LACROIX : Bilan semestriel du contrat de liquidité.

13/01/2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LACROIX Group à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

7 845 titres LACROIX Group

Espèces : 35 497,41 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

7 763 titres LACROIX Group

Espèces : 40 142,70 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 555 titres LACROIX Group

Espèces : 125 641,42 euros

Au cours du second semestre 2025, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 15 557 160 896,25 € 326 Ventes 15 475 156 250,96 € 215





ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 326 15 557 160 896,25 TOTAL 215 15 475 156 250,96 01/07/2025 3 125 1045 02/07/2025 2 41 328,2 02/07/2025 2 60 477 07/07/2025 2 200 1720 07/07/2025 3 150 1270,01 09/07/2025 1 100 862 08/07/2025 2 60 496,6 11/07/2025 1 6 51 09/07/2025 1 50 421 14/07/2025 2 200 1730 10/07/2025 2 100 845 17/07/2025 2 200 1630 15/07/2025 3 140 1214,21 18/07/2025 1 100 810 16/07/2025 9 436 3564,61 23/07/2025 1 21 168 17/07/2025 1 34 268,6 24/07/2025 2 101 813,9 18/07/2025 3 110 875 13/08/2025 5 200 1720 22/07/2025 1 25 200 19/08/2025 3 300 2586,33 23/07/2025 2 150 1193 20/08/2025 1 38 330,6 24/07/2025 2 51 402,9 25/08/2025 1 100 876 25/07/2025 2 100 795 28/08/2025 2 2 17,04 13/08/2025 3 114 976,4 29/08/2025 1 1 8,3 14/08/2025 1 40 338,4 01/09/2025 2 53 445,2 15/08/2025 3 120 1019,2 03/09/2025 1 1 8,3 18/08/2025 3 180 1526,4 05/09/2025 2 151 1193,01 19/08/2025 2 77 651,8 08/09/2025 1 100 810 20/08/2025 1 15 129 09/09/2025 2 200 1568 21/08/2025 2 100 853 10/09/2025 1 46 356,04 22/08/2025 2 60 517 11/09/2025 3 211 1637,59 25/08/2025 4 201 1715,45 17/09/2025 3 159 1176,9 26/08/2025 3 150 1239 18/09/2025 4 264 1978,5 28/08/2025 2 51 424,52 19/09/2025 1 1 7,44 29/08/2025 4 160 1314 22/09/2025 2 240 1790,4 01/09/2025 2 100 815 23/09/2025 4 322 2416,77 02/09/2025 4 129 1062,9 24/09/2025 2 160 1196 03/09/2025 3 101 823,3 25/09/2025 2 500 3746 04/09/2025 4 160 1278,8 26/09/2025 2 300 2232 05/09/2025 3 107 836,76 29/09/2025 11 950 7339,04 08/09/2025 4 180 1425,01 30/09/2025 2 100 838 09/09/2025 3 121 920,08 01/10/2025 22 1110 10369,95 10/09/2025 7 400 3054 02/10/2025 5 250 3040 11/09/2025 1 17 127,84 07/10/2025 1 50 575 15/09/2025 1 50 370 09/10/2025 2 80 916 16/09/2025 2 100 735 10/10/2025 7 496 5689,62 18/09/2025 2 51 373,48 13/10/2025 1 78 897 19/09/2025 5 191 1412,45 14/10/2025 2 141 1601 22/09/2025 2 56 414,4 15/10/2025 7 610 6722,99 23/09/2025 1 1 7,4 16/10/2025 2 2 22,1 24/09/2025 2 100 740 20/10/2025 6 521 5825,2 26/09/2025 1 50 370 21/10/2025 2 101 1131,2 29/09/2025 1 24 183,84 27/10/2025 2 200 2220 30/09/2025 3 142 1148,16 28/10/2025 1 1 10,8 02/10/2025 2 100 1170 29/10/2025 1 100 1085 03/10/2025 10 530 6295,02 30/10/2025 2 31 340,85 06/10/2025 9 450 5025,02 31/10/2025 8 715 7932 08/10/2025 1 30 333 03/11/2025 9 800 9384 10/10/2025 4 190 2129,01 04/11/2025 1 57 675,45 13/10/2025 3 150 1705,01 10/11/2025 14 1350 14665,05 14/10/2025 8 362 3947,21 11/11/2025 3 305 3416,49 15/10/2025 3 150 1597,5 12/11/2025 8 590 6873,97 16/10/2025 1 50 545 13/11/2025 2 100 1200 17/10/2025 7 550 5792,49 14/11/2025 3 210 2520 20/10/2025 4 200 2170 17/11/2025 1 80 956 21/10/2025 4 200 2190 19/11/2025 1 1 11,6 22/10/2025 4 200 2190 20/11/2025 1 1 11,45 23/10/2025 2 66 723,6 24/11/2025 2 200 2320 24/10/2025 4 175 1895,01 27/11/2025 2 101 1196,75 27/10/2025 2 60 653 28/11/2025 4 400 4760 28/10/2025 2 51 550,8 01/12/2025 5 500 6100 29/10/2025 2 104 1123,4 08/12/2025 7 620 7613,97 30/10/2025 1 1 10,85 09/12/2025 3 180 2262,01 03/11/2025 1 50 582,5 11/12/2025 1 1 12,35 04/11/2025 4 400 4720 12/12/2025 3 103 1241,65 05/11/2025 4 390 4527,51 16/12/2025 1 1 12,1 06/11/2025 7 350 4007,5 19/12/2025 1 21 248,85 07/11/2025 12 765 8103,72 11/11/2025 9 520 5721,98 12/11/2025 2 100 1135 13/11/2025 5 300 3510 14/11/2025 5 306 3583,41 17/11/2025 4 280 3262 18/11/2025 5 225 2602,51 19/11/2025 1 1 11,6 20/11/2025 4 160 1833,5 21/11/2025 1 30 334,5 24/11/2025 4 200 2280 25/11/2025 1 50 577,5 26/11/2025 3 118 1360,2 27/11/2025 2 3 35,05 28/11/2025 3 150 1755 01/12/2025 9 450 5270 02/12/2025 3 111 1311,9 03/12/2025 1 50 587,5 04/12/2025 1 50 587,5 09/12/2025 6 300 3675 10/12/2025 4 200 2450 11/12/2025 6 260 3159,49 12/12/2025 9 401 4772,34 15/12/2025 3 150 1792,5 16/12/2025 2 100 1195 17/12/2025 2 82 980,8 18/12/2025 2 55 649 19/12/2025 4 152 1776,3 22/12/2025 1 50 587,5 23/12/2025 4 160 1888 24/12/2025 2 30 353,5

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires du quatrième trimestre et de l’exercice 2025 : 10 février 2026 après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://fr.lacroix-group.com/investisseurs/

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 636 millions d’euros en 2024, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics et Environment.

A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) et des équipements électroniques pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

Pièce jointe