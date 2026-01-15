Análise da Bitget de 2025: UEX Lidera a Convergência dos Mercados de Criptomoedas e Tradicionais

VICTORIA, Seychelles, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, publicou a análise do ano cobrindo sua expansão do modelo Universal Exchange (UEX) nos mercados de criptomoedas, onchain e ativos tradicionais tokenizados sob uma única experiência de negociação unificada em 2025.

De acordo com o Relatório Anual do Mercado de Derivativos de Criptomoedas de 2025 da CoinGlass, a Bitget ficou em quarto lugar em 2025 por volume de negociações de derivativos, registrando US$8,17 trilhões em volume total e um volume diário médio de US$25,20 bilhões. A análise da Bitget atribui esse desempenho a condições de liquidez mais profundas e a um mix cada vez maior de participantes. Os dados internos compartilhados da análise mostram que a participação no volume de negociação institucional à vista de 39,4% em janeiro para 82% em dezembro de 2025, além do aumento na participação dos formadores de mercado institucionais no volume de futuros de 3% para 60% no mesmo período.

A análise também detalhou como a UEX se expandiu para além dos mercados centralizados. A Bitget Onchain, lançada em abril de 2025, registrou mais de US$2,4 bilhões em volume acumulado de negociações até o final do ano, apoiada pelo acesso a várias cadeias nas principais redes e ferramentas onchain projetadas para traduzir sinais de mercado em oportunidades executáveis. Paralelamente, as finanças tokenizadas emergiram como uma grande vertical de crescimento. O volume acumulado de negociações da Bitget para futuros de ações tokenizadas ultrapassou US$15 bilhões em 2025, e a implantação pública de mercados TradFi, como ações, índices, commodities e FX, impulsionou as negociações diárias acima de US$2 bilhões logo após o lançamento.

As ações tokenizadas ganharam impulso por meio de integrações com emissores de RWA, incluindo a Ondo Finance. A Bitget e a Bitget Wallet viabilizaram a negociação de mais de 100 ações tokenizadas e ETFs via Ondo Finance para usuários elegíveis fora dos EUA. Em dezembro de 2025, a Bitget capturou 73% da participação de mercado da atividade de negociação em tokens de ações tokenizadas Ondo, pois esses ativos excederam US$88 milhões em volume de negociação à vista em uma única semana.

Na expansão do produto, a análise destacou a adoção da IA e dos pagamentos ao consumidor. A GetAgent alcançou mais de 500.000 usuários em 2025 e facilitou 2 milhões de conversas focadas no contexto do portfólio e na orientação estratégica. Os gastos com Bitget Wallet Card aumentaram 28 vezes ano a ano em mais de 50 mercados, enquanto o Stablecoin Earn Plus atingiu US$80 milhões em TVL em um mês, contribuindo para uma expansão de dez vezes nos produtos Earn.

"Nosso progresso em 2025 é um histórico do que acontece quando os mercados globais podem ser acessados em um só lugar. Em 2026, a Bitget estará focada em UEX, IA e conformidade: expansão do acesso a TradFi com liquidez mais profunda e TradFi 24 horas por dia, 7 dias por semana, mantendo a vantagem competitiva da GetAgent no setor, e dimensionando as licenças com um diálogo regulatório mais forte”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

A análise posicionou 2026 em torno da expansão do acesso compatível a mercados tokenizados, do avanço dos fluxos de trabalho de execução orientados por IA, e do dimensionamento da UEX como camada unificada para negociação, pagamentos e participação onchain em várias classes de ativos.

Para o relatório completo, visite aqui.

