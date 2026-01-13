STABDOMAS UAB "KVARTALAS" OBLIGACIJŲ PENKTASIS PLATINIMO ETAPAS

UAB „Kvartalas“, juridinio asmens kodas 305475438, registruota buveinė Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, praneša, kad dėl pakankamos investuotojų paklausos, nuo šio pranešimo paskelbimo momento yra stabdomas obligacijų (ISIN LT0000411167) penktasis platinimo etapas. Nauji pavedimai dėl obligacijų įsigijimo nebepriimami.
Nuo šio pranešimo paskelbimo momento, Nasdaq biržos nariai nebeturi teisės priimti naujų pavedimų iš investuotojų. Iki šiandien, 2026 m. sausio 13 d., 11:00 val., biržos nariai gali suvesti tik anksčiau gautus, bet dar nesuvestus pirkimo pavedimus į biržos prekybos sistemą. Pavedimai, suvesti į biržos prekybos sistemą po 11:00 val., nebus vykdomi ir nebus įtraukti į obligacijų paskirstymą.
Atkreipiame dėmesį, kad obligacijų penktojo platinimo etapo rezultatai bus paskelbti atskiru pranešimu.
Emitento vardu:
Marius Žemaitis
Direktorius
Marius.zemaitis@lordslb.lt