Forventet resultat pr. aktie i 2025 opjusteret til ca. 85 kr.

Jyske Bank forventer et resultat efter skat på ca. 5,4 mia. kr. i 2025, svarende til et resultat pr. aktie på ca. 85 kr. Tidligere var forventningerne et resultat efter skat i intervallet 4,9-5,3 mia. kr., svarende til et resultat pr. aktie i intervallet 77-84 kr.

Opjusteringen er udtryk for en bredt funderet fremgang drevet af god kundeaktivitet og en positiv udvikling på kapitalmarkederne.

Basisresultat og periodens resultat (mio. kr.)Året
2025		Året
2024		Indeks
25/24		4. kvt.
2025		3. kvt.
2025		2. kvt.
2025		1. kvt. 20254. kvt.
2024
Netto renteindtægter8.8429.544932.2132.1872.2042.2382.269
Netto gebyr- og provisionsindtægter3.0392.738111966689658726902
Kursreguleringer1.3761.063129420511263182172
Øvrige indtægter30018016798331185112
Indtægter fra operationel leasing mv. (netto)97168581519313231
Basisindtægter13.65413.6931003.7123.4393.2743.2293.386
Basisomkostninger6.5916.4021031.8591.5371.6621.5331.634
Basisresultat før nedskrivninger7.0637.291971.8531.9021.6121.6961.752
Nedskrivninger på udlån mv.221102425-113668
Basisresultat7.0617.270971.8291.8771.7251.6301.744
Beholdningsresultat196-14-6952768-33
Resultat før engangsposter7.2577.256 1001.8981.9291.7321.6981.711
Engangsposter, Handelsbanken DK/PFA Bank0-91 -0000-18
Resultat før skat7.2577.1651011.8981.9291.7321.6981.693
Skat1.8431.85399476474451442425
Periodens resultat5.4145.3121021.4221.4551.2811.2561.268
Renteudgift af hybrid kernekapital,
ført på egenkapital		2642621016667666566
         
Balance i sammendrag, ultimo (mia. kr.)        
Udlån577,2567,2102577,2572,9574,3566,9567,2
- heraf realkreditudlån377,3365,8103377,3375,9372,2366,7365,8
- heraf bankudlån141,0144,797141,0140,4141,6144,7144,7
- heraf repoudlån58,956,710458,956,660,555,556,7
Obligationer og aktier mv.114,798,7116114,7114,7110,8109,098,7
Aktiver i alt777,1750,2104777,1745,1766,8782,3750,2
         
Indlån208,1198,9105208,1201,3197,1198,5198,9
- heraf bankindlån196,5190,2103196,5190,5189,7191,1190,2
- heraf repoindlån og tripartyindlån11,68,713311,610,87,47,48,7
Udstedte obligationer til dagsværdi374,9362,2104374,9368,9368,4368,4362,2
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris65,466,69865,453,264,065,966,6
         
Efterstillede kapitalindskud11,47,615011,411,47,77,77,6
Indehavere af hybrid kernekapital4,94,91004,94,94,94,94,9
Aktionærernes egenkapital47,445,710447,446,746,045,345,7

Note: 4. kvartal 2025 inkluderer engangsindtægt vedr. netto renteindtægter på 38 mio. kr. som følge af skattemæssige forhold. Hertil kommer en engangsudgift vedr. basisomkostninger til dækning af op til 200 mio. kr. i forventede udgifter til udvidelse af Bankdata.

Jyske Banks årsrapport for 2025 forventes offentliggjort den 5. februar 2026.

Venlig hilsen 
Jyske Bank

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44

