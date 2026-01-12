|CERTIFICATE MATURITY
|260114
|FIXED RATE (STEERING RATE + 10 b.p.)
|1,85 %
|VOLUME BOUGHT
|20.00 BLN
|TRADE DAY
|260112
|SETTLEMENT DAY
|260113
BUYBACK OF RIKSBANK CERTIFICATES
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
