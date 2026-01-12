Ilkka Oyj Pörssitiedote 12.1.2026, klo 10.15



ILKKA OYJ ON PÄÄTTÄNYT ALOITTAA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN



Ilkka Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan 24.4.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeiden hankinta käynnistyy 2025 tilinpäätöstiedotteen julkaisun jälkeen aikaisintaan 23.2.2026 ja päättyy viimeistään 17.4.2026. Hankittava määrä on korkeintaan 100 000 osaketta, joka vastaa noin 0,5 % yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin 0,4 % yhtiön kaikista osakkeista. Hankintaan käytetään enintään 475 000 euroa. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää.



Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.



Yhtiökokous 24.4.2025 valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön II-sarjan osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen enimmäismäärä on noin viisi (5) prosenttia yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin neljä (4) prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön kasvustrategian tukemiseksi tai käytettäväksi yhtiön mahdollisissa yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.



Ilkka Oyj:llä on yhteensä 25 450 411 osaketta. Ilkka Oyj omistaa tällä hetkellä 90 308 kappaletta omia osakkeitaan.



Olli Pirhonen

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

Ilkka lyhyesti

Ilkan liiketoiminnan ytimen Suomessa muodostaa Summa Collective, johon kuuluu markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava ohjelmistoyritys Liana, WordPress-palveluihin erikoistunut digitoimisto Evermade, kohderyhmädatan uranuurtaja Profinder, somemarkkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Summa Collectiven yritykset elävät digitaalisen markkinoinnin eturintamassa, hyödyntäen tekoälyä ja dataa sekä kehittäen markkinointiteknologioita kestävän kilpailuedun rakentamiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä, jossa toimimme Lianan ja sen tytäryhtiöiden kautta. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.