Share buyback programme – week 9

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        2 March 2026

Share buyback programme week 9

The share buyback programme runs in the period 2 February 2026 up to and including 8 May 2026, see company announcement of 30 January 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 73,200 1,657.09 121,298,945
23 February 20265,0001,670.788,353,900
24 February 20265,0001,648.948,244,700
25 February 20265,5001,664.309,153,650
26 February 20265,0001,658.298,291,450
27 February 20265,0001,663.168,315,800
Total under the share buyback programme 98,700 1,658.14 163,658,445
    
Bought back under share buy-back programmes executed in the period 28 January 2025 -30 January 2026 1,108,147 1,353.60 1,499,984,166
Total bought back1,206,8471,378.501,663,642,611

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 1,206,847 shares under the above share buyback programmes corresponding to 4.75 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
101670XCSE20260223 9:01:25.579000
101670XCSE20260223 9:01:25.579000
111668XCSE20260223 9:01:25.598000
111681XCSE20260223 9:04:18.061000
111681XCSE20260223 9:04:18.061000
111677XCSE20260223 9:06:40.986000
111683XCSE20260223 9:11:22.376000
11683XCSE20260223 9:11:40.020000
111681XCSE20260223 9:13:03.126000
101681XCSE20260223 9:13:03.126000
211679XCSE20260223 9:13:03.154000
221675XCSE20260223 9:15:00.074000
101675XCSE20260223 9:15:00.074000
221672XCSE20260223 9:17:15.989000
111672XCSE20260223 9:17:15.989000
111676XCSE20260223 9:27:54.076000
181678XCSE20260223 9:32:56.234000
21678XCSE20260223 9:37:20.982000
31678XCSE20260223 9:37:26.965000
61678XCSE20260223 9:37:26.965000
21678XCSE20260223 9:37:26.965000
131680XCSE20260223 9:41:20.795000
111679XCSE20260223 9:42:31.507000
111678XCSE20260223 9:43:31.425000
31677XCSE20260223 9:43:57.389000
81677XCSE20260223 9:43:57.389000
81676XCSE20260223 9:44:44.345000
111678XCSE20260223 9:48:27.501000
111678XCSE20260223 9:52:43.290000
51680XCSE20260223 9:53:19.033000
131681XCSE20260223 10:02:41.267000
331681XCSE20260223 10:02:41.270000
11681XCSE20260223 10:02:41.287000
181678XCSE20260223 10:19:20.689000
181678XCSE20260223 10:19:20.693000
181678XCSE20260223 10:19:20.698000
181678XCSE20260223 10:19:20.710000
151679XCSE20260223 10:25:52.789000
51677XCSE20260223 10:30:02.599000
11679XCSE20260223 10:33:04.041000
111677XCSE20260223 10:33:14.796000
111677XCSE20260223 10:33:36.945000
111676XCSE20260223 10:33:49.176000
41676XCSE20260223 10:33:55.351000
81676XCSE20260223 10:35:47.766000
181676XCSE20260223 10:36:00.238000
111674XCSE20260223 10:37:40.999000
71673XCSE20260223 10:38:20.682000
41673XCSE20260223 10:38:20.685000
71673XCSE20260223 10:38:20.685000
3111673XCSE20260223 10:49:11.266933
511673XCSE20260223 10:49:11.266956
2501674XCSE20260223 10:55:02.628274
501674XCSE20260223 10:55:02.628282
3001674XCSE20260223 10:58:20.311923
31675XCSE20260223 11:04:32.574000
21675XCSE20260223 11:04:47.407000
101675XCSE20260223 11:08:24.140000
211677XCSE20260223 11:20:36.134000
251677XCSE20260223 11:20:43.441000
221677XCSE20260223 11:20:44.707000
221676XCSE20260223 11:20:59.567000
111673XCSE20260223 11:26:13.197000
111671XCSE20260223 11:26:14.107000
111670XCSE20260223 11:26:18.721000
201673XCSE20260223 11:27:53.976000
111677XCSE20260223 11:43:38.419000
111676XCSE20260223 11:44:09.291000
71678XCSE20260223 11:46:10.812000
151678XCSE20260223 11:46:10.812000
121677XCSE20260223 11:48:38.404000
111679XCSE20260223 12:03:28.758000
111679XCSE20260223 12:07:19.026000
111679XCSE20260223 12:07:19.163000
111679XCSE20260223 12:10:10.202000
321676XCSE20260223 12:33:16.236000
311677XCSE20260223 12:33:17.121000
311676XCSE20260223 12:33:17.743000
211678XCSE20260223 12:45:49.225000
111677XCSE20260223 12:49:56.261000
211676XCSE20260223 12:52:11.714000
221676XCSE20260223 12:52:11.849000
281676XCSE20260223 12:52:11.981000
3571676XCSE20260223 12:52:11.981000
111676XCSE20260223 12:52:29.257000
121676XCSE20260223 12:52:35.045000
111676XCSE20260223 12:52:39.720000
121676XCSE20260223 12:52:44.256000
41676XCSE20260223 12:52:49.476000
71676XCSE20260223 12:52:49.476000
111676XCSE20260223 12:52:54.379000
121676XCSE20260223 12:52:59.748000
121676XCSE20260223 12:53:04.891000
121676XCSE20260223 12:53:09.727000
111676XCSE20260223 12:53:22.980000
71676XCSE20260223 12:53:39.236000
41676XCSE20260223 12:53:39.236000
111676XCSE20260223 12:53:59.073000
111676XCSE20260223 12:54:36.931000
111675XCSE20260223 12:56:09.118000
111675XCSE20260223 12:58:00.010000
101670XCSE20260223 13:32:24.535000
151670XCSE20260223 13:37:01.859000
111669XCSE20260223 13:46:13.736000
111668XCSE20260223 13:46:32.195000
101670XCSE20260223 15:01:23.467000
111670XCSE20260223 15:31:34.292000
111669XCSE20260223 15:35:03.442000
111670XCSE20260223 15:40:00.054000
111669XCSE20260223 15:40:56.267000
111668XCSE20260223 15:42:34.868000
101668XCSE20260223 15:42:34.868000
221668XCSE20260223 15:46:00.174000
311668XCSE20260223 15:49:59.196000
311667XCSE20260223 15:56:05.139000
101667XCSE20260223 15:56:05.139000
101667XCSE20260223 15:56:05.139000
111667XCSE20260223 15:56:05.139000
611667XCSE20260223 15:56:05.165000
501668XCSE20260223 15:56:13.040000
1141668XCSE20260223 15:56:13.040000
31669XCSE20260223 15:56:24.946000
81669XCSE20260223 15:56:24.946000
111669XCSE20260223 15:56:36.253000
261667XCSE20260223 15:56:41.863000
251667XCSE20260223 15:56:52.240000
261667XCSE20260223 15:56:52.240000
471668XCSE20260223 16:00:31.852000
31668XCSE20260223 16:00:37.033000
281668XCSE20260223 16:00:37.033000
261669XCSE20260223 16:02:58.887000
211668XCSE20260223 16:03:08.624000
221667XCSE20260223 16:04:23.268000
101667XCSE20260223 16:04:23.268000
171667XCSE20260223 16:04:44.812000
311666XCSE20260223 16:04:53.312000
11666XCSE20260223 16:05:58.160000
221667XCSE20260223 16:07:16.760000
221667XCSE20260223 16:09:21.739000
221666XCSE20260223 16:09:36.549000
111666XCSE20260223 16:09:36.549000
311667XCSE20260223 16:12:26.114000
111667XCSE20260223 16:12:29.520000
321667XCSE20260223 16:12:29.520000
141667XCSE20260223 16:13:26.586000
211667XCSE20260223 16:14:03.492000
251667XCSE20260223 16:14:15.026000
141667XCSE20260223 16:14:22.597000
191667XCSE20260223 16:14:37.312000
81669XCSE20260223 16:17:46.986000
331669XCSE20260223 16:17:46.986000
321669XCSE20260223 16:17:46.986000
211667XCSE20260223 16:17:47.003000
221667XCSE20260223 16:22:27.500000
211667XCSE20260223 16:23:37.812000
221666XCSE20260223 16:25:42.810000
101666XCSE20260223 16:25:42.810000
251665XCSE20260223 16:28:26.200000
431666XCSE20260223 16:32:48.563000
431665XCSE20260223 16:34:31.541000
81666XCSE20260223 16:38:23.894000
431665XCSE20260223 16:39:18.195000
1001665XCSE20260223 16:42:20.117539
1001665XCSE20260223 16:42:20.117561
1001665XCSE20260223 16:42:20.117566
251665XCSE20260223 16:42:20.134910
751665XCSE20260223 16:42:20.135015
1001665XCSE20260223 16:44:27.615040
1001665XCSE20260223 16:44:27.615085
1001665XCSE20260223 16:44:27.615127
1001665XCSE20260223 16:44:27.615156
1001665XCSE20260223 16:44:27.630186
1001665XCSE20260223 16:44:27.632446
1001665XCSE20260223 16:44:27.647444
761665XCSE20260223 16:44:27.716160
101660XCSE20260224 9:00:05.047000
111650XCSE20260224 9:03:50.305000
111650XCSE20260224 9:03:50.305000
2001650XCSE20260224 9:03:50.305495
111645XCSE20260224 9:07:11.271000
101645XCSE20260224 9:07:11.271000
111644XCSE20260224 9:07:11.319000
111639XCSE20260224 9:09:01.867000
191644XCSE20260224 9:09:42.144966
171644XCSE20260224 9:09:42.144966
321645XCSE20260224 9:09:42.144966
1321645XCSE20260224 9:09:42.144997
161643XCSE20260224 9:10:39.578478
171643XCSE20260224 9:10:39.578478
1671643XCSE20260224 9:10:39.578503
111640XCSE20260224 9:11:08.420000
111636XCSE20260224 9:11:39.423000
1501636XCSE20260224 9:11:39.423281
111636XCSE20260224 9:11:47.243000
2001636XCSE20260224 9:11:47.243870
111636XCSE20260224 9:14:42.087000
11640XCSE20260224 9:14:45.172000
101640XCSE20260224 9:14:45.172000
101640XCSE20260224 9:14:45.193000
11640XCSE20260224 9:14:45.193000
101640XCSE20260224 9:14:45.195000
11640XCSE20260224 9:14:45.195000
11640XCSE20260224 9:14:45.213000
101640XCSE20260224 9:14:45.223000
111640XCSE20260224 9:14:45.226000
111640XCSE20260224 9:14:46.615000
111640XCSE20260224 9:15:02.940000
111642XCSE20260224 9:17:30.583000
111642XCSE20260224 9:17:30.587000
111642XCSE20260224 9:17:30.615000
111645XCSE20260224 9:20:17.886000
111645XCSE20260224 9:20:17.887000
111645XCSE20260224 9:20:17.896000
11650XCSE20260224 9:28:10.270000
51654XCSE20260224 9:32:40.749000
111654XCSE20260224 9:32:40.749000
211650XCSE20260224 9:32:59.411000
211649XCSE20260224 9:32:59.429000
111646XCSE20260224 9:35:25.587000
111648XCSE20260224 9:37:59.228000
51649XCSE20260224 9:39:26.884000
61649XCSE20260224 9:39:26.890000
51649XCSE20260224 9:39:26.890000
211654XCSE20260224 9:48:38.672000
221654XCSE20260224 9:48:38.699000
221654XCSE20260224 9:48:38.741000
221654XCSE20260224 9:48:40.130000
111654XCSE20260224 9:48:43.778000
111654XCSE20260224 9:48:43.786000
111654XCSE20260224 9:49:19.669000
1071648XCSE20260224 10:20:34.694289
931648XCSE20260224 10:24:34.939195
1501648XCSE20260224 10:24:34.939195
1211647XCSE20260224 10:24:34.956260
111648XCSE20260224 10:30:23.906000
101648XCSE20260224 10:30:23.906000
101648XCSE20260224 10:30:23.906000
1001648XCSE20260224 10:30:23.906048
111647XCSE20260224 10:30:31.378000
111641XCSE20260224 10:45:41.655000
201646XCSE20260224 10:51:56.328000
201646XCSE20260224 10:51:56.329000
51646XCSE20260224 10:52:31.652000
111646XCSE20260224 10:53:20.075000
51646XCSE20260224 10:56:02.517000
111644XCSE20260224 10:56:10.240000
111645XCSE20260224 10:58:57.879000
101645XCSE20260224 10:58:57.879000
31645XCSE20260224 11:03:22.936000
81647XCSE20260224 11:06:15.136000
81647XCSE20260224 11:06:15.136000
41647XCSE20260224 11:09:23.224000
111647XCSE20260224 11:10:30.011000
71647XCSE20260224 11:13:05.373000
41647XCSE20260224 11:13:05.373000
111645XCSE20260224 11:13:15.170000
111644XCSE20260224 11:14:21.308000
111644XCSE20260224 11:15:51.432000
111644XCSE20260224 11:19:21.893000
111643XCSE20260224 11:24:22.888000
111643XCSE20260224 11:30:15.472000
111644XCSE20260224 11:31:26.037000
111644XCSE20260224 11:32:25.910000
111644XCSE20260224 11:38:06.577000
111642XCSE20260224 11:41:06.376000
111644XCSE20260224 11:44:33.973000
221641XCSE20260224 11:47:12.199000
211643XCSE20260224 11:49:44.686000
111644XCSE20260224 11:59:03.183000
111645XCSE20260224 12:02:11.968000
91645XCSE20260224 12:08:10.031000
11645XCSE20260224 12:09:11.756000
11645XCSE20260224 12:10:15.608000
101645XCSE20260224 12:10:26.739000
91646XCSE20260224 12:13:34.135000
21646XCSE20260224 12:14:57.694000
111644XCSE20260224 12:16:53.000000
41644XCSE20260224 12:16:53.495000
81647XCSE20260224 12:27:16.539000
81647XCSE20260224 12:27:53.111000
211647XCSE20260224 12:31:08.258000
331649XCSE20260224 12:43:34.692000
111652XCSE20260224 12:45:58.458000
51652XCSE20260224 12:45:58.458000
141652XCSE20260224 12:45:58.458000
81652XCSE20260224 12:45:58.458000
211650XCSE20260224 12:47:05.640000
111652XCSE20260224 12:55:53.620000
111652XCSE20260224 12:55:53.640000
111652XCSE20260224 12:55:53.640000
91652XCSE20260224 12:55:53.660000
21652XCSE20260224 12:55:53.660000
111652XCSE20260224 12:55:53.687000
111652XCSE20260224 12:55:53.894000
111653XCSE20260224 13:13:08.168000
111652XCSE20260224 13:13:08.200000
111652XCSE20260224 13:13:08.218000
211653XCSE20260224 13:14:41.032000
211652XCSE20260224 13:15:18.790000
221652XCSE20260224 13:15:18.793000
221652XCSE20260224 13:15:18.806000
221652XCSE20260224 13:15:46.279000
211652XCSE20260224 13:15:46.299000
111652XCSE20260224 13:15:59.440000
111652XCSE20260224 13:15:59.441000
111650XCSE20260224 13:45:14.585000
111649XCSE20260224 13:49:03.535000
111649XCSE20260224 13:49:03.535000
111648XCSE20260224 13:49:32.227000
111648XCSE20260224 13:54:03.780000
111648XCSE20260224 13:54:03.912000
421652XCSE20260224 14:01:18.226000
411652XCSE20260224 14:01:34.274000
111652XCSE20260224 14:20:13.213000
111653XCSE20260224 14:22:38.962000
101652XCSE20260224 14:22:38.979000
111652XCSE20260224 14:22:38.979000
111653XCSE20260224 14:24:00.064000
91651XCSE20260224 14:25:01.911000
131651XCSE20260224 14:25:01.911000
181650XCSE20260224 14:32:54.383000
41650XCSE20260224 14:33:12.543000
111650XCSE20260224 14:45:42.151000
111650XCSE20260224 14:45:42.151000
111650XCSE20260224 14:45:42.151000
411651XCSE20260224 14:54:12.847000
3761650XCSE20260224 14:54:29.962632
101651XCSE20260224 14:57:40.603000
101651XCSE20260224 14:57:40.603000
111650XCSE20260224 14:57:52.762000
111652XCSE20260224 15:04:35.943000
331652XCSE20260224 15:11:04.758000
161654XCSE20260224 15:23:10.372000
211653XCSE20260224 15:30:42.557000
101653XCSE20260224 15:30:42.557000
321652XCSE20260224 15:30:45.251000
191652XCSE20260224 15:31:39.754000
121652XCSE20260224 15:31:41.641000
191652XCSE20260224 15:31:41.641000
321652XCSE20260224 15:33:02.163000
311653XCSE20260224 15:34:10.599000
271653XCSE20260224 15:34:10.623000
171652XCSE20260224 15:34:19.642000
51652XCSE20260224 15:34:19.642000
111652XCSE20260224 15:36:34.757000
111653XCSE20260224 15:38:48.975000
111653XCSE20260224 15:39:55.860000
111652XCSE20260224 15:40:16.804000
111653XCSE20260224 15:41:40.519000
191655XCSE20260224 15:46:13.697000
131655XCSE20260224 15:46:18.808000
91655XCSE20260224 15:46:18.808000
81657XCSE20260224 15:50:02.669000
331656XCSE20260224 15:51:01.342000
101656XCSE20260224 15:51:01.342000
221655XCSE20260224 15:53:11.795000
101655XCSE20260224 15:53:11.795000
111653XCSE20260224 15:54:34.747000
111653XCSE20260224 15:54:34.747000
111652XCSE20260224 15:56:21.504000
211654XCSE20260224 16:00:31.687000
221652XCSE20260224 16:00:31.756000
111650XCSE20260224 16:01:34.616000
111650XCSE20260224 16:01:34.616000
211652XCSE20260224 16:05:41.010000
211651XCSE20260224 16:05:41.036000
211652XCSE20260224 16:07:43.581000
11652XCSE20260224 16:07:43.581000
11651XCSE20260224 16:09:56.863000
61653XCSE20260224 16:15:20.931000
101653XCSE20260224 16:15:20.931000
101653XCSE20260224 16:15:25.188000
101653XCSE20260224 16:16:06.740000
221652XCSE20260224 16:17:24.804000
221652XCSE20260224 16:21:46.281000
81651XCSE20260224 16:22:40.412000
21651XCSE20260224 16:22:40.721000
1011655XCSE20260224 16:29:29.070240
31655XCSE20260224 16:29:29.077310
1481655XCSE20260224 16:29:29.077391
5001656XCSE20260224 16:31:38.357792
221656XCSE20260225 9:07:07.959000
211656XCSE20260225 9:08:45.386000
211654XCSE20260225 9:09:00.608000
351655XCSE20260225 9:16:38.281000
171655XCSE20260225 9:16:38.281000
111655XCSE20260225 9:18:00.801000
81663XCSE20260225 9:26:11.555000
111663XCSE20260225 9:26:11.564000
111663XCSE20260225 9:26:11.567000
111663XCSE20260225 9:26:11.572000
211663XCSE20260225 9:26:23.850000
11669XCSE20260225 9:30:50.753000
191669XCSE20260225 9:30:50.753000
111665XCSE20260225 9:33:19.061000
1811670XCSE20260225 9:46:17.938229
991670XCSE20260225 9:46:17.938252
101669XCSE20260225 9:56:53.722000
201673XCSE20260225 9:57:17.140000
111669XCSE20260225 9:57:38.316000
111669XCSE20260225 10:05:25.513000
201669XCSE20260225 10:06:11.417000
111668XCSE20260225 10:09:11.953000
111667XCSE20260225 10:13:41.695000
201669XCSE20260225 10:14:34.352000
71669XCSE20260225 10:16:03.288000
21669XCSE20260225 10:16:54.523000
111668XCSE20260225 10:28:38.140000
11669XCSE20260225 10:31:15.357000
131669XCSE20260225 10:31:15.357000
221670XCSE20260225 10:43:23.640000
221670XCSE20260225 10:45:46.996000
91670XCSE20260225 10:45:59.547000
91670XCSE20260225 10:46:02.358000
301670XCSE20260225 10:46:02.813000
21670XCSE20260225 10:46:21.023000
91670XCSE20260225 10:46:44.297000
231670XCSE20260225 10:46:44.297000
21670XCSE20260225 10:49:17.296000
2001670XCSE20260225 10:50:28.651862
211670XCSE20260225 10:50:28.652000
111669XCSE20260225 10:52:21.157000
101670XCSE20260225 10:55:37.069000
41669XCSE20260225 10:57:17.139000
81672XCSE20260225 11:02:58.836000
101672XCSE20260225 11:02:58.836000
101672XCSE20260225 11:02:58.836000
111670XCSE20260225 11:03:00.914000
111670XCSE20260225 11:03:00.916000
51670XCSE20260225 11:03:00.932000
61670XCSE20260225 11:03:00.932000
111670XCSE20260225 11:05:22.160000
111670XCSE20260225 11:05:22.160000
211670XCSE20260225 11:05:22.172000
211670XCSE20260225 11:05:22.173000
111670XCSE20260225 11:05:22.175000
111670XCSE20260225 11:05:22.206000
211673XCSE20260225 11:15:14.724000
221672XCSE20260225 11:16:11.091000
111672XCSE20260225 11:16:54.944000
111672XCSE20260225 11:17:11.288000
111672XCSE20260225 11:17:11.306000
111672XCSE20260225 11:17:14.191000
111672XCSE20260225 11:17:20.142000
111672XCSE20260225 11:24:21.615000
21671XCSE20260225 11:24:39.101000
91671XCSE20260225 11:24:39.101000
111670XCSE20260225 11:25:27.136000
111670XCSE20260225 11:27:27.898000
651666XCSE20260225 11:27:30.136474
111666XCSE20260225 11:33:59.765000
111666XCSE20260225 11:33:59.765000
111666XCSE20260225 11:33:59.765000
601666XCSE20260225 11:33:59.765535
1251666XCSE20260225 11:33:59.765556
31664XCSE20260225 11:46:49.179000
81664XCSE20260225 11:48:22.397000
31664XCSE20260225 11:48:22.397000
41664XCSE20260225 11:59:59.464745
31664XCSE20260225 12:01:31.497632
41664XCSE20260225 12:03:37.458653
1891664XCSE20260225 12:03:37.458684
501664XCSE20260225 12:05:27.750953
1421664XCSE20260225 12:05:27.750978
111667XCSE20260225 12:43:18.526000
131668XCSE20260225 12:53:29.238000
41668XCSE20260225 12:53:34.062000
41668XCSE20260225 12:53:40.532000
11668XCSE20260225 12:53:40.557000
11668XCSE20260225 12:53:44.718000
111667XCSE20260225 12:54:21.671000
101667XCSE20260225 13:00:44.747000
11667XCSE20260225 13:10:14.361000
21667XCSE20260225 13:10:14.361000
81667XCSE20260225 13:14:03.444000
101667XCSE20260225 13:14:03.444000
31667XCSE20260225 13:14:03.444000
321667XCSE20260225 13:14:03.498000
81667XCSE20260225 13:14:31.767000
221665XCSE20260225 13:14:45.196000
91665XCSE20260225 13:15:04.255000
11665XCSE20260225 13:15:04.255000
91665XCSE20260225 13:15:05.116000
321665XCSE20260225 13:20:07.372000
291665XCSE20260225 13:20:07.372000
41665XCSE20260225 13:20:07.372000
91665XCSE20260225 13:21:02.505000
21665XCSE20260225 13:21:02.505000
21664XCSE20260225 13:23:01.143000
21664XCSE20260225 13:23:27.917000
31664XCSE20260225 13:24:12.446000
81664XCSE20260225 13:28:23.945000
21664XCSE20260225 13:29:02.850000
351665XCSE20260225 13:30:53.853000
111663XCSE20260225 13:30:53.892000
21663XCSE20260225 13:34:47.195000
91663XCSE20260225 13:34:47.195000
101663XCSE20260225 13:36:52.362000
11663XCSE20260225 13:36:52.362000
11663XCSE20260225 13:39:31.200000
31663XCSE20260225 13:39:31.200000
111663XCSE20260225 13:41:07.382000
111663XCSE20260225 13:43:06.846000
11663XCSE20260225 13:50:30.450000
21663XCSE20260225 13:50:30.477000
11663XCSE20260225 13:51:06.277000
31662XCSE20260225 13:59:19.877000
41662XCSE20260225 13:59:24.037000
51664XCSE20260225 13:59:56.914000
21664XCSE20260225 13:59:56.914000
11664XCSE20260225 13:59:56.914000
21664XCSE20260225 13:59:56.914000
61664XCSE20260225 14:00:27.462000
11662XCSE20260225 14:09:15.637000
11663XCSE20260225 14:10:56.718000
101663XCSE20260225 14:10:56.718000
161664XCSE20260225 14:12:03.501000
171664XCSE20260225 14:12:03.501000
81664XCSE20260225 14:12:53.941000
51663XCSE20260225 14:19:45.438000
171663XCSE20260225 14:20:12.695000
51663XCSE20260225 14:20:12.695000
91664XCSE20260225 14:54:01.770000
311664XCSE20260225 14:54:01.770000
41664XCSE20260225 15:00:20.242000
271664XCSE20260225 15:00:20.242000
791664XCSE20260225 15:01:49.080000
51662XCSE20260225 15:01:49.109502
201662XCSE20260225 15:08:14.957849
311662XCSE20260225 15:10:36.217000
111662XCSE20260225 15:10:36.217000
101662XCSE20260225 15:10:36.217000
791662XCSE20260225 15:10:36.217792
961662XCSE20260225 15:10:36.217829
521662XCSE20260225 15:10:36.307000
331663XCSE20260225 15:15:01.727000
101663XCSE20260225 15:15:04.755000
331663XCSE20260225 15:15:12.376000
311663XCSE20260225 15:15:30.122000
201663XCSE20260225 15:15:30.122000
21663XCSE20260225 15:16:46.281000
211661XCSE20260225 15:16:52.865000
6001659XCSE20260225 15:16:52.865195
221660XCSE20260225 15:16:52.996000
211659XCSE20260225 15:16:53.135000
211660XCSE20260225 15:16:56.640000
821661XCSE20260225 15:19:18.834000
41661XCSE20260225 15:20:18.040000
311660XCSE20260225 15:20:32.788000
11661XCSE20260225 15:22:28.393000
141662XCSE20260225 15:25:29.279000
301662XCSE20260225 15:25:29.279000
101662XCSE20260225 15:25:29.279000
111662XCSE20260225 15:25:29.279000
111662XCSE20260225 15:25:29.279000
211663XCSE20260225 15:32:56.646000
111663XCSE20260225 15:33:44.354000
111663XCSE20260225 15:35:12.139000
41663XCSE20260225 15:37:19.366000
211664XCSE20260225 15:42:19.932000
301664XCSE20260225 15:42:39.288000
31664XCSE20260225 15:43:04.979000
11663XCSE20260225 15:43:29.117000
221662XCSE20260225 15:43:29.131000
41662XCSE20260225 15:43:33.830000
171662XCSE20260225 15:43:33.830000
11662XCSE20260225 15:44:01.985000
41662XCSE20260225 15:44:02.002000
31662XCSE20260225 15:44:06.148000
21662XCSE20260225 15:44:06.617000
41662XCSE20260225 15:44:10.637000
381664XCSE20260225 15:47:53.372000
11664XCSE20260225 15:48:01.170000
11664XCSE20260225 15:48:30.960000
11664XCSE20260225 15:49:27.787000
321666XCSE20260225 15:57:58.128000
31666XCSE20260225 15:57:58.156000
81666XCSE20260225 15:57:58.156000
351666XCSE20260225 15:58:33.536000
161665XCSE20260225 15:59:21.581000
11665XCSE20260225 15:59:22.164000
11664XCSE20260225 15:59:31.723000
211666XCSE20260225 16:00:13.316000
211665XCSE20260225 16:00:52.467000
211664XCSE20260225 16:01:16.968000
1081664XCSE20260225 16:01:17.104000
31664XCSE20260225 16:01:17.104000
691664XCSE20260225 16:01:17.141000
101666XCSE20260225 16:01:55.359000
3181666XCSE20260225 16:01:55.359000
211664XCSE20260225 16:01:55.409000
211664XCSE20260225 16:01:55.510000
321664XCSE20260225 16:05:48.819000
51662XCSE20260225 16:06:39.375000
221662XCSE20260225 16:07:18.594000
91661XCSE20260225 16:07:49.162000
131661XCSE20260225 16:07:49.162000
111663XCSE20260225 16:13:52.308000
211663XCSE20260225 16:20:09.477000
101663XCSE20260225 16:20:09.477000
321663XCSE20260225 16:20:09.563000
221663XCSE20260225 16:20:27.463000
91662XCSE20260225 16:20:37.190000
121662XCSE20260225 16:20:37.190000
111662XCSE20260225 16:23:21.831000
31661XCSE20260225 16:25:43.406000
21661XCSE20260225 16:25:43.406000
61661XCSE20260225 16:25:43.406000
111662XCSE20260225 16:27:08.253000
451662XCSE20260225 16:28:37.904000
51662XCSE20260225 16:28:37.904000
101662XCSE20260225 16:29:53.204000
221662XCSE20260225 16:33:31.230000
31662XCSE20260225 16:34:44.174000
81662XCSE20260225 16:34:44.174000
111662XCSE20260225 16:35:34.237000
211662XCSE20260225 16:37:54.855000
41662XCSE20260225 16:38:38.623000
71662XCSE20260225 16:38:38.623000
111662XCSE20260225 16:38:55.673000
81662XCSE20260225 16:39:12.109000
31662XCSE20260225 16:39:12.109000
111662XCSE20260225 16:39:29.200000
111662XCSE20260225 16:39:48.234000
71662XCSE20260225 16:40:03.736000
21662XCSE20260225 16:40:03.736000
21662XCSE20260225 16:40:03.736000
111662XCSE20260225 16:40:14.405000
111662XCSE20260225 16:40:25.299000
11662XCSE20260225 16:40:38.840000
101662XCSE20260225 16:40:38.840000
51662XCSE20260225 16:40:50.098000
31662XCSE20260225 16:40:50.098000
11662XCSE20260225 16:40:50.098000
211662XCSE20260225 16:41:33.661000
331662XCSE20260225 16:41:45.897000
111662XCSE20260225 16:41:54.717000
31663XCSE20260225 16:42:43.880000
181663XCSE20260225 16:42:43.880000
191663XCSE20260225 16:42:47.684000
111663XCSE20260225 16:42:55.737000
111663XCSE20260225 16:43:11.062000
111663XCSE20260225 16:43:27.071000
111663XCSE20260225 16:43:45.331000
241664XCSE20260225 16:44:16.105000
111664XCSE20260225 16:44:29.626000
271660XCSE20260225 16:50:58.577197
111663XCSE20260226 9:00:24.901000
101668XCSE20260226 9:05:34.665000
71668XCSE20260226 9:05:34.665000
111668XCSE20260226 9:07:10.127000
211664XCSE20260226 9:09:00.449000
111663XCSE20260226 9:09:18.401000
111662XCSE20260226 9:09:37.359000
111661XCSE20260226 9:10:21.865000
111660XCSE20260226 9:16:08.663000
111659XCSE20260226 9:16:09.454000
111658XCSE20260226 9:16:32.582000
111656XCSE20260226 9:17:05.872000
111655XCSE20260226 9:18:09.520000
11660XCSE20260226 9:32:14.260000
201657XCSE20260226 9:37:58.194000
11657XCSE20260226 9:37:58.194000
1911657XCSE20260226 9:37:58.194556
11657XCSE20260226 9:37:58.194612
81657XCSE20260226 9:37:58.194663
111659XCSE20260226 9:46:48.564000
11658XCSE20260226 9:46:48.591000
91661XCSE20260226 9:55:04.265000
81661XCSE20260226 9:55:04.265000
91661XCSE20260226 9:55:04.283000
211660XCSE20260226 9:55:06.426000
11662XCSE20260226 9:56:43.341000
91663XCSE20260226 10:04:50.487000
71663XCSE20260226 10:04:50.487000
91663XCSE20260226 10:04:50.504000
71663XCSE20260226 10:04:50.679000
91663XCSE20260226 10:04:50.703000
251663XCSE20260226 10:04:50.703000
111663XCSE20260226 10:05:44.260000
111660XCSE20260226 10:07:25.833000
101659XCSE20260226 10:13:04.858000
371661XCSE20260226 10:25:03.104000
101658XCSE20260226 10:25:15.563000
111658XCSE20260226 10:25:15.563000
91658XCSE20260226 10:25:15.563000
21658XCSE20260226 10:25:15.563000
181656XCSE20260226 10:30:19.372000
211655XCSE20260226 10:31:25.998000
331655XCSE20260226 10:31:25.998275
1171655XCSE20260226 10:31:25.998297
111656XCSE20260226 10:42:46.002000
111655XCSE20260226 10:46:31.036000
101655XCSE20260226 10:46:31.036000
101655XCSE20260226 10:46:31.036000
71655XCSE20260226 10:46:31.036701
141655XCSE20260226 10:46:31.036746
1791655XCSE20260226 10:46:31.036773
21653XCSE20260226 10:48:36.805000
191653XCSE20260226 10:49:11.652000
141652XCSE20260226 10:51:54.191000
81652XCSE20260226 10:51:54.191000
11655XCSE20260226 10:53:00.971000
11654XCSE20260226 10:54:36.776000
151654XCSE20260226 10:54:36.776000
51654XCSE20260226 10:54:36.776000
131654XCSE20260226 10:54:36.776593
11654XCSE20260226 10:54:36.776742
131654XCSE20260226 11:02:11.285902
11654XCSE20260226 11:02:48.797491
11654XCSE20260226 11:02:48.797547
11654XCSE20260226 11:03:27.803485
21654XCSE20260226 11:03:27.803503
11654XCSE20260226 11:03:27.803544
81654XCSE20260226 11:03:27.823026
31654XCSE20260226 11:03:27.823097
111654XCSE20260226 11:04:00.216000
211654XCSE20260226 11:04:00.216000
1061654XCSE20260226 11:04:00.216761
211652XCSE20260226 11:04:26.626000
31651XCSE20260226 11:12:48.788000
11651XCSE20260226 11:13:17.793000
111653XCSE20260226 11:17:27.340000
111652XCSE20260226 11:17:31.024000
31651XCSE20260226 11:28:43.509000
81651XCSE20260226 11:28:43.509000
101656XCSE20260226 11:37:24.026000
11656XCSE20260226 11:37:24.026000
111655XCSE20260226 11:46:45.707000
101655XCSE20260226 11:46:45.707000
1501655XCSE20260226 11:46:45.707375
101656XCSE20260226 11:49:42.251000
11656XCSE20260226 11:49:42.251000
91656XCSE20260226 11:49:54.537000
21656XCSE20260226 11:49:54.537000
111654XCSE20260226 11:50:56.053000
61654XCSE20260226 12:08:42.057000
51654XCSE20260226 12:08:42.057000
11654XCSE20260226 12:08:51.103000
211654XCSE20260226 12:18:05.454000
11657XCSE20260226 12:21:08.782000
61656XCSE20260226 12:21:16.132000
51656XCSE20260226 12:21:59.703000
61656XCSE20260226 12:21:59.703000
11656XCSE20260226 12:22:04.830000
91655XCSE20260226 12:29:55.514000
111655XCSE20260226 12:30:03.385000
21655XCSE20260226 12:30:19.619000
91655XCSE20260226 12:30:19.619000
31655XCSE20260226 12:30:19.619000
11656XCSE20260226 12:32:53.252000
111655XCSE20260226 12:35:15.143000
61655XCSE20260226 12:39:12.342000
11656XCSE20260226 12:58:05.667000
11656XCSE20260226 12:58:05.667000
91656XCSE20260226 12:58:38.526000
21656XCSE20260226 12:58:38.526000
111656XCSE20260226 13:15:01.914000
111654XCSE20260226 13:26:39.000000
111654XCSE20260226 13:26:39.000000
11653XCSE20260226 13:27:44.189000
111655XCSE20260226 13:37:21.262000
21656XCSE20260226 13:38:46.069000
91655XCSE20260226 13:39:50.776000
21655XCSE20260226 13:39:50.776000
331655XCSE20260226 13:44:09.507000
1591654XCSE20260226 13:45:35.211588
331654XCSE20260226 13:49:51.617000
411654XCSE20260226 13:49:51.617977
321654XCSE20260226 13:49:51.633000
41655XCSE20260226 13:49:55.502000
21655XCSE20260226 13:50:00.219000
21655XCSE20260226 13:50:04.598000
21655XCSE20260226 13:50:18.441000
21656XCSE20260226 13:56:44.544000
151656XCSE20260226 13:57:01.562000
21656XCSE20260226 13:57:32.544000
21656XCSE20260226 13:58:20.544000
11656XCSE20260226 13:59:56.545000
11656XCSE20260226 13:59:56.605000
101657XCSE20260226 14:00:01.170000
111657XCSE20260226 14:00:10.821000
111657XCSE20260226 14:00:10.821000
101657XCSE20260226 14:00:11.157000
11657XCSE20260226 14:00:44.651000
91657XCSE20260226 14:04:08.236000
311657XCSE20260226 14:04:08.236000
71657XCSE20260226 14:06:21.341000
41657XCSE20260226 14:06:21.341000
21657XCSE20260226 14:06:29.606000
101657XCSE20260226 14:06:29.606000
61662XCSE20260226 14:38:42.775000
61662XCSE20260226 14:38:46.138000
61662XCSE20260226 14:38:51.735000
61662XCSE20260226 14:39:18.252000
91662XCSE20260226 14:39:18.252000
91662XCSE20260226 14:40:11.466000
311662XCSE20260226 14:41:32.932000
731662XCSE20260226 14:49:15.716845
2271662XCSE20260226 14:49:15.716868
631662XCSE20260226 14:49:15.717000
161664XCSE20260226 14:52:50.751000
211663XCSE20260226 14:53:08.858000
91663XCSE20260226 14:55:33.141000
131663XCSE20260226 14:55:33.141000
61662XCSE20260226 14:56:40.673000
151662XCSE20260226 14:56:40.673000
111662XCSE20260226 15:02:53.258000
161664XCSE20260226 15:05:42.378000
221661XCSE20260226 15:07:33.237000
111661XCSE20260226 15:07:33.237000
211660XCSE20260226 15:07:37.092000
211659XCSE20260226 15:08:47.230000
211658XCSE20260226 15:10:11.090000
101658XCSE20260226 15:10:11.090000
71659XCSE20260226 15:15:39.133000
141659XCSE20260226 15:15:39.133000
101658XCSE20260226 15:25:11.891000
111658XCSE20260226 15:27:10.003000
101658XCSE20260226 15:27:10.007000
111658XCSE20260226 15:29:37.134000
111657XCSE20260226 15:29:49.031000
111657XCSE20260226 15:30:00.174000
281659XCSE20260226 15:31:54.650000
101660XCSE20260226 15:31:54.700000
111660XCSE20260226 15:31:54.719000
111660XCSE20260226 15:31:54.732000
111660XCSE20260226 15:31:54.780000
91660XCSE20260226 15:31:54.799000
161660XCSE20260226 15:31:54.799000
101660XCSE20260226 15:31:57.194000
91660XCSE20260226 15:31:57.195000
111659XCSE20260226 15:32:34.417000
111659XCSE20260226 15:32:36.103000
111658XCSE20260226 15:32:59.076000
111660XCSE20260226 15:34:45.243000
241660XCSE20260226 15:35:01.707000
211660XCSE20260226 15:40:07.794000
111660XCSE20260226 15:40:07.797000
111660XCSE20260226 15:40:07.805000
221659XCSE20260226 15:40:22.777000
221662XCSE20260226 15:42:03.910000
81661XCSE20260226 15:42:30.157000
111661XCSE20260226 15:42:34.757000
31661XCSE20260226 15:42:34.762000
71661XCSE20260226 15:42:34.762000
111663XCSE20260226 15:50:29.719000
211663XCSE20260226 15:51:02.801000
211663XCSE20260226 15:51:02.810000
21663XCSE20260226 15:51:03.389000
71663XCSE20260226 15:51:04.046000
111662XCSE20260226 15:51:09.266000
111662XCSE20260226 15:51:09.266000
111662XCSE20260226 15:51:09.272000
131662XCSE20260226 15:51:09.741000
211662XCSE20260226 15:53:31.305000
211662XCSE20260226 15:53:31.322000
51662XCSE20260226 15:53:34.288000
211661XCSE20260226 15:54:24.567000
151661XCSE20260226 15:59:07.399000
171661XCSE20260226 15:59:07.404000
151661XCSE20260226 15:59:07.404000
221662XCSE20260226 15:59:59.739000
91662XCSE20260226 15:59:59.739000
361662XCSE20260226 15:59:59.739000
121662XCSE20260226 15:59:59.739000
121662XCSE20260226 15:59:59.792000
121662XCSE20260226 15:59:59.792000
91662XCSE20260226 15:59:59.825000
121662XCSE20260226 15:59:59.825000
121662XCSE20260226 16:00:59.020000
191662XCSE20260226 16:00:59.020000
121662XCSE20260226 16:00:59.021000
221662XCSE20260226 16:00:59.035000
191662XCSE20260226 16:00:59.035000
91662XCSE20260226 16:01:02.545000
121662XCSE20260226 16:01:02.545000
91662XCSE20260226 16:01:20.129000
121662XCSE20260226 16:01:20.129000
211660XCSE20260226 16:01:43.300000
601660XCSE20260226 16:01:43.301000
111660XCSE20260226 16:01:46.388000
111660XCSE20260226 16:01:46.390000
151660XCSE20260226 16:02:00.710000
31659XCSE20260226 16:04:18.609000
221661XCSE20260226 16:07:26.678000
221660XCSE20260226 16:07:29.169000
211659XCSE20260226 16:07:29.187000
211658XCSE20260226 16:08:02.992000
211658XCSE20260226 16:08:03.021000
61658XCSE20260226 16:08:21.547000
31658XCSE20260226 16:08:25.330000
21658XCSE20260226 16:08:54.969000
111660XCSE20260226 16:09:01.120000
111660XCSE20260226 16:09:01.120000
401660XCSE20260226 16:09:01.120000
111660XCSE20260226 16:09:45.927000
221660XCSE20260226 16:12:35.345000
201659XCSE20260226 16:13:34.373000
11659XCSE20260226 16:13:34.373000
211659XCSE20260226 16:14:49.463000
211658XCSE20260226 16:15:25.955000
111658XCSE20260226 16:16:00.027000
221658XCSE20260226 16:16:25.984000
111657XCSE20260226 16:17:03.096000
111659XCSE20260226 16:20:44.394000
321659XCSE20260226 16:20:44.394000
111659XCSE20260226 16:20:44.394000
111659XCSE20260226 16:20:46.157000
111659XCSE20260226 16:20:46.157000
211657XCSE20260226 16:20:56.309000
101656XCSE20260226 16:22:07.079000
201657XCSE20260226 16:24:07.088000
11658XCSE20260226 16:24:18.193000
321658XCSE20260226 16:24:34.631000
111658XCSE20260226 16:24:45.704000
311657XCSE20260226 16:25:12.089000
311656XCSE20260226 16:25:51.510000
211656XCSE20260226 16:27:38.952000
221656XCSE20260226 16:27:49.762000
111658XCSE20260226 16:30:09.266000
11658XCSE20260226 16:31:01.741000
311658XCSE20260226 16:31:13.170000
221658XCSE20260226 16:32:15.756000
121658XCSE20260226 16:32:56.993000
111657XCSE20260226 16:33:52.451000
21658XCSE20260226 16:34:43.845000
221659XCSE20260226 16:36:21.319000
231661XCSE20260226 16:39:57.227000
211661XCSE20260226 16:39:57.229000
311660XCSE20260226 16:39:57.254000
311659XCSE20260226 16:42:39.858000
111659XCSE20260226 16:42:39.858000
101659XCSE20260226 16:42:39.858000
151660XCSE20260226 16:44:46.566000
3631658XCSE20260226 16:45:13.270271
101664XCSE20260227 9:00:05.113000
201663XCSE20260227 9:09:06.193000
21663XCSE20260227 9:09:06.193000
111660XCSE20260227 9:09:34.813000
101660XCSE20260227 9:09:34.813000
61657XCSE20260227 9:14:48.293000
51657XCSE20260227 9:14:48.293000
111655XCSE20260227 9:15:31.594000
221657XCSE20260227 9:18:16.037000
11661XCSE20260227 9:29:40.299000
221664XCSE20260227 9:35:26.332000
111664XCSE20260227 9:44:41.191000
341666XCSE20260227 9:49:35.195000
51666XCSE20260227 9:49:35.195000
111665XCSE20260227 9:51:03.957000
111664XCSE20260227 9:51:22.015000
41666XCSE20260227 9:58:59.727000
21666XCSE20260227 9:58:59.777000
531670XCSE20260227 10:06:12.463000
351670XCSE20260227 10:06:12.485000
351670XCSE20260227 10:06:26.873000
311670XCSE20260227 10:08:08.817000
131670XCSE20260227 10:08:11.217000
111670XCSE20260227 10:10:40.322000
111668XCSE20260227 10:12:29.674000
111667XCSE20260227 10:13:55.733000
111664XCSE20260227 10:28:16.936000
11667XCSE20260227 10:31:26.472000
321667XCSE20260227 10:31:26.472000
41667XCSE20260227 10:31:35.290000
221667XCSE20260227 10:31:35.290000
21667XCSE20260227 10:32:51.968000
151670XCSE20260227 10:34:36.764000
111670XCSE20260227 10:36:50.034000
111668XCSE20260227 10:40:53.394000
161668XCSE20260227 10:41:56.505000
111666XCSE20260227 10:42:44.804000
71666XCSE20260227 10:42:44.829000
221669XCSE20260227 10:49:51.516000
111672XCSE20260227 10:52:06.235000
221671XCSE20260227 10:52:25.202000
111671XCSE20260227 10:56:32.409000
111673XCSE20260227 11:04:00.445000
21672XCSE20260227 11:11:03.431000
91672XCSE20260227 11:11:03.431000
131675XCSE20260227 11:22:20.135000
321675XCSE20260227 11:22:20.135000
311674XCSE20260227 11:22:25.571000
131674XCSE20260227 11:23:44.753000
231678XCSE20260227 11:27:38.717000
181675XCSE20260227 11:27:55.013000
31675XCSE20260227 11:27:55.013000
101675XCSE20260227 11:27:55.013000
111674XCSE20260227 11:34:04.070000
111673XCSE20260227 11:35:32.604000
101673XCSE20260227 11:35:32.604000
111673XCSE20260227 11:44:52.609000
221673XCSE20260227 11:50:08.193000
91673XCSE20260227 11:53:14.578000
91672XCSE20260227 11:56:04.599000
21672XCSE20260227 11:56:04.599000
111671XCSE20260227 11:59:22.739000
111669XCSE20260227 12:04:46.408000
21669XCSE20260227 12:04:53.130000
71670XCSE20260227 12:09:21.425000
181674XCSE20260227 12:30:00.236000
211673XCSE20260227 12:31:53.141000
111673XCSE20260227 12:31:53.141000
101674XCSE20260227 12:31:53.162000
151675XCSE20260227 12:33:27.574000
231675XCSE20260227 12:33:27.574000
311673XCSE20260227 12:33:27.639000
21672XCSE20260227 12:35:41.131000
21672XCSE20260227 12:42:20.526000
91672XCSE20260227 12:42:20.526000
101672XCSE20260227 12:48:30.438000
211672XCSE20260227 12:56:39.657000
91672XCSE20260227 12:56:39.675000
151672XCSE20260227 12:56:39.675000
21672XCSE20260227 13:00:39.502000
291672XCSE20260227 13:00:39.502000
131671XCSE20260227 13:06:08.720000
81671XCSE20260227 13:06:08.720000
221671XCSE20260227 13:08:38.432000
211672XCSE20260227 13:10:17.124000
91675XCSE20260227 13:15:07.916000
131675XCSE20260227 13:15:07.916000
211673XCSE20260227 13:15:39.684000
111675XCSE20260227 13:16:53.834000
111675XCSE20260227 13:18:13.092000
211674XCSE20260227 13:20:41.147000
111673XCSE20260227 13:28:29.270000
11673XCSE20260227 13:29:16.640000
11673XCSE20260227 13:29:16.640000
21673XCSE20260227 13:29:36.684000
111673XCSE20260227 13:29:59.715000
211671XCSE20260227 13:36:17.047000
221672XCSE20260227 13:42:50.465000
191671XCSE20260227 13:42:56.346000
21671XCSE20260227 13:42:56.346000
51671XCSE20260227 13:45:07.849000
261671XCSE20260227 13:45:07.849000
221670XCSE20260227 13:47:37.856000
311670XCSE20260227 13:49:28.230000
131669XCSE20260227 13:54:58.571000
211670XCSE20260227 14:03:42.842000
211669XCSE20260227 14:03:42.859000
101671XCSE20260227 14:07:40.523000
21671XCSE20260227 14:07:48.927000
21671XCSE20260227 14:09:09.927000
221671XCSE20260227 14:14:33.285000
211669XCSE20260227 14:17:07.255000
211669XCSE20260227 14:19:14.300000
281669XCSE20260227 14:22:34.024000
371669XCSE20260227 14:22:34.024000
21669XCSE20260227 14:22:56.553000
331669XCSE20260227 14:22:56.553000
281669XCSE20260227 14:24:16.252000
101667XCSE20260227 14:25:18.896000
11667XCSE20260227 14:25:18.896000
221669XCSE20260227 14:29:43.060000
211667XCSE20260227 14:30:01.632000
191666XCSE20260227 14:31:20.831000
31666XCSE20260227 14:31:20.831000
221666XCSE20260227 14:33:12.137000
211666XCSE20260227 14:36:54.565000
31666XCSE20260227 14:38:04.073000
81666XCSE20260227 14:38:07.871000
31666XCSE20260227 14:38:10.109000
81666XCSE20260227 14:38:10.109000
111666XCSE20260227 14:42:43.048000
11666XCSE20260227 14:48:01.707000
211666XCSE20260227 14:48:56.105000
221667XCSE20260227 14:54:37.873000
21667XCSE20260227 14:54:37.873000
51667XCSE20260227 14:54:37.873000
91668XCSE20260227 14:55:10.729000
21668XCSE20260227 14:55:18.091000
141667XCSE20260227 14:55:24.924000
71667XCSE20260227 14:55:24.924000
311669XCSE20260227 14:57:05.028000
361669XCSE20260227 14:57:05.091000
141670XCSE20260227 15:05:50.490000
81670XCSE20260227 15:05:50.517000
71670XCSE20260227 15:05:50.517000
71670XCSE20260227 15:08:26.042000
141670XCSE20260227 15:08:26.042000
11670XCSE20260227 15:08:26.042000
341670XCSE20260227 15:09:32.720000
211669XCSE20260227 15:09:37.120000
211669XCSE20260227 15:10:02.024000
11670XCSE20260227 15:10:52.252000
301670XCSE20260227 15:10:52.252000
31670XCSE20260227 15:10:52.252000
231670XCSE20260227 15:10:52.252000
291670XCSE20260227 15:10:52.252000
121670XCSE20260227 15:10:52.252000
31670XCSE20260227 15:12:38.809000
151670XCSE20260227 15:13:48.627000
101670XCSE20260227 15:13:56.888000
111670XCSE20260227 15:14:01.710000
331671XCSE20260227 15:15:40.849000
111669XCSE20260227 15:15:44.997000
101669XCSE20260227 15:15:44.997000
191669XCSE20260227 15:16:01.161000
111668XCSE20260227 15:18:02.028000
21668XCSE20260227 15:19:34.199000
111668XCSE20260227 15:20:43.401000
341670XCSE20260227 15:22:51.085000
351670XCSE20260227 15:23:04.848000
121670XCSE20260227 15:23:08.074000
321670XCSE20260227 15:24:00.284000
121670XCSE20260227 15:24:00.284000
351670XCSE20260227 15:24:02.012000
341670XCSE20260227 15:24:02.838000
351670XCSE20260227 15:24:30.080000
261670XCSE20260227 15:24:30.080000
211668XCSE20260227 15:24:32.342000
211669XCSE20260227 15:25:25.334000
101669XCSE20260227 15:26:24.773000
111669XCSE20260227 15:26:24.773000
141669XCSE20260227 15:30:01.221000
81669XCSE20260227 15:30:01.221000
331671XCSE20260227 15:31:03.308000
201670XCSE20260227 15:31:56.013000
321670XCSE20260227 15:32:10.878000
311670XCSE20260227 15:32:42.963000
331670XCSE20260227 15:33:32.550000
111670XCSE20260227 15:33:58.095000
111670XCSE20260227 15:34:07.911000
111670XCSE20260227 15:34:26.640000
111670XCSE20260227 15:34:43.950000
71670XCSE20260227 15:34:59.872000
41670XCSE20260227 15:34:59.872000
111670XCSE20260227 15:35:24.508000
111670XCSE20260227 15:35:47.153000
211668XCSE20260227 15:36:10.626000
21667XCSE20260227 15:36:49.231000
91667XCSE20260227 15:36:49.231000
181665XCSE20260227 15:36:59.014000
41665XCSE20260227 15:36:59.034000
111665XCSE20260227 15:37:54.580000
101665XCSE20260227 15:38:40.341000
111664XCSE20260227 15:40:43.451000
101664XCSE20260227 15:40:43.451000
351664XCSE20260227 15:40:56.862000
211662XCSE20260227 15:41:04.351000
211660XCSE20260227 15:42:14.941000
11661XCSE20260227 15:44:25.331000
221661XCSE20260227 15:46:46.400000
211660XCSE20260227 15:46:46.476000
211659XCSE20260227 15:47:25.306000
211658XCSE20260227 15:47:25.371000
211657XCSE20260227 15:48:09.339000
211655XCSE20260227 15:48:11.173000
331657XCSE20260227 15:48:53.427000
21657XCSE20260227 15:49:52.325000
211655XCSE20260227 15:49:59.464000
101655XCSE20260227 15:50:16.151000
111655XCSE20260227 15:50:20.438000
111655XCSE20260227 15:50:41.106000
141653XCSE20260227 15:50:42.748000
131653XCSE20260227 15:52:23.216000
221653XCSE20260227 15:52:36.950000
211652XCSE20260227 15:53:25.901000
51652XCSE20260227 15:54:23.061000
211651XCSE20260227 15:54:25.861000
141651XCSE20260227 15:54:25.864000
221653XCSE20260227 15:56:20.370000
211653XCSE20260227 15:57:38.447000
221652XCSE20260227 16:01:14.179000
131652XCSE20260227 16:01:16.559000
211653XCSE20260227 16:01:50.026000
211652XCSE20260227 16:02:14.737000
101652XCSE20260227 16:02:14.737000
321652XCSE20260227 16:02:18.219000
311651XCSE20260227 16:02:37.160000
21651XCSE20260227 16:04:19.184000
61653XCSE20260227 16:05:04.408000
331652XCSE20260227 16:05:04.641000
311654XCSE20260227 16:05:28.623000
321651XCSE20260227 16:05:28.763000
101651XCSE20260227 16:05:28.920000
351651XCSE20260227 16:05:28.920000
331650XCSE20260227 16:05:37.138000
311650XCSE20260227 16:07:09.087000
111650XCSE20260227 16:07:09.087000
411650XCSE20260227 16:07:09.220000
311649XCSE20260227 16:07:34.347000
211648XCSE20260227 16:09:22.261000
111648XCSE20260227 16:09:22.261000
531651XCSE20260227 16:13:32.740000
331651XCSE20260227 16:14:21.316000
111652XCSE20260227 16:18:37.281000
341653XCSE20260227 16:24:00.094000
111653XCSE20260227 16:24:31.659000
341653XCSE20260227 16:24:31.659000
131653XCSE20260227 16:24:31.661000
371653XCSE20260227 16:24:31.661000
131653XCSE20260227 16:24:40.456000
141653XCSE20260227 16:24:40.456000
221651XCSE20260227 16:24:56.118000
211651XCSE20260227 16:26:04.413000
321653XCSE20260227 16:28:53.193000
341653XCSE20260227 16:28:53.354000
291653XCSE20260227 16:28:54.195000
211651XCSE20260227 16:29:36.119000
101651XCSE20260227 16:29:45.766000
211649XCSE20260227 16:30:19.585000
321651XCSE20260227 16:32:07.769000
361651XCSE20260227 16:32:53.386000
361651XCSE20260227 16:32:56.468000
361654XCSE20260227 16:34:48.551000
351654XCSE20260227 16:34:48.551000
241654XCSE20260227 16:35:36.147000
511654XCSE20260227 16:42:13.943317
3571654XCSE20260227 16:42:13.943346


Attachment


Attachments

UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 9
GlobeNewswire

Recommended Reading