LACROIX : Bilan semestriel du contrat de liquidité.

13/01/2026
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
Au titre du contrat de liquidité confié par la société LACROIX Group à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 7 845 titres LACROIX Group
- Espèces : 35 497,41 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 7 763 titres LACROIX Group
- Espèces : 40 142,70 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 555 titres LACROIX Group
- Espèces : 125 641,42 euros
Au cours du second semestre 2025, il a été négocié un total de :
|Titres
|Capitaux
|Transactions
|Achats
|15 557
|160 896,25 €
|326
|Ventes
|15 475
|156 250,96 €
|215
|ACHATS
|VENTES
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|TOTAL
|326
|15 557
|160 896,25
|TOTAL
|215
|15 475
|156 250,96
|01/07/2025
|3
|125
|1045
|02/07/2025
|2
|41
|328,2
|02/07/2025
|2
|60
|477
|07/07/2025
|2
|200
|1720
|07/07/2025
|3
|150
|1270,01
|09/07/2025
|1
|100
|862
|08/07/2025
|2
|60
|496,6
|11/07/2025
|1
|6
|51
|09/07/2025
|1
|50
|421
|14/07/2025
|2
|200
|1730
|10/07/2025
|2
|100
|845
|17/07/2025
|2
|200
|1630
|15/07/2025
|3
|140
|1214,21
|18/07/2025
|1
|100
|810
|16/07/2025
|9
|436
|3564,61
|23/07/2025
|1
|21
|168
|17/07/2025
|1
|34
|268,6
|24/07/2025
|2
|101
|813,9
|18/07/2025
|3
|110
|875
|13/08/2025
|5
|200
|1720
|22/07/2025
|1
|25
|200
|19/08/2025
|3
|300
|2586,33
|23/07/2025
|2
|150
|1193
|20/08/2025
|1
|38
|330,6
|24/07/2025
|2
|51
|402,9
|25/08/2025
|1
|100
|876
|25/07/2025
|2
|100
|795
|28/08/2025
|2
|2
|17,04
|13/08/2025
|3
|114
|976,4
|29/08/2025
|1
|1
|8,3
|14/08/2025
|1
|40
|338,4
|01/09/2025
|2
|53
|445,2
|15/08/2025
|3
|120
|1019,2
|03/09/2025
|1
|1
|8,3
|18/08/2025
|3
|180
|1526,4
|05/09/2025
|2
|151
|1193,01
|19/08/2025
|2
|77
|651,8
|08/09/2025
|1
|100
|810
|20/08/2025
|1
|15
|129
|09/09/2025
|2
|200
|1568
|21/08/2025
|2
|100
|853
|10/09/2025
|1
|46
|356,04
|22/08/2025
|2
|60
|517
|11/09/2025
|3
|211
|1637,59
|25/08/2025
|4
|201
|1715,45
|17/09/2025
|3
|159
|1176,9
|26/08/2025
|3
|150
|1239
|18/09/2025
|4
|264
|1978,5
|28/08/2025
|2
|51
|424,52
|19/09/2025
|1
|1
|7,44
|29/08/2025
|4
|160
|1314
|22/09/2025
|2
|240
|1790,4
|01/09/2025
|2
|100
|815
|23/09/2025
|4
|322
|2416,77
|02/09/2025
|4
|129
|1062,9
|24/09/2025
|2
|160
|1196
|03/09/2025
|3
|101
|823,3
|25/09/2025
|2
|500
|3746
|04/09/2025
|4
|160
|1278,8
|26/09/2025
|2
|300
|2232
|05/09/2025
|3
|107
|836,76
|29/09/2025
|11
|950
|7339,04
|08/09/2025
|4
|180
|1425,01
|30/09/2025
|2
|100
|838
|09/09/2025
|3
|121
|920,08
|01/10/2025
|22
|1110
|10369,95
|10/09/2025
|7
|400
|3054
|02/10/2025
|5
|250
|3040
|11/09/2025
|1
|17
|127,84
|07/10/2025
|1
|50
|575
|15/09/2025
|1
|50
|370
|09/10/2025
|2
|80
|916
|16/09/2025
|2
|100
|735
|10/10/2025
|7
|496
|5689,62
|18/09/2025
|2
|51
|373,48
|13/10/2025
|1
|78
|897
|19/09/2025
|5
|191
|1412,45
|14/10/2025
|2
|141
|1601
|22/09/2025
|2
|56
|414,4
|15/10/2025
|7
|610
|6722,99
|23/09/2025
|1
|1
|7,4
|16/10/2025
|2
|2
|22,1
|24/09/2025
|2
|100
|740
|20/10/2025
|6
|521
|5825,2
|26/09/2025
|1
|50
|370
|21/10/2025
|2
|101
|1131,2
|29/09/2025
|1
|24
|183,84
|27/10/2025
|2
|200
|2220
|30/09/2025
|3
|142
|1148,16
|28/10/2025
|1
|1
|10,8
|02/10/2025
|2
|100
|1170
|29/10/2025
|1
|100
|1085
|03/10/2025
|10
|530
|6295,02
|30/10/2025
|2
|31
|340,85
|06/10/2025
|9
|450
|5025,02
|31/10/2025
|8
|715
|7932
|08/10/2025
|1
|30
|333
|03/11/2025
|9
|800
|9384
|10/10/2025
|4
|190
|2129,01
|04/11/2025
|1
|57
|675,45
|13/10/2025
|3
|150
|1705,01
|10/11/2025
|14
|1350
|14665,05
|14/10/2025
|8
|362
|3947,21
|11/11/2025
|3
|305
|3416,49
|15/10/2025
|3
|150
|1597,5
|12/11/2025
|8
|590
|6873,97
|16/10/2025
|1
|50
|545
|13/11/2025
|2
|100
|1200
|17/10/2025
|7
|550
|5792,49
|14/11/2025
|3
|210
|2520
|20/10/2025
|4
|200
|2170
|17/11/2025
|1
|80
|956
|21/10/2025
|4
|200
|2190
|19/11/2025
|1
|1
|11,6
|22/10/2025
|4
|200
|2190
|20/11/2025
|1
|1
|11,45
|23/10/2025
|2
|66
|723,6
|24/11/2025
|2
|200
|2320
|24/10/2025
|4
|175
|1895,01
|27/11/2025
|2
|101
|1196,75
|27/10/2025
|2
|60
|653
|28/11/2025
|4
|400
|4760
|28/10/2025
|2
|51
|550,8
|01/12/2025
|5
|500
|6100
|29/10/2025
|2
|104
|1123,4
|08/12/2025
|7
|620
|7613,97
|30/10/2025
|1
|1
|10,85
|09/12/2025
|3
|180
|2262,01
|03/11/2025
|1
|50
|582,5
|11/12/2025
|1
|1
|12,35
|04/11/2025
|4
|400
|4720
|12/12/2025
|3
|103
|1241,65
|05/11/2025
|4
|390
|4527,51
|16/12/2025
|1
|1
|12,1
|06/11/2025
|7
|350
|4007,5
|19/12/2025
|1
|21
|248,85
|07/11/2025
|12
|765
|8103,72
|11/11/2025
|9
|520
|5721,98
|12/11/2025
|2
|100
|1135
|13/11/2025
|5
|300
|3510
|14/11/2025
|5
|306
|3583,41
|17/11/2025
|4
|280
|3262
|18/11/2025
|5
|225
|2602,51
|19/11/2025
|1
|1
|11,6
|20/11/2025
|4
|160
|1833,5
|21/11/2025
|1
|30
|334,5
|24/11/2025
|4
|200
|2280
|25/11/2025
|1
|50
|577,5
|26/11/2025
|3
|118
|1360,2
|27/11/2025
|2
|3
|35,05
|28/11/2025
|3
|150
|1755
|01/12/2025
|9
|450
|5270
|02/12/2025
|3
|111
|1311,9
|03/12/2025
|1
|50
|587,5
|04/12/2025
|1
|50
|587,5
|09/12/2025
|6
|300
|3675
|10/12/2025
|4
|200
|2450
|11/12/2025
|6
|260
|3159,49
|12/12/2025
|9
|401
|4772,34
|15/12/2025
|3
|150
|1792,5
|16/12/2025
|2
|100
|1195
|17/12/2025
|2
|82
|980,8
|18/12/2025
|2
|55
|649
|19/12/2025
|4
|152
|1776,3
|22/12/2025
|1
|50
|587,5
|23/12/2025
|4
|160
|1888
|24/12/2025
|2
|30
|353,5
Prochains rendez-vous
Chiffre d’affaires du quatrième trimestre et de l’exercice 2025 : 10 février 2026 après Bourse
Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs
https://fr.lacroix-group.com/investisseurs/
À propos de LACROIX
Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.
ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 636 millions d’euros en 2024, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics et Environment.
A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) et des équipements électroniques pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.
A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.
