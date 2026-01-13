DECEMBER MÆNGDER: FRAGT AFSLUTTER 2025 MERE SOLIDT

Færge – fragt: De samlede mængder på 3,0 mio. lanemeter i december 2025 var 1,2% højere end i 2024 og 0,4% lavere justeret for ruteændringer. Vækstraterne år-til-dato var henholdsvis -0,1% og -1,8%.

Nordsømængderne var højere end i 2024 som følge af stigende mængder på de fleste ruter. Middelhavsmængderne var som forventet lavere end i 2024 på grund af kapacitetsreduktioner.

Mængderne på Den Engelske Kanal var højere end i 2024 drevet af de nye Jersey-mængder, idet mængderne på Doverstrædet var på niveau med 2024. Mængderne på Østersøen var lige under 2024, mens mængderne på Gibraltarstrædet var højere end i 2024.

I 2025 var der en nedgang i de samlede transporterede fragt-lanemeter på 0,1% til 41,5 mio. fra 41,5 mio. i 2024. Nedgangen var 1,8% justeret for ruteændringer.

Færge – passager: Antallet af passagerer i december 2025 justeret for rute-ændringer* gik ned med 2,7% til 329 tusinde i forhold til 2024 og den justerede vækstrate for hele året var -4,4%. Nedgangen i december skyldtes primært lavere passagervolumener på Gibraltarstrædet. Antallet af biler i december var på niveau med 2024 justeret for ruteændringer.

I 2025 var der en nedgang i det samlede antal passagerer på 21,1% til 5,2 mio. sammenlignet med 6,6 mio. i 2024. Nedgangen var 4,4% justeret for ruteændringer*.

*Justeret for salg af Oslo-Frederikshavn-København ultimo oktober 2024, Tarifa-Tanger Ville på grund af exit fra ruten primo maj 2025 og tilgang af Jersey-ruter fra ultimo marts 2025.

DFDS færgemængder        
 December Sidste 12 måneder
Fragt202320242025Ændr. 202320242025Ændr.
Lanemeter, '0002.7452.9252.9611,2% 38.32541.53841.482-0,1%
          
Passager202320242025Ændr. 202320242025Ændr.
Passagerer, '000332387340-12,1% 4.5056.6495.247-21,1%


DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk, der muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Mængder for januar 2026 forventes offentliggjort 12. februar 2026 omkring kl. 10.00.


Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard, Media +45 42 30 38 47


Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 16.500 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.


This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.

