RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE

 | Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank

AuctionAuction results
Auction date2026-01-13
Start date2026-01-14
Maturity date2026-01-21
Interest rate1.75 %
Offered volume, SEK bn538.0
Total bid amount, SEK bn453.6
Accepted volume, SEK bn453.6
Number of bids16
Percentage allotted, %100.00



