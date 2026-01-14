„INVL Technology“ siūlo akcininkams pratęsti veiklos terminą dvejiems metams

„INVL Technology“ (toliau - „Bendrovė“), informuoja, kad priėmė sprendimą sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame bus teikiami svarstyti sprendimų projektai dėl Bendrovės veiklos termino pratęsimo ir su tuo susijusių Bendrovės įstatų pakeitimų.
Papildoma informacija:
Uždarojo tipo investicinė bendrovė „INVL Technology“ 2026 m. vasario 5 d. kviečia akcininkus į neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame siūlys pratęsti bendrovės veiklos terminą dvejiems metams.
Pagal šiuo metu galiojančius įstatus, bendrovės veiklos terminas numatytas iki 2026 m. liepos 14 d., su galimybė šį terminą pratęsti. Siekiant sklandžiai užbaigti investicijų ciklą, artimiausiame visuotiniame akcininkų susirinkime bus siūloma šį terminą pratęsti.
„Šiuo metu baigiame mūsų valdomo įmonių portfelio pardavimo patarėjo pasirinkimą, todėl termino pratęsimas leis tinkamai užbaigti investavimo ciklą ir maksimizuoti grąžą akcininkams”, – sako Kazimieras Tonkūnas, INVL Technology vadovaujantysis partneris.
Pasak jo, portfelio įmonės pereina į brandžią augimo stadiją, auga greičiau už technologinę verslas-verslui (B2B) rinką, išlaikydamos vidutines pelno normas ir generuodamos laisvus pinigų srautus, o jų augimas paremtas tiek vietine, tiek tarptautine rinka.
„INVL Technology“ nuosavas kapitalas 2025 m. rugsėjo 30 d. buvo 53,36 mln. eurų
„INVL Technology“, kurią valdo Baltijos šalyse pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja „INVL Asset Management“, yra uždaro tipo investicinė bendrovė. Ji valdo kibernetinio saugumo bendrovę „NRD Cyber Security“, GovTech bendrovę „NRD Companies“ ir IT bendrovę Baltijos šalyse „Novian“.
Preliminarius 2025-ųjų metų veiklos rezultatus „INVL Technology“ skelbs š. m. kovo 4 d.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnolgy.lt