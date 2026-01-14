EXEL Industries : Mise à disposition du DEU 2024–2025

 | Source: EXEL INDUSTRIES EXEL INDUSTRIES


Mise à disposition du
Document d’enregistrement universel 2024–2025

Le Document d’enregistrement universel d’EXEL Industries déposé le 13 janvier 2026 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro D.26-0002, au titre de l’exercice 2024–2025 clos le 30 septembre 2025, comportant :

  • le Rapport de gestion,
  • le Rapport financier annuel,
  • le Rapport de durabilité,
  • les honoraires des contrôleurs légaux des comptes,
  • le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;
  • les rapports des commissaires aux comptes,
  • et les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d’actions,

est consultable depuis l’espace Investisseurs du site internet du Groupe
https://www.exel-industries.com/espace-investisseurs/ > Information réglementée > Document d’enregistrement universel.

En outre, ce document est accessible sur simple demande adressée par e-mail à l’adresse suivante : investisseurs@exel-industries.com.

Il est également disponible à partir du site internet de l’AMF : www.bdif.amf-france.org/fr.

