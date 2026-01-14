Parimaks pakkujaks tunnistamine Leedus (Rudninkai kaitseväe linnak)

Leedu kaitseministeerium teatas, et riigihankel „Rūdninkai kaitseväe linnaku taristu arendamine avaliku ja erasektori partnerluse (PPP) kaudu“ osadele B ja C parimaks pakkujaks tunnistati AS Merko Ehitus kontserni kuuluv UAB Merko Statyba.

Parimaks pakkujaks tunnistamisele järgneb lepingute allkirjastamine, millest teavitame eraldi börsteatena.

UAB Merko Statyba (merko.lt) on tunnustatud Leedu ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid.

Lisainfo: UAB Merko Statyba ehitusdirektor Jaanus Rästas, tel. +370 6875 0680.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2024. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 605 inimesele ning ettevõtte 2024. aasta müügitulu oli 539 miljonit eurot.