106 11:55:09.958000
811537XCSE20260106 11:57:18.190000
111538XCSE20260106 11:58:34.930000
41539XCSE20260106 12:05:04.990000
21539XCSE20260106 12:05:04.993000
121539XCSE20260106 12:05:04.994000
191539XCSE20260106 12:05:05.011000
31539XCSE20260106 12:05:05.011000
111538XCSE20260106 12:07:37.188000
111538XCSE20260106 12:07:37.188000
111538XCSE20260106 12:07:37.188000
111545XCSE20260106 12:28:56.136000
101545XCSE20260106 12:28:56.136000
211545XCSE20260106 12:28:56.153000
81548XCSE20260106 12:51:43.679000
531547XCSE20260106 12:53:59.685000
51546XCSE20260106 13:08:20.013000
11546XCSE20260106 13:09:10.764000
11546XCSE20260106 13:09:41.763000
171552XCSE20260106 13:38:20.799000
111551XCSE20260106 13:38:20.823000
201551XCSE20260106 13:38:20.823000
331550XCSE20260106 13:38:21.519000
111551XCSE20260106 13:40:26.361000
321548XCSE20260106 13:42:59.013000
111548XCSE20260106 13:42:59.013000
411547XCSE20260106 13:46:28.207000
411550XCSE20260106 14:10:16.978000
31548XCSE20260106 14:19:27.622000
31549XCSE20260106 14:23:24.861000
11549XCSE20260106 14:26:12.718000
131551XCSE20260106 14:27:30.698000
181549XCSE20260106 14:27:47.223000
31549XCSE20260106 14:27:47.223000
81549XCSE20260106 14:27:47.223000
311550XCSE20260106 15:01:55.523000
321548XCSE20260106 15:09:10.327000
111548XCSE20260106 15:09:10.327000
101548XCSE20260106 15:09:10.327000
111548XCSE20260106 15:09:10.327000
101548XCSE20260106 15:09:10.327000
111548XCSE20260106 15:09:10.327000
161550XCSE20260106 15:23:56.456000
221550XCSE20260106 15:31:37.683000
221549XCSE20260106 15:35:40.507000
111549XCSE20260106 15:35:40.507000
321549XCSE20260106 15:36:07.129000
311549XCSE20260106 15:37:51.987000
141550XCSE20260106 15:38:26.118000
31550XCSE20260106 15:38:26.118000
331549XCSE20260106 15:38:30.531000
321548XCSE20260106 15:40:54.619000
221548XCSE20260106 15:42:54.273000
111547XCSE20260106 15:43:49.325000
111547XCSE20260106 15:43:49.340000
111547XCSE20260106 15:43:49.342000
111547XCSE20260106 15:43:49.358000
111547XCSE20260106 15:43:49.369000
111547XCSE20260106 15:44:27.737000
111547XCSE20260106 15:45:21.281000
111547XCSE20260106 15:45:21.281000
11548XCSE20260106 15:56:38.192000
201549XCSE20260106 16:01:26.181000
271549XCSE20260106 16:04:02.889000
61548XCSE20260106 16:04:19.752000
161548XCSE20260106 16:04:19.752000
221547XCSE20260106 16:04:30.824000
221546XCSE20260106 16:05:00.954000
141548XCSE20260106 16:14:55.265000
151548XCSE20260106 16:14:55.265000
111548XCSE20260106 16:16:20.937000
3141548XCSE20260106 16:17:37.749590
1161548XCSE20260106 16:17:37.749610
121548XCSE20260107 9:00:31.427000
231545XCSE20260107 9:05:16.296000
161544XCSE20260107 9:09:52.303000
71544XCSE20260107 9:09:52.303000
91544XCSE20260107 9:13:22.284000
31544XCSE20260107 9:13:22.284000
131545XCSE20260107 9:14:52.848000
121546XCSE20260107 9:26:51.068000
41544XCSE20260107 9:31:20.057000
31547XCSE20260107 9:31:40.677000
11547XCSE20260107 9:31:40.677000
61547XCSE20260107 9:32:06.158000
271547XCSE20260107 9:32:06.158000
581552XCSE20260107 9:35:35.961000
251550XCSE20260107 9:42:01.907000
111549XCSE20260107 9:42:55.891000
11549XCSE20260107 9:42:55.891000
241547XCSE20260107 9:42:56.895000
21548XCSE20260107 9:46:08.811000
21548XCSE20260107 9:46:15.121000
31548XCSE20260107 9:46:17.454000
31548XCSE20260107 9:46:18.449000
21548XCSE20260107 9:46:21.315000
21548XCSE20260107 9:53:48.500000
21548XCSE20260107 9:53:48.500000
31548XCSE20260107 9:53:48.500000
31548XCSE20260107 9:53:48.500000
21548XCSE20260107 9:53:48.500000
121550XCSE20260107 9:56:25.170000
41550XCSE20260107 9:59:50.022000
81550XCSE20260107 9:59:50.022000
121548XCSE20260107 10:03:08.398000
41547XCSE20260107 10:05:46.201000
71547XCSE20260107 10:08:15.994000
11547XCSE20260107 10:08:15.994000
41547XCSE20260107 10:08:15.994000
181548XCSE20260107 10:12:10.708000
121547XCSE20260107 10:13:14.292000
121546XCSE20260107 10:15:12.190000
101545XCSE20260107 10:18:11.875000
21545XCSE20260107 10:18:18.664000
41545XCSE20260107 10:18:18.664000
21547XCSE20260107 10:25:34.889000
121547XCSE20260107 10:25:50.995000
131547XCSE20260107 10:31:58.341000
121547XCSE20260107 10:31:58.341000
231547XCSE20260107 10:31:58.384000
231546XCSE20260107 10:31:58.401000
231545XCSE20260107 10:31:58.542000
21545XCSE20260107 10:34:00.849000
21545XCSE20260107 10:34:19.838000
81545XCSE20260107 10:35:14.889000
21545XCSE20260107 10:35:14.889000
21545XCSE20260107 10:35:14.889000
91547XCSE20260107 10:38:30.386000
31547XCSE20260107 10:38:30.391000
91547XCSE20260107 10:38:30.391000
121546XCSE20260107 10:45:53.727000
121547XCSE20260107 10:49:42.255000
121546XCSE20260107 10:52:42.198000
121546XCSE20260107 10:52:42.218000
121546XCSE20260107 10:52:42.223000
121546XCSE20260107 10:52:42.538000
11546XCSE20260107 10:52:52.808000
31546XCSE20260107 10:52:56.768000
81546XCSE20260107 10:57:59.719000
41546XCSE20260107 10:57:59.719000
121546XCSE20260107 10:57:59.736000
11546XCSE20260107 10:57:59.738000
111546XCSE20260107 10:57:59.738000
121546XCSE20260107 10:57:59.754000
121546XCSE20260107 10:57:59.757000
121546XCSE20260107 10:57:59.805000
121548XCSE20260107 11:01:43.645000
121548XCSE20260107 11:01:48.130000
121547XCSE20260107 11:10:16.190000
121547XCSE20260107 11:10:16.190000
121551XCSE20260107 11:20:54.763000
121550XCSE20260107 11:32:14.552000
71550XCSE20260107 11:32:14.552000
51550XCSE20260107 11:32:14.552000
121550XCSE20260107 11:32:14.552000
121550XCSE20260107 11:32:14.552000
101549XCSE20260107 11:36:14.649000
121552XCSE20260107 11:51:45.112000
241551XCSE20260107 11:57:47.350000
231554XCSE20260107 12:14:58.813000
121553XCSE20260107 12:17:17.809000
361553XCSE20260107 12:19:47.817000
91554XCSE20260107 12:25:01.405000
71554XCSE20260107 12:25:13.915000
271554XCSE20260107 12:25:26.251000
71554XCSE20260107 12:25:26.251000
121552XCSE20260107 12:25:27.885000
121552XCSE20260107 12:25:31.056000
481552XCSE20260107 12:42:33.074000
311555XCSE20260107 12:47:00.819000
121555XCSE20260107 12:47:22.084000
121554XCSE20260107 12:49:03.906000
71555XCSE20260107 12:51:49.871000
21555XCSE20260107 12:52:36.845000
21555XCSE20260107 12:52:39.794000
21555XCSE20260107 12:52:58.259000
101556XCSE20260107 12:52:58.259000
161556XCSE20260107 12:52:58.259000
31556XCSE20260107 12:52:58.259000
131553XCSE20260107 12:58:03.169000
121552XCSE20260107 12:58:31.094000
241552XCSE20260107 13:07:17.370000
131554XCSE20260107 13:12:53.709000
81554XCSE20260107 13:12:53.709000
121553XCSE20260107 13:15:10.190000
121553XCSE20260107 13:15:10.195000
341556XCSE20260107 13:29:09.620000
241555XCSE20260107 13:31:52.628000
121556XCSE20260107 13:33:15.929000
241554XCSE20260107 13:35:19.242000
231553XCSE20260107 13:36:23.161000
231552XCSE20260107 13:47:43.822000
241552XCSE20260107 13:48:08.022000
231555XCSE20260107 14:02:55.499000
111555XCSE20260107 14:02:55.499000
351554XCSE20260107 14:03:04.409000
231554XCSE20260107 14:10:30.904000
91554XCSE20260107 14:10:30.904000
231553XCSE20260107 14:14:50.765000
241552XCSE20260107 14:15:01.188000
91552XCSE20260107 14:25:36.217000
311552XCSE20260107 14:25:36.217000
51552XCSE20260107 14:25:36.217000
91550XCSE20260107 14:35:24.580000
241552XCSE20260107 14:37:12.371000
121554XCSE20260107 14:49:05.039000
341553XCSE20260107 14:49:11.189000
41554XCSE20260107 14:59:32.816000
81554XCSE20260107 14:59:32.816000
91554XCSE20260107 14:59:56.037000
31554XCSE20260107 14:59:56.037000
121554XCSE20260107 15:00:19.531000
241552XCSE20260107 15:02:03.146000
321554XCSE20260107 15:05:32.441000
51554XCSE20260107 15:05:32.441000
251552XCSE20260107 15:05:46.727000
121551XCSE20260107 15:12:28.865000
121550XCSE20260107 15:14:39.616000
31550XCSE20260107 15:14:39.616000
91550XCSE20260107 15:16:27.164000
151550XCSE20260107 15:16:27.164000
121550XCSE20260107 15:16:27.164000
231549XCSE20260107 15:16:53.352000
241547XCSE20260107 15:16:59.103000
231546XCSE20260107 15:19:17.652000
111546XCSE20260107 15:19:17.652000
111546XCSE20260107 15:19:17.652000
471545XCSE20260107 15:19:17.660000
361543XCSE20260107 15:24:55.855000
121543XCSE20260107 15:24:55.855000
111543XCSE20260107 15:24:55.855000
361542XCSE20260107 15:24:59.841000
21540XCSE20260107 15:25:00.002000
351539XCSE20260107 15:33:01.148000
111539XCSE20260107 15:33:01.148000
111539XCSE20260107 15:33:01.148000
121538XCSE20260107 15:33:01.580000
121536XCSE20260107 15:33:09.197000
241535XCSE20260107 15:35:15.068000
231536XCSE20260107 15:38:39.124000
231535XCSE20260107 15:40:17.109000
81535XCSE20260107 15:40:17.109000
31535XCSE20260107 15:40:17.109000
151534XCSE20260107 15:40:40.579000
231535XCSE20260107 15:42:26.446000
231534XCSE20260107 15:45:44.190000
61534XCSE20260107 15:47:31.407000
311534XCSE20260107 15:47:31.407000
51532XCSE20260107 15:50:42.055000
291532XCSE20260107 15:50:42.055000
131530XCSE20260107 15:50:57.164000
31531XCSE20260107 15:52:22.994000
341530XCSE20260107 15:52:43.807000
121529XCSE20260107 15:55:51.167000
121529XCSE20260107 15:55:51.167000
121529XCSE20260107 15:55:51.167000
61531XCSE20260107 15:55:51.167000
231531XCSE20260107 15:55:51.167000
361532XCSE20260107 16:02:38.762000
71531XCSE20260107 16:02:50.026000
51531XCSE20260107 16:02:50.026000
231531XCSE20260107 16:03:39.824000
41530XCSE20260107 16:05:46.751820
121530XCSE20260107 16:07:55.688000
461530XCSE20260107 16:07:55.688503
501530XCSE20260107 16:07:55.690646
501530XCSE20260107 16:07:55.690735
501530XCSE20260107 16:07:55.690781
501530XCSE20260107 16:08:26.146943
121530XCSE20260107 16:11:06.581000
121530XCSE20260107 16:11:06.581000
121530XCSE20260107 16:11:06.581000
71530XCSE20260107 16:11:06.581845
431530XCSE20260107 16:11:06.581873
121532XCSE20260107 16:14:13.903000
121532XCSE20260107 16:14:13.903000
251532XCSE20260107 16:14:13.903065
251532XCSE20260107 16:14:13.903177
251532XCSE20260107 16:14:13.903388
121532XCSE20260107 16:14:13.923000
251532XCSE20260107 16:14:13.923086
31532XCSE20260107 16:15:23.841941
231534XCSE20260107 16:22:05.550000
251532XCSE20260107 16:22:05.570902
11532XCSE20260107 16:22:05.570902
11534XCSE20260107 16:22:09.471000
241535XCSE20260107 16:26:28.082000
121534XCSE20260107 16:27:41.930000
251532XCSE20260107 16:27:41.930869
51538XCSE20260107 16:39:01.677088
311540XCSE20260107 16:46:09.394335
11540XCSE20260107 16:46:09.394361
181540XCSE20260107 16:46:09.394389
501540XCSE20260107 16:46:09.409794
221540XCSE20260107 16:46:09.409853
171540XCSE20260107 16:46:09.409888
111540XCSE20260107 16:46:09.409904
501540XCSE20260107 16:46:09.410099
31540XCSE20260107 16:46:09.410142
161540XCSE20260107 16:46:09.421813
211540XCSE20260107 16:46:09.431130
501542XCSE20260107 16:49:07.038666
501542XCSE20260107 16:49:07.053927
501541XCSE20260107 16:49:28.470736
501541XCSE20260107 16:49:28.470857
501541XCSE20260107 16:49:28.488030
501541XCSE20260107 16:49:28.488124
21541XCSE20260107 16:49:43.048399
481541XCSE20260107 16:49:43.048533
111541XCSE20260107 16:50:24.000951
81541XCSE20260107 16:51:34.712877
311541XCSE20260107 16:51:40.401937
481541XCSE20260107 16:51:40.401979
21541XCSE20260107 16:51:40.401998
501541XCSE20260107 16:51:40.402034
501541XCSE20260107 16:51:40.402069
431541XCSE20260107 16:51:40.405440
71541XCSE20260107 16:51:50.560186
61545XCSE20260108 9:05:16.053000
11550XCSE20260108 9:10:00.121000
21550XCSE20260108 9:10:00.121000
61550XCSE20260108 9:10:00.121000
221549XCSE20260108 9:10:00.222000
451552XCSE20260108 9:17:04.440000
11547XCSE20260108 9:17:51.217000
151547XCSE20260108 9:17:51.217000
31547XCSE20260108 9:17:51.217000
51547XCSE20260108 9:17:51.217000
231547XCSE20260108 9:17:51.337000
121546XCSE20260108 9:19:29.706000
111546XCSE20260108 9:19:29.706000
121545XCSE20260108 9:20:20.758000
41545XCSE20260108 9:30:32.510000
241545XCSE20260108 9:31:10.020000
121544XCSE20260108 9:32:37.883000
101544XCSE20260108 9:33:32.016000
21544XCSE20260108 9:33:32.016000
31543XCSE20260108 9:33:32.034000
91543XCSE20260108 9:33:32.036000
31543XCSE20260108 9:33:32.036000
121541XCSE20260108 9:34:18.925000
121545XCSE20260108 9:35:57.566000
11544XCSE20260108 9:37:00.511000
301544XCSE20260108 9:56:02.644000
131542XCSE20260108 9:56:02.656000
121542XCSE20260108 10:02:33.098000
271544XCSE20260108 10:04:08.689000
121545XCSE20260108 10:15:31.496000
101545XCSE20260108 10:15:31.496000
291545XCSE20260108 10:15:51.518000
11545XCSE20260108 10:16:19.853000
61545XCSE20260108 10:16:19.853000
51545XCSE20260108 10:16:19.853000
121545XCSE20260108 10:18:05.419000
241545XCSE20260108 10:19:19.727000
121544XCSE20260108 10:23:36.545000
51544XCSE20260108 10:29:24.530000
161544XCSE20260108 10:29:24.530000
121544XCSE20260108 10:35:26.966000
131544XCSE20260108 10:35:27.008000
121543XCSE20260108 10:37:41.101000
11547XCSE20260108 10:46:59.439000
321547XCSE20260108 10:46:59.439000
21547XCSE20260108 10:47:03.767000
351547XCSE20260108 10:47:10.841000
121545XCSE20260108 10:47:10.867000
121544XCSE20260108 10:47:18.792000
121543XCSE20260108 10:49:36.671000
11543XCSE20260108 10:50:21.882000
111543XCSE20260108 10:50:33.760000
1291546XCSE20260108 10:57:56.786000
251544XCSE20260108 11:04:25.796000
121545XCSE20260108 11:10:31.681000
101544XCSE20260108 11:18:12.437000
21544XCSE20260108 11:36:06.103000
101544XCSE20260108 11:36:06.103000
21547XCSE20260108 11:42:54.100000
121545XCSE20260108 11:53:05.741000
121548XCSE20260108 12:13:31.820000
241549XCSE20260108 12:17:10.412000
31549XCSE20260108 12:17:10.412000
21549XCSE20260108 12:17:10.412000
71549XCSE20260108 12:17:10.412000
251549XCSE20260108 12:17:10.433000
81549XCSE20260108 12:17:12.523000
261549XCSE20260108 12:17:12.523000
81549XCSE20260108 12:17:53.677000
291549XCSE20260108 12:17:53.677000
81549XCSE20260108 12:17:59.466000
271549XCSE20260108 12:17:59.466000
241547XCSE20260108 12:20:33.102000
111547XCSE20260108 12:20:33.102000
361550XCSE20260108 12:22:32.489000
351549XCSE20260108 12:22:37.442000
231549XCSE20260108 12:22:37.447000
41548XCSE20260108 12:30:17.273000
101549XCSE20260108 12:54:00.995000
81549XCSE20260108 12:54:00.995000
111549XCSE20260108 12:54:00.995000
341548XCSE20260108 12:58:34.014000
341547XCSE20260108 12:58:34.036000
251547XCSE20260108 13:05:28.580000
121547XCSE20260108 13:05:28.580000
121547XCSE20260108 13:05:28.580000
471546XCSE20260108 13:05:28.601000
471545XCSE20260108 13:05:29.059000
181549XCSE20260108 13:17:03.616000
31549XCSE20260108 13:17:03.616000
121547XCSE20260108 13:21:25.126000
121547XCSE20260108 13:21:25.126000
121547XCSE20260108 13:21:25.126000
41547XCSE20260108 13:21:25.150000
301547XCSE20260108 13:21:25.258000
41547XCSE20260108 13:21:25.258000
341548XCSE20260108 13:23:39.661000
361546XCSE20260108 13:23:39.795000
351550XCSE20260108 13:30:15.383000
81554XCSE20260108 13:32:39.072000
51554XCSE20260108 13:32:39.072000
201551XCSE20260108 13:37:57.510000
41551XCSE20260108 13:43:06.119000
201551XCSE20260108 13:43:06.119000
301551XCSE20260108 13:46:03.934000
21550XCSE20260108 13:49:25.033000
221551XCSE20260108 13:50:26.965000
21551XCSE20260108 13:50:26.965000
131550XCSE20260108 13:55:42.099000
71550XCSE20260108 14:05:50.629000
231553XCSE20260108 14:35:28.333000
261553XCSE20260108 14:38:03.607000
241553XCSE20260108 14:38:03.607000
91552XCSE20260108 14:38:10.077000
31552XCSE20260108 14:38:10.272000
91552XCSE20260108 14:38:10.272000
121552XCSE20260108 14:38:10.274000
121551XCSE20260108 14:42:15.229000
121549XCSE20260108 14:42:30.101000
21549XCSE20260108 14:43:34.692000
61549XCSE20260108 14:43:53.904000
41549XCSE20260108 14:44:01.677000
111549XCSE20260108 14:44:33.362000
81549XCSE20260108 14:44:33.362000
41549XCSE20260108 14:44:33.362000
81549XCSE20260108 14:44:48.656000
151549XCSE20260108 14:47:22.075000
81549XCSE20260108 14:47:22.075000
501553XCSE20260108 14:58:53.293000
171553XCSE20260108 14:58:53.293000
121553XCSE20260108 14:58:53.414000
131553XCSE20260108 14:59:17.428000
201554XCSE20260108 15:01:38.787000
101555XCSE20260108 15:01:43.844000
111555XCSE20260108 15:01:43.844000
61554XCSE20260108 15:02:59.510000
111557XCSE20260108 15:15:22.145000
341556XCSE20260108 15:15:48.146000
221556XCSE20260108 15:20:59.838000
31558XCSE20260108 15:24:40.867000
181557XCSE20260108 15:26:16.054000
181557XCSE20260108 15:26:16.055000
131557XCSE20260108 15:26:16.056000
231558XCSE20260108 15:26:35.400000
181559XCSE20260108 15:30:33.664000
211559XCSE20260108 15:30:33.665000
121558XCSE20260108 15:30:55.312000
121558XCSE20260108 15:31:21.852000
121558XCSE20260108 15:31:34.548000
71558XCSE20260108 15:31:51.306000
121558XCSE20260108 15:32:00.318000
171558XCSE20260108 15:34:06.922000
121559XCSE20260108 15:34:39.538000
121558XCSE20260108 15:35:50.011000
81558XCSE20260108 15:35:50.011000
121558XCSE20260108 15:37:33.853000
201557XCSE20260108 15:37:55.118000
41557XCSE20260108 15:37:55.118000
231560XCSE20260108 15:41:14.316000
201560XCSE20260108 15:41:27.328000
231559XCSE20260108 15:41:59.760000
121558XCSE20260108 15:42:56.992000
121558XCSE20260108 15:42:56.992000
131557XCSE20260108 15:43:54.956000
131557XCSE20260108 15:47:08.681000
121557XCSE20260108 15:47:50.214000
191558XCSE20260108 15:51:00.443000
121557XCSE20260108 15:51:12.862000
121557XCSE20260108 15:51:12.862000
201557XCSE20260108 15:52:09.376000
231557XCSE20260108 15:53:36.837000
121556XCSE20260108 15:54:31.219000
121556XCSE20260108 15:54:31.219000
121556XCSE20260108 15:54:31.221000
121555XCSE20260108 15:55:59.383000
121554XCSE20260108 15:56:03.197000
121556XCSE20260108 15:56:59.178000
131555XCSE20260108 15:59:59.930000
121555XCSE20260108 16:02:04.206000
121556XCSE20260108 16:03:37.431000
121558XCSE20260108 16:12:52.391000
121558XCSE20260108 16:12:52.393000
41558XCSE20260108 16:15:19.030000
21559XCSE20260108 16:18:01.156000
121560XCSE20260108 16:18:01.240000
101559XCSE20260108 16:18:01.256000
21559XCSE20260108 16:18:01.256000
71559XCSE20260108 16:23:50.058095
81559XCSE20260108 16:24:46.450523
361559XCSE20260108 16:24:46.455756
2041559XCSE20260108 16:24:46.455779
121563XCSE20260109 9:00:24.147000
241562XCSE20260109 9:14:06.243000
231559XCSE20260109 9:14:12.562000
241559XCSE20260109 9:15:53.109000
121558XCSE20260109 9:15:53.418000
121556XCSE20260109 9:23:45.887000
121556XCSE20260109 9:30:45.004000
121557XCSE20260109 9:31:49.061000
71556XCSE20260109 9:31:51.411000
51556XCSE20260109 9:31:54.411000
71556XCSE20260109 9:31:54.411000
121556XCSE20260109 9:31:55.010000
131555XCSE20260109 9:39:03.597000
121555XCSE20260109 9:39:03.597000
231550XCSE20260109 9:42:21.339000
131550XCSE20260109 9:52:20.021000
121550XCSE20260109 9:52:38.859000
121549XCSE20260109 9:52:38.879000
121547XCSE20260109 10:02:35.202000
121547XCSE20260109 10:02:35.202000
31548XCSE20260109 10:08:55.086000
91548XCSE20260109 10:08:55.253000
31548XCSE20260109 10:08:55.253000
51548XCSE20260109 10:12:18.158000
71548XCSE20260109 10:12:19.159000
111548XCSE20260109 10:12:22.159000
121548XCSE20260109 10:17:59.933000
131547XCSE20260109 10:18:58.054000
81546XCSE20260109 10:19:12.250000
41546XCSE20260109 10:19:12.250000
101544XCSE20260109 10:21:50.372000
121543XCSE20260109 10:28:46.396000
121542XCSE20260109 10:29:51.522000
121543XCSE20260109 10:37:35.043000
121542XCSE20260109 10:40:58.389000
121541XCSE20260109 10:44:14.029000
231540XCSE20260109 10:44:14.339000
121536XCSE20260109 10:45:52.095000
121535XCSE20260109 10:45:59.831000
121535XCSE20260109 11:00:06.574000
121534XCSE20260109 11:10:10.198000
121534XCSE20260109 11:10:10.198000
231535XCSE20260109 11:10:10.470000
241534XCSE20260109 11:10:38.350000
61536XCSE20260109 11:10:38.423000
171536XCSE20260109 11:10:38.479000
21536XCSE20260109 11:10:38.479000
121538XCSE20260109 11:12:55.545000
121537XCSE20260109 11:13:02.385000
231534XCSE20260109 11:19:05.071000
81534XCSE20260109 11:20:08.575000
31541XCSE20260109 11:34:01.281000
121542XCSE20260109 11:34:12.664000
121541XCSE20260109 11:34:12.677000
21540XCSE20260109 11:40:21.008000
41540XCSE20260109 11:40:21.008000
61540XCSE20260109 11:40:21.008000
121540XCSE20260109 11:44:06.343000
91540XCSE20260109 12:02:46.939000
11540XCSE20260109 12:04:13.186000
101543XCSE20260109 12:07:48.985000
11543XCSE20260109 12:07:48.985000
261543XCSE20260109 12:15:08.581000
11541XCSE20260109 12:15:30.794000
111541XCSE20260109 12:15:30.799000
261544XCSE20260109 12:17:14.956000
51544XCSE20260109 12:18:28.300000
51544XCSE20260109 12:18:33.545000
71544XCSE20260109 12:18:33.545000
121542XCSE20260109 12:22:13.282000
121540XCSE20260109 12:29:22.052000
121539XCSE20260109 12:29:22.117000
561543XCSE20260109 12:36:02.435000
581543XCSE20260109 12:36:30.863000
111543XCSE20260109 12:36:30.863000
361540XCSE20260109 12:37:38.193000
31539XCSE20260109 12:43:55.967000
31539XCSE20260109 12:43:58.568000
11539XCSE20260109 12:44:58.615000
121543XCSE20260109 13:05:04.589000
121543XCSE20260109 13:05:04.589000
241542XCSE20260109 13:05:18.201000
121541XCSE20260109 13:13:36.889000
121540XCSE20260109 13:14:55.188000
121539XCSE20260109 13:16:46.772000
121538XCSE20260109 13:18:25.173000
121537XCSE20260109 13:18:36.432000
231537XCSE20260109 13:22:04.046000
121536XCSE20260109 13:22:04.066000
121536XCSE20260109 13:23:20.205000
121535XCSE20260109 13:32:47.707000
121534XCSE20260109 13:34:29.432000
121533XCSE20260109 13:37:46.236000
121531XCSE20260109 13:37:46.313000
231532XCSE20260109 13:55:35.526000
241532XCSE20260109 13:59:25.178000
231531XCSE20260109 14:01:00.767000
231529XCSE20260109 14:03:43.737000
711532XCSE20260109 14:06:06.087000
121531XCSE20260109 14:09:21.206000
121531XCSE20260109 14:09:21.206000
231530XCSE20260109 14:14:38.921000
121533XCSE20260109 14:31:18.479000
221533XCSE20260109 14:40:37.893000
11533XCSE20260109 14:45:51.655000
111533XCSE20260109 14:45:51.655000
111533XCSE20260109 14:45:51.655000
241530XCSE20260109 14:54:10.871000
121530XCSE20260109 14:54:10.871000
241532XCSE20260109 15:01:55.891000
1311532XCSE20260109 15:01:55.891193
241533XCSE20260109 15:02:04.015000
1691532XCSE20260109 15:02:04.015812
361534XCSE20260109 15:08:11.780000
361532XCSE20260109 15:10:31.191000
481535XCSE20260109 15:15:25.473000
701535XCSE20260109 15:21:27.271000
111534XCSE20260109 15:23:20.787000
251534XCSE20260109 15:23:20.787000
121534XCSE20260109 15:23:20.787000
121533XCSE20260109 15:30:46.046000
111533XCSE20260109 15:30:46.046000
111533XCSE20260109 15:30:46.046000
11534XCSE20260109 15:40:46.347000
111534XCSE20260109 15:43:18.983000
121534XCSE20260109 15:43:18.983000
251533XCSE20260109 15:43:19.510000
491534XCSE20260109 15:49:05.051000
371533XCSE20260109 15:51:17.258000
131532XCSE20260109 15:51:44.317000
231534XCSE20260109 15:56:24.209000
231534XCSE20260109 16:00:48.067000
231534XCSE20260109 16:04:41.541000
111534XCSE20260109 16:04:41.541000
121533XCSE20260109 16:05:22.298000
121533XCSE20260109 16:05:41.928000
341531XCSE20260109 16:06:38.596000
241531XCSE20260109 16:08:32.165000
341531XCSE20260109 16:12:05.055000
41533XCSE20260109 16:19:57.299000
351533XCSE20260109 16:21:55.431000
231532XCSE20260109 16:22:05.249000
51532XCSE20260109 16:22:05.249000
71532XCSE20260109 16:22:05.249000
51531XCSE20260109 16:26:45.222000
291531XCSE20260109 16:28:33.303000
121531XCSE20260109 16:28:33.303000
51531XCSE20260109 16:28:33.303000
111531XCSE20260109 16:28:33.303000
21530XCSE20260109 16:29:57.398000
331530XCSE20260109 16:29:57.398000
2361532XCSE20260109 16:39:50.715769
1391532XCSE20260109 16:39:50.715778


