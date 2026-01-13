DECEMBER MÆNGDER: FRAGT AFSLUTTER 2025 MERE SOLIDT

|INVESTOR NEWS nr. 02 - 13. januar 2026
Færge – fragt: De samlede mængder på 3,0 mio. lanemeter i december 2025 var 1,2% højere end i 2024 og 0,4% lavere justeret for ruteændringer. Vækstraterne år-til-dato var henholdsvis -0,1% og -1,8%.
Nordsømængderne var højere end i 2024 som følge af stigende mængder på de fleste ruter. Middelhavsmængderne var som forventet lavere end i 2024 på grund af kapacitetsreduktioner.
Mængderne på Den Engelske Kanal var højere end i 2024 drevet af de nye Jersey-mængder, idet mængderne på Doverstrædet var på niveau med 2024. Mængderne på Østersøen var lige under 2024, mens mængderne på Gibraltarstrædet var højere end i 2024.
I 2025 var der en nedgang i de samlede transporterede fragt-lanemeter på 0,1% til 41,5 mio. fra 41,5 mio. i 2024. Nedgangen var 1,8% justeret for ruteændringer.
Færge – passager: Antallet af passagerer i december 2025 justeret for rute-ændringer* gik ned med 2,7% til 329 tusinde i forhold til 2024 og den justerede vækstrate for hele året var -4,4%. Nedgangen i december skyldtes primært lavere passagervolumener på Gibraltarstrædet. Antallet af biler i december var på niveau med 2024 justeret for ruteændringer.
I 2025 var der en nedgang i det samlede antal passagerer på 21,1% til 5,2 mio. sammenlignet med 6,6 mio. i 2024. Nedgangen var 4,4% justeret for ruteændringer*.
*Justeret for salg af Oslo-Frederikshavn-København ultimo oktober 2024, Tarifa-Tanger Ville på grund af exit fra ruten primo maj 2025 og tilgang af Jersey-ruter fra ultimo marts 2025.
|DFDS færgemængder
|December
|Sidste 12 måneder
|Fragt
|2023
|2024
|2025
|Ændr.
|2023
|2024
|2025
|Ændr.
|Lanemeter, '000
|2.745
|2.925
|2.961
|1,2%
|38.325
|41.538
|41.482
|-0,1%
|Passager
|2023
|2024
|2025
|Ændr.
|2023
|2024
|2025
|Ændr.
|Passagerer, '000
|332
|387
|340
|-12,1%
|4.505
|6.649
|5.247
|-21,1%
DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk, der muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Mængder for januar 2026 forventes offentliggjort 12. februar 2026 omkring kl. 10.00.
Kontakt
Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01
Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40
Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59
Dennis Kjærsgaard, Media +45 42 30 38 47
Om DFDS
Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 16.500 heltidsansatte.
Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.
Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.
DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.
