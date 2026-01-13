Kitron ASA: Ny aksjekapital registrert

(2026-01-13) Det vises til børsmeldinger fra Kitron ASA ("Selskapet" eller "Kitron") den 19. november 2025 om inngåelse av avtale om, gjennom datterselskapet Kitron Holding AB, å kjøpe DeltaNordic AB ("Transaksjonen") og den 12. januar 2026 om gjennomføring av Transaksjonen og utstedelse av vederlagsaksjer.

Kapitalforhøyelsen i forbindelse med vederlagsaksjene har i dag blitt registrert i Foretaksregisteret. Selskapets nye registrerte aksjekapital etter registreringen er NOK 21 870 247,10 fordelt på 218 702 471 aksjer, hver pålydende NOK 0,10. Hver aksje gir én stemme på Selskapets generalforsamling.

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 3 000 ansatte, og driftsinntektene var 647 millioner euro i 2024.

www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.