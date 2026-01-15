Ulasan Bitget 2025: UEX Menerajui Penyatuan Pasaran Kripto dan Pasaran Tradisional

VICTORIA, Seychelles, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, telah menerbitkan ulasan tahunan yang merangkumi peluasan model Universal Exchange (UEX) merentasi kripto, pasaran onchain dan aset tradisional yang ditokenisasi di bawah satu pengalaman dagangan bersepadu sepanjang tahun 2025.

Menurut CoinGlass’ 2025 Crypto Derivatives Market Annual Report, Bitget menduduki tempat keempat pada tahun 2025 dari segi jumlah dagangan derivatif, merekodkan jumlah keseluruhan sebanyak USD $8.17 trilion dan purata jumlah dagangan harian sebanyak USD $25.20 bilion. Ulasan Bitget mengaitkan prestasi ini dengan keadaan kecairan yang lebih mendalam serta kepelbagaian peserta yang semakin meluas. Data dalaman yang dikongsi dalam ulasan tersebut menunjukkan bahagian volum dagangan spot institusi meningkat daripada 39.4% pada Januari kepada 82% menjelang Disember 2025, di samping peningkatan bahagian volum dagangan niaga hadapan oleh pembuat pasaran institusi daripada 3% kepada 60% dalam tempoh yang sama.

Ulasan tersebut turut memperincikan bagaimana UEX berkembang melangkaui pasaran berpusat. Bitget Onchain, yang dilancarkan pada April 2025, merekodkan lebih daripada USD $2.4 bilion jumlah dagangan terkumpul menjelang akhir tahun, disokong oleh akses multichain merentasi rangkaian utama serta alat onchain yang direka untuk menukar isyarat pasaran kepada peluang dagangan yang boleh dilaksanakan. Selari dengan itu, kewangan yang ditokenisasi telah muncul sebagai sektor pertumbuhan utama. Jumlah dagangan terkumpul Bitget bagi niaga hadapan saham yang ditokenisasi melepasi USD $15 bilion pada tahun 2025, manakala pelancaran awam pasaran TradFi seperti saham, indeks, komoditi dan FX telah mendorong dagangan harian melebihi USD $2 bilion sejurus selepas pelancaran.

Ekuiti yang ditokenisasi memperoleh momentum melalui integrasi dengan penerbit RWA termasuk Ondo Finance. Bitget dan Bitget Wallet membolehkan dagangan bagi lebih daripada 100 saham dan ETF yang ditokenisasi melalui Ondo Finance untuk pengguna yang layak di luar Amerika Syarikat. Pada Disember 2025, Bitget menguasai 73% bahagian pasaran aktiviti dagangan dalam token saham Ondo yang ditokenisasi apabila aset tersebut melepasi USD $88 juta dalam jumlah dagangan spot dalam tempoh satu minggu.

Dalam pengembangan produk, ulasan tersebut menyorot tahap penerimaan merentasi AI dan pembayaran pengguna. GetAgent mencapai lebih 500,000 pengguna pada tahun 2025 dan memfasilitasi 2 juta perbualan yang berfokus kepada konteks portfolio serta panduan strategi. Perbelanjaan melalui Bitget Wallet Card meningkat 28 kali ganda tahun ke tahun merentasi lebih 50 pasaran, manakala Stablecoin Earn Plus mencapai USD $80 juta dalam TVL hanya dalam tempoh sebulan, sekali gus menyumbang kepada pengembangan sepuluh kali ganda produk Earn.

“Kemajuan kami pada tahun 2025 adalah rekod pencapaian tentang apa yang berlaku apabila pasaran global boleh diakses di satu tempat. Pada tahun 2026, fokus Bitget adalah UEX, AI serta pematuhan: memperluas akses TradFi dengan kecairan yang lebih mendalam dan TradFi 24/7, mengekalkan kelebihan daya saing GetAgent dalam industri, serta memperluaskan lesen dengan dialog pengawalseliaan yang lebih kukuh,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget.

Melangkah ke hadapan, ulasan tersebut menekankan bahawa fokus Bitget bagi tahun 2026 adalah pada tiga teras utama: memperluas akses patuh ke pasaran yang ditokenisasi, memajukan aliran kerja pelaksanaan berasaskan AI serta menskalakan UEX sebagai lapisan bersepadu untuk dagangan, pembayaran dan penyertaan onchain merentasi pelbagai kelas aset.

Perihal Bitget

Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 125 juta pengguna dengan akses kepada lebih 2 juta token kripto, serta pasaran TradFi termasuk lebih 100 saham yang ditokenisasi, ETF, komoditi, FX dan logam berharga seperti emas. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui AI-agent yang berfungsi sebagai co-pilot bagi melaksanakan pesanan dagangan. Bitget memacu penerimaan kripto melalui perkongsian strategik bersama LaLiga dan MotoGP™. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Pada masa ini, Bitget menerajui pasaran TradFi yang ditokenisasi dengan menawarkan yuran terendah industri serta kecairan tertinggi merentasi 150 rantau di seluruh dunia.

