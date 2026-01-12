SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 5. til 9. januar 2026 foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 157.440 1.955.351.799 5 januar 2026 600 14.986,3333 8.991.800 6 januar 2026 500 15.274,9200 7.637.460 7 januar 2026 550 15.541,6545 8.547.910 8 januar 2026 531 15.228,8701 8.086.530 9 januar 2026 540 15.184,5185 8.199.640 Total 5. -9. januar 2026 2.721 41.463.340 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 69.692 928.750.049 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 160.161 1.996.815.139 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 891.919 11.172.703.526 5 januar 2026 3.006 14.948,2036 44.934.300 6 januar 2026 2.505 15.271,3633 38.254.765 7 januar 2026 2.756 15.565,9706 42.899.815 8 januar 2026 2.661 15.244,0755 40.564.485 9 januar 2026 2.706 15.241,7166 41.244.085 Total 5. -9. januar 2026 13.634 207.897.450 Køb fra Familiefonden* 1.784 15.248,5832 27.203.473 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 394.872 5.275.871.795 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 907.337 11.407.804.449

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 160.161 A-aktier og 1.021.359 B-aktier som egne aktier, svarende til 7,46% af aktiekapitalen. Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 12. januar 2026

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3363

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521

