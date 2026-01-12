IBA SA – NOTIFICATION TRANSPARENCE

(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 12 janvier 2026, 18:00

Résumé de la notification

IBA (Ion Beam Applications SA), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce devoir effectuer une notification en matière de transparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (« loi transparence »), à la suite d’une notification reçue le 23 décembre 2025.

Dans sa notification, NS Partners Europe S.A a indiqué qu'à la suite d'une acquisition ou d'une cession de titres ou de droits de vote, le seuil de 1% a été franchi à la baisse par NS Partners Europe S.A le 12/12/2025.

Contenu de la notification reçue

Motif de la notification : Acquisition ou cession de titres ou de droits de vote et franchissement à la baisse du seuil le plus bas

Acquisition ou cession de titres ou de droits de vote et franchissement à la baisse du seuil le plus bas Notification par : Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

Personne(s) tenue(s) à la notification :

Nom Adresse (personnes morales) NS Partners Europe S.A 11 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Luxembourg Paolo FARAONE Christophe LENTSCHAT Grégoire NOTZ

Date du dépassement du seuil : 12/12/2025

Seuil franchi (en %) : 1%

Dénominateur : 40.514.619

Détails de la notification : (extrait du formulaire de notification reçu)

Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue

Il n’existe aucune personne physique qui détienne, directement ou indirectement, un pourcentage suffisant des droits de vote ou une participation suffisante dans le capital de la société. Il n’existe aucune personne physique qui exerce le contrôle de la société par d’autres moyens (par exemple, le droit de nommer ou de révoquer les principaux administrateurs, des droits de veto, etc.). En conséquence, les personnes exerçant le contrôle ultime sont les membres du conseil d’administration : M. Paolo FARAONE, M. Christophe LENTSCHAT et M. Grégoire NOTZ.

Informations complémentaires

NS Partners Europe S.A. agissant en tant qu’AIFM du fonds Lux-Investment Professionals SICAV-FIS S.A., conformément au prospectus de Lux-Investment Professionals SICAV-FIS S.A. et à la politique de droits de vote de l’AIFM, peut exercer les droits de vote de manière discrétionnaire, sans instructions spécifiques de la part des porteurs de parts du fonds.

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Elena De Landy

Paralegal: Corporate Affairs and Insurance

legal@iba-group.com

