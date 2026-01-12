Pet Valu nomme Carmen Fortino et Matt Reindel au conseil d’administration

MARKHAM, Ontario, 12 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou la « Société ») (TSX : PET), principal détaillant spécialisé dans les aliments et les produits pour animaux de compagnie au Canada, est heureuse d’annoncer la nomination de Carmen Fortino à son conseil d’administration (le « conseil ») à compter d’aujourd’hui, en remplacement de Kevin Hofmann, et la nomination prévue de Matt Reindel au conseil avec prise d’effet le 1er avril 2026, en remplacement de Patrick Hillegass.

M. Fortino compte plus de cinq décennies d’expérience dans le commerce de détail au Canada, principalement dans le secteur de l’alimentation. Il est actuellement vice-président exécutif, chaîne d’approvisionnement nationale et achats au sein de Metro Inc. (TSX : MRU), où il supervise l’approvisionnement et la distribution stratégiques pour l’un des principaux détaillants en alimentation du Canada. Avant de se joindre à Metro en 2014, M. Fortino a occupé plusieurs postes de direction dans le domaine de la santé et du bien-être ainsi que des postes à responsabilités croissantes pendant plus de 20 ans auprès de Les Compagnies Loblaw Ltée et de Fortinos Supermarkets Ltd. M. Fortino a reçu d’importantes distinctions pour son apport, son leadership et son dévouement au secteur de l’épicerie de détail au Canada, notamment un prix décerné en 2025 par le Conseil canadien du commerce de détail pour l’ensemble de ses réalisations, le prix Canada’s Best Executives décerné par le Report on Business en 2022, le prix Golden Pencil Award décerné par la Food Industry Association of Canada en 2022 et son intronisation au Grocery Business Hall of Fame en 2021.

« Nous sommes heureux d’accueillir Carmen au sein de notre conseil », a déclaré Greg Ramier, chef de la direction de Pet Valu. « En tant que cadre bien établi et accompli dans le secteur du commerce de détail au Canada, il apportera une expertise opérationnelle précieuse, plus particulièrement dans les domaines des activités commerciales, de l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et de la gestion immobilière. »

« Je suis ravi de me joindre au conseil de Pet Valu et d’aider à gérer l’entreprise, à mesure que celle-ci continue de renforcer son leadership dans le secteur canadien des animaux de compagnie », a déclaré M. Fortino. « J’ai hâte de mettre à profit mon expérience afin d’aider Pet Valu à continuer de générer une croissance rentable et une valeur pour les actionnaires au fil du temps. »

Pet Valu est également heureuse d’accueillir Matt Reindel au sein de son conseil. Sous réserve de l’approbation du conseil et de la réussite du processus d’accueil de la Société pour les nouveaux administrateurs, Matt Reindel sera nommé au conseil avec prise d’effet le 1er avril 2026. M. Reindel est un cadre financier accompli qui possède de l’expérience au Canada et à l’étranger dans les secteurs du commerce de détail alimentaire et des biens de consommation emballés. Plus récemment, il a agi à titre de vice-président directeur et de chef des finances d’Empire Company Limited (TSX : EMP.A). Avant de se joindre à Empire en 2019, M. Reindel a occupé plusieurs postes de direction chez Nestlé pendant près de 20 ans, notamment celui de chef des finances de Nestlé Nutrition North America et de Nestlé Food Services pour l’Asie, l’Océanie et l’Afrique.

« Matt possède une vaste expertise en finance, acquise au cours d’une carrière dynamique dans les secteurs du commerce de détail alimentaire et des biens de consommation emballés, à l’échelle locale et mondiale », a déclaré M. Ramier. Nous avons hâte de bénéficier de son apport et de ses conseils dans le cadre de la définition de notre stratégie au cours des prochaines années. »

« Je suis ravi de me joindre au conseil de Pet Valu », a déclaré M. Reindel. « En tant que détaillant canadien bien établi, Pet Valu a toujours servi avec passion les amoureux des animaux de compagnie du Canada au cours des 50 dernières années. J’ai hâte d’aider l’entreprise à se propulser vers de nouveaux sommets de croissance. »

Dans le cadre de la nomination de MM. Fortino et Reindel au conseil, Pet Valu annonce également la démission de Kevin Hofmann à titre d’administrateur de Pet Valu avec prise d’effet le 11 janvier 2026, et l’intention de Patrick Hillegass de démissionner à titre d’administrateur avec prise d’effet le 31 mars 2026. MM. Hofmann et Hillegass avaient été nommés au conseil par PV Holdings S.à r.l., Roark Capital Partners II AIV AG, L.P., RCPS Equity Cayman LP et Roark Capital Partners Parallel II AIV AG, L.P. (collectivement, les « anciens actionnaires principaux ») aux termes d’une convention relative aux droits des investisseurs (la « convention relative aux droits des investisseurs ») intervenue entre la Société et les anciens actionnaires principaux, qui conférait aux anciens actionnaires principaux certains droits contractuels portant notamment sur la nomination d’administrateurs de la Société. Le 9 juin 2025, les anciens actionnaires principaux n’avaient plus aucune participation restante dans la Société et la convention relative aux droits des investisseurs a pris fin conformément à ses modalités. MM. Hofmann et Hillegass sont demeurés en poste à titre d’administrateurs de la Société jusqu’à ce que le conseil trouve des candidats adéquats pour les remplacer.

« Je tiens à remercier Kevin et Pat pour leur contribution significative à notre entreprise pendant de nombreuses années, notamment pour leur participation active durant cette période de transition", a déclaré Anthony Truesdale, président du conseil. « Compte tenu de la nomination de Carmen et de Matt au sein de notre conseil déjà solide, nous avons hâte de continuer à servir nos actionnaires, nos franchisés, les amoureux des animaux de compagnie et les spécialistes des soins aux animaux. »

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le principal détaillant d’aliments et de produits pour animaux de compagnie au Canada et compte plus de 800 magasins d’entreprise et magasins franchisés au pays. Depuis plus de 45 ans, Pet Valu a su gagner la confiance et la loyauté des amoureux d’animaux de compagnie grâce à son service à la clientèle éclairé, à sa vaste gamme de produits et à ses services en magasin attrayants. Par l’entremise de ses magasins de quartier et de sa plateforme numérique, Pet Valu offre plus de 10 000 produits à prix concurrentiel, dont une vaste gamme de marques exclusives primées conçues selon une approche holistique. Le siège social de la Société se trouve à Markham, en Ontario, et la Société compte des centres de distribution à Brampton, en Ontario, à Surrey, en Colombie-Britannique, et à Calgary, en Alberta. Ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX : PET). Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Internet : www.petvalu.ca.

Information prospective

Certains renseignements fournis dans le présent communiqué constituent de l’information prospective, notamment les renseignements concernant la nomination prévue de M. Reindel au conseil et la démission prévue de M. Hillegass. L’information prospective est présentée à la date du présent communiqué et repose sur les opinions, estimations et hypothèses de la direction formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des tendances actuelles, des conditions courantes et des événements futurs attendus, de même que divers autres facteurs que la direction estime opportuns et raisonnables dans les circonstances. Cette information prospective a pour objet de présenter des renseignements se rapportant aux attentes et aux plans actuels de la direction, et elle pourrait ne pas convenir à d’autres fins. Pet Valu ne s’engage aucunement à mettre à jour cette information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements ou événements ou pour toute autre raison, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada ne l’exigent. Les résultats réels et le calendrier des événements pourraient différer de façon importante de ceux présentés dans l’information prospective en raison de divers facteurs et hypothèses, sous réserve des risques énoncés dans la notice annuelle de la Société datée du 3 mars 2025.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

James Allison

Vice-président, Relations avec les investisseurs et trésorerie

investors@petvalu.ca

289-806-4559