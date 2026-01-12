IBA SA – NOTIFICATION TRANSPARENCE

(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 12 janvier 2026, 22:30

Résumé de la notification

IBA (Ion Beam Applications SA), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce devoir effectuer une notification en matière de transparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (« loi transparence »), à la suite d’une notification reçue le 6 janvier 2026.

Dans sa notification, Axxion S.A. a indiqué qu’elle a dépassé le seuil de 1 % le 1 janvier 2026, à la suite d’une acquisition ou d’une cession de titres ou de droits de vote.

Contenu de la notification reçue

Motif de la notification : Acquisition ou cession de titres ou de droits de vote et franchissement à la hausse du seuil le plus bas

Acquisition ou cession de titres ou de droits de vote et franchissement à la hausse du seuil le plus bas Notification par : Une personne qui notifie seule

Personne(s) tenue(s) à la notification :

Name Address (for legal entities) Axxion S.A. 15, rue de Flaxweiler, 6776 Grevenmacher, Luxembourg

Date du dépassement du seuil : 1/01/2026

Seuil franchi (en %) : 1%

Dénominateur : 40.514.619

Détails de la notification : (extrait du formulaire de notification reçu)

A) Voting rights Previous notification After the transaction # of voting rights # of voting rights % of voting rights Holders of voting rights Linked to securities Not linked

to the securities Linked to securities Not linked to the securities Axxion S.A. 632.728 0 1.56% 0,00% Subtotal 632.728 0 1.56% 0,00% TOTAL 632.728 0 1.56% 0,00%





B) Equivalent financial instruments After the transaction Holders of equivalent financial instruments Type of financial instrument Expiration date Exercise period or date # of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised % of voting rights Settlement TOTAL









TOTAL (A & B)



# of voting rights



% of voting rights 632.728 1.56%

Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue

Axxion S.A. n’est pas contrôlée.

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

