Bilan semestriel du contrat de liquidité - Renault SA - S2 2025

Information réglementée



13 janvier 2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Renault SA à BNP Paribas, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :

143 730 actions

21 061 685 euros.

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

A l’achat : 1 585 881 actions, pour un montant de 54 894 756 euros (7 239 transactions)

A la vente : 1 571 001 actions, pour un montant de 54 826 677 euros

(9 555 transactions).

Il est rappelé que :

Lors du précédent bilan semestriel, au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 128 850 actions

21 129 764 euros



Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :



A l’achat : 2 019 314 actions, pour un montant de 93 437 616 euros (9 654 transactions)

A la vente : 1 914 067 actions pour un montant de 89 088 222 euros (12 415 transactions).





3. A la signature du contrat de liquidité, le 10 juillet 2022, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

0 action

25 000 000 €.

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers n°2021-01 du 22 juin 2021 ayant renouvelé l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

