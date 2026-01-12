A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).       
                  
Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).                   

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 5. til 9. januar 2026 foretaget følgende transaktioner:                   

 Antal
A aktier		Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK		Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 157.440 1.955.351.799
 5 januar 202660014.986,33338.991.800
 6 januar 202650015.274,92007.637.460
 7 januar 202655015.541,65458.547.910
 8 januar 202653115.228,87018.086.530
 9 januar 202654015.184,51858.199.640
Total 5. -9. januar 20262.721 41.463.340
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 69.692 928.750.049
Total under aktietilbagekøbs-
programmet 		160.161 1.996.815.139
 Antal
B aktier		Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK		Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden)891.919 11.172.703.526
 5 januar 20263.00614.948,203644.934.300
 6 januar 20262.50515.271,363338.254.765
 7 januar 20262.75615.565,970642.899.815
 8 januar 20262.66115.244,075540.564.485
 9 januar 20262.70615.241,716641.244.085
Total 5. -9. januar 202613.634 207.897.450
Køb fra Familiefonden*1.78415.248,583227.203.473
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden)394.872 5.275.871.795
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden)		907.337 11.407.804.449
     

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 160.161 A-aktier og 1.021.359 B-aktier som egne aktier, svarende til 7,46% af aktiekapitalen. Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 12. januar 2026

Kontaktpersoner:
Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3363
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521

