LACROIX : Bilan semestriel du contrat de liquidité.

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ  

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LACROIX Group à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 7 845 titres LACROIX Group
  • Espèces : 35 497,41 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 7 763 titres LACROIX Group
  • Espèces : 40 142,70 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 2 555 titres LACROIX Group
  • Espèces : 125 641,42 euros

Au cours du second semestre 2025, il a été négocié un total de :

 TitresCapitauxTransactions
Achats15 557160 896,25 €326
Ventes15 475156 250,96 €215


ACHATS VENTES
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros  Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros
TOTAL32615 557160 896,25 TOTAL21515 475156 250,96
01/07/202531251045 02/07/2025241328,2
02/07/2025260477 07/07/202522001720
07/07/202531501270,01 09/07/20251100862
08/07/2025260496,6 11/07/20251651
09/07/2025150421 14/07/202522001730
10/07/20252100845 17/07/202522001630
15/07/202531401214,21 18/07/20251100810
16/07/202594363564,61 23/07/2025121168
17/07/2025134268,6 24/07/20252101813,9
18/07/20253110875 13/08/202552001720
22/07/2025125200 19/08/202533002586,33
23/07/202521501193 20/08/2025138330,6
24/07/2025251402,9 25/08/20251100876
25/07/20252100795 28/08/20252217,04
13/08/20253114976,4 29/08/2025118,3
14/08/2025140338,4 01/09/2025253445,2
15/08/202531201019,2 03/09/2025118,3
18/08/202531801526,4 05/09/202521511193,01
19/08/2025277651,8 08/09/20251100810
20/08/2025115129 09/09/202522001568
21/08/20252100853 10/09/2025146356,04
22/08/2025260517 11/09/202532111637,59
25/08/202542011715,45 17/09/202531591176,9
26/08/202531501239 18/09/202542641978,5
28/08/2025251424,52 19/09/2025117,44
29/08/202541601314 22/09/202522401790,4
01/09/20252100815 23/09/202543222416,77
02/09/202541291062,9 24/09/202521601196
03/09/20253101823,3 25/09/202525003746
04/09/202541601278,8 26/09/202523002232
05/09/20253107836,76 29/09/2025119507339,04
08/09/202541801425,01 30/09/20252100838
09/09/20253121920,08 01/10/202522111010369,95
10/09/202574003054 02/10/202552503040
11/09/2025117127,84 07/10/2025150575
15/09/2025150370 09/10/2025280916
16/09/20252100735 10/10/202574965689,62
18/09/2025251373,48 13/10/2025178897
19/09/202551911412,45 14/10/202521411601
22/09/2025256414,4 15/10/202576106722,99
23/09/2025117,4 16/10/20252222,1
24/09/20252100740 20/10/202565215825,2
26/09/2025150370 21/10/202521011131,2
29/09/2025124183,84 27/10/202522002220
30/09/202531421148,16 28/10/20251110,8
02/10/202521001170 29/10/202511001085
03/10/2025105306295,02 30/10/2025231340,85
06/10/202594505025,02 31/10/202587157932
08/10/2025130333 03/11/202598009384
10/10/202541902129,01 04/11/2025157675,45
13/10/202531501705,01 10/11/202514135014665,05
14/10/202583623947,21 11/11/202533053416,49
15/10/202531501597,5 12/11/202585906873,97
16/10/2025150545 13/11/202521001200
17/10/202575505792,49 14/11/202532102520
20/10/202542002170 17/11/2025180956
21/10/202542002190 19/11/20251111,6
22/10/202542002190 20/11/20251111,45
23/10/2025266723,6 24/11/202522002320
24/10/202541751895,01 27/11/202521011196,75
27/10/2025260653 28/11/202544004760
28/10/2025251550,8 01/12/202555006100
29/10/202521041123,4 08/12/202576207613,97
30/10/20251110,85 09/12/202531802262,01
03/11/2025150582,5 11/12/20251112,35
04/11/202544004720 12/12/202531031241,65
05/11/202543904527,51 16/12/20251112,1
06/11/202573504007,5 19/12/2025121248,85
07/11/2025127658103,72     
11/11/202595205721,98     
12/11/202521001135     
13/11/202553003510     
14/11/202553063583,41     
17/11/202542803262     
18/11/202552252602,51     
19/11/20251111,6     
20/11/202541601833,5     
21/11/2025130334,5     
24/11/202542002280     
25/11/2025150577,5     
26/11/202531181360,2     
27/11/20252335,05     
28/11/202531501755     
01/12/202594505270     
02/12/202531111311,9     
03/12/2025150587,5     
04/12/2025150587,5     
09/12/202563003675     
10/12/202542002450     
11/12/202562603159,49     
12/12/202594014772,34     
15/12/202531501792,5     
16/12/202521001195     
17/12/2025282980,8     
18/12/2025255649     
19/12/202541521776,3     
22/12/2025150587,5     
23/12/202541601888     
24/12/2025230353,5     

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.
ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 636 millions d’euros en 2024, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics et Environment.
A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) et des équipements électroniques pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.
A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

