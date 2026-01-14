Forventet resultat pr. aktie i 2025 opjusteret til ca. 85 kr.

Jyske Bank forventer et resultat efter skat på ca. 5,4 mia. kr. i 2025, svarende til et resultat pr. aktie på ca. 85 kr. Tidligere var forventningerne et resultat efter skat i intervallet 4,9-5,3 mia. kr., svarende til et resultat pr. aktie i intervallet 77-84 kr.

Opjusteringen er udtryk for en bredt funderet fremgang drevet af god kundeaktivitet og en positiv udvikling på kapitalmarkederne.

Basisresultat og periodens resultat (mio. kr.) Året

2025 Året

2024 Indeks

25/24 4. kvt.

2025 3. kvt.

2025 2. kvt.

2025 1. kvt. 2025 4. kvt.

2024 Netto renteindtægter 8.842 9.544 93 2.213 2.187 2.204 2.238 2.269 Netto gebyr- og provisionsindtægter 3.039 2.738 111 966 689 658 726 902 Kursreguleringer 1.376 1.063 129 420 511 263 182 172 Øvrige indtægter 300 180 167 98 33 118 51 12 Indtægter fra operationel leasing mv. (netto) 97 168 58 15 19 31 32 31 Basisindtægter 13.654 13.693 100 3.712 3.439 3.274 3.229 3.386 Basisomkostninger 6.591 6.402 103 1.859 1.537 1.662 1.533 1.634 Basisresultat før nedskrivninger 7.063 7.291 97 1.853 1.902 1.612 1.696 1.752 Nedskrivninger på udlån mv. 2 21 10 24 25 -113 66 8 Basisresultat 7.061 7.270 97 1.829 1.877 1.725 1.630 1.744 Beholdningsresultat 196 -14 - 69 52 7 68 -33 Resultat før engangsposter 7.257 7.256 100 1.898 1.929 1.732 1.698 1.711 Engangsposter, Handelsbanken DK/PFA Bank 0 -91 - 0 0 0 0 -18 Resultat før skat 7.257 7.165 101 1.898 1.929 1.732 1.698 1.693 Skat 1.843 1.853 99 476 474 451 442 425 Periodens resultat 5.414 5.312 102 1.422 1.455 1.281 1.256 1.268 Renteudgift af hybrid kernekapital,

ført på egenkapital 264 262 101 66 67 66 65 66 Balance i sammendrag, ultimo (mia. kr.) Udlån 577,2 567,2 102 577,2 572,9 574,3 566,9 567,2 - heraf realkreditudlån 377,3 365,8 103 377,3 375,9 372,2 366,7 365,8 - heraf bankudlån 141,0 144,7 97 141,0 140,4 141,6 144,7 144,7 - heraf repoudlån 58,9 56,7 104 58,9 56,6 60,5 55,5 56,7 Obligationer og aktier mv. 114,7 98,7 116 114,7 114,7 110,8 109,0 98,7 Aktiver i alt 777,1 750,2 104 777,1 745,1 766,8 782,3 750,2 Indlån 208,1 198,9 105 208,1 201,3 197,1 198,5 198,9 - heraf bankindlån 196,5 190,2 103 196,5 190,5 189,7 191,1 190,2 - heraf repoindlån og tripartyindlån 11,6 8,7 133 11,6 10,8 7,4 7,4 8,7 Udstedte obligationer til dagsværdi 374,9 362,2 104 374,9 368,9 368,4 368,4 362,2 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 65,4 66,6 98 65,4 53,2 64,0 65,9 66,6 Efterstillede kapitalindskud 11,4 7,6 150 11,4 11,4 7,7 7,7 7,6 Indehavere af hybrid kernekapital 4,9 4,9 100 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 Aktionærernes egenkapital 47,4 45,7 104 47,4 46,7 46,0 45,3 45,7

Note: 4. kvartal 2025 inkluderer engangsindtægt vedr. netto renteindtægter på 38 mio. kr. som følge af skattemæssige forhold. Hertil kommer en engangsudgift vedr. basisomkostninger til dækning af op til 200 mio. kr. i forventede udgifter til udvidelse af Bankdata.

Jyske Banks årsrapport for 2025 forventes offentliggjort den 5. februar 2026.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44

