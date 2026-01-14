EXEL Industries : Mise à disposition du DEU 2024–2025





Mise à disposition du

Document d’enregistrement universel 2024–2025

Le Document d’enregistrement universel d’EXEL Industries déposé le 13 janvier 2026 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro D.26-0002, au titre de l’exercice 2024–2025 clos le 30 septembre 2025, comportant :

le Rapport de gestion,

le Rapport financier annuel,

le Rapport de durabilité,

les honoraires des contrôleurs légaux des comptes,

le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

les rapports des commissaires aux comptes,

et les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d’actions,





est consultable depuis l’espace Investisseurs du site internet du Groupe

https://www.exel-industries.com/espace-investisseurs/ > Information réglementée > Document d’enregistrement universel.

En outre, ce document est accessible sur simple demande adressée par e-mail à l’adresse suivante : investisseurs@exel-industries.com.

Il est également disponible à partir du site internet de l’AMF : www.bdif.amf-france.org/fr.

Pièce jointe