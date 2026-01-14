Forventet resultat pr. aktie i 2025 opjusteret til ca. 85 kr.

Jyske Bank forventer et resultat efter skat på ca. 5,4 mia. kr. i 2025, svarende til et resultat pr. aktie på ca. 85 kr. Tidligere var forventningerne et resultat efter skat i intervallet 4,9-5,3 mia. kr., svarende til et resultat pr. aktie i intervallet 77-84 kr.
Opjusteringen er udtryk for en bredt funderet fremgang drevet af god kundeaktivitet og en positiv udvikling på kapitalmarkederne.
|Basisresultat og periodens resultat (mio. kr.)
|Året
2025
|Året
2024
|Indeks
25/24
|4. kvt.
2025
|3. kvt.
2025
|2. kvt.
2025
|1. kvt. 2025
|4. kvt.
2024
|Netto renteindtægter
|8.842
|9.544
|93
|2.213
|2.187
|2.204
|2.238
|2.269
|Netto gebyr- og provisionsindtægter
|3.039
|2.738
|111
|966
|689
|658
|726
|902
|Kursreguleringer
|1.376
|1.063
|129
|420
|511
|263
|182
|172
|Øvrige indtægter
|300
|180
|167
|98
|33
|118
|51
|12
|Indtægter fra operationel leasing mv. (netto)
|97
|168
|58
|15
|19
|31
|32
|31
|Basisindtægter
|13.654
|13.693
|100
|3.712
|3.439
|3.274
|3.229
|3.386
|Basisomkostninger
|6.591
|6.402
|103
|1.859
|1.537
|1.662
|1.533
|1.634
|Basisresultat før nedskrivninger
|7.063
|7.291
|97
|1.853
|1.902
|1.612
|1.696
|1.752
|Nedskrivninger på udlån mv.
|2
|21
|10
|24
|25
|-113
|66
|8
|Basisresultat
|7.061
|7.270
|97
|1.829
|1.877
|1.725
|1.630
|1.744
|Beholdningsresultat
|196
|-14
|-
|69
|52
|7
|68
|-33
|Resultat før engangsposter
|7.257
|7.256
|100
|1.898
|1.929
|1.732
|1.698
|1.711
|Engangsposter, Handelsbanken DK/PFA Bank
|0
|-91
|-
|0
|0
|0
|0
|-18
|Resultat før skat
|7.257
|7.165
|101
|1.898
|1.929
|1.732
|1.698
|1.693
|Skat
|1.843
|1.853
|99
|476
|474
|451
|442
|425
|Periodens resultat
|5.414
|5.312
|102
|1.422
|1.455
|1.281
|1.256
|1.268
|Renteudgift af hybrid kernekapital,
ført på egenkapital
|264
|262
|101
|66
|67
|66
|65
|66
|Balance i sammendrag, ultimo (mia. kr.)
|Udlån
|577,2
|567,2
|102
|577,2
|572,9
|574,3
|566,9
|567,2
|- heraf realkreditudlån
|377,3
|365,8
|103
|377,3
|375,9
|372,2
|366,7
|365,8
|- heraf bankudlån
|141,0
|144,7
|97
|141,0
|140,4
|141,6
|144,7
|144,7
|- heraf repoudlån
|58,9
|56,7
|104
|58,9
|56,6
|60,5
|55,5
|56,7
|Obligationer og aktier mv.
|114,7
|98,7
|116
|114,7
|114,7
|110,8
|109,0
|98,7
|Aktiver i alt
|777,1
|750,2
|104
|777,1
|745,1
|766,8
|782,3
|750,2
|Indlån
|208,1
|198,9
|105
|208,1
|201,3
|197,1
|198,5
|198,9
|- heraf bankindlån
|196,5
|190,2
|103
|196,5
|190,5
|189,7
|191,1
|190,2
|- heraf repoindlån og tripartyindlån
|11,6
|8,7
|133
|11,6
|10,8
|7,4
|7,4
|8,7
|Udstedte obligationer til dagsværdi
|374,9
|362,2
|104
|374,9
|368,9
|368,4
|368,4
|362,2
|Udstedte obligationer til amortiseret kostpris
|65,4
|66,6
|98
|65,4
|53,2
|64,0
|65,9
|66,6
|Efterstillede kapitalindskud
|11,4
|7,6
|150
|11,4
|11,4
|7,7
|7,7
|7,6
|Indehavere af hybrid kernekapital
|4,9
|4,9
|100
|4,9
|4,9
|4,9
|4,9
|4,9
|Aktionærernes egenkapital
|47,4
|45,7
|104
|47,4
|46,7
|46,0
|45,3
|45,7
Note: 4. kvartal 2025 inkluderer engangsindtægt vedr. netto renteindtægter på 38 mio. kr. som følge af skattemæssige forhold. Hertil kommer en engangsudgift vedr. basisomkostninger til dækning af op til 200 mio. kr. i forventede udgifter til udvidelse af Bankdata.
Jyske Banks årsrapport for 2025 forventes offentliggjort den 5. februar 2026.
Venlig hilsen
Jyske Bank
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44
