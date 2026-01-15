Avaliku ja erasektori partnerluse (PPP) lepingud Leedus (Rudninkai kaitseväe linnak)

15. jaanuaril 2026 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv UAB Merko Statyba ja Leedu kaitseministeerium kaks eraldiseisvat avaliku ja erasektori partnerluse (PPP) lepingut Rūdninkai kaitseväelinnaku B- ja C-osa projekteerimiseks ja ehitamiseks ning lepinguaegseteks hooldusteenusteks.

UAB Merko Statyba, tegutsedes projektiettevõtete UAB VPSP B ja UAB VPSP C kaudu, teostab Rūdninkai kaitseväelinnaku B- ja C-osa taristu projekteerimise ja ehituse vastavalt hanketingimustele, sealhulgas välised insenervõrgud, teed, väljaõppealad, administratiivhooned, lao-, remondi- ja spordirajatised ning muud territooriumil asuvad insenerehitised.

Vastavalt avaliku ja erasektori partnerluse (PPP) tingimustele kuulub lepingujärgne hind tasumisele annuiteetmaksetena mitte enam kui 13,5 aasta jooksul alates taristu üleandmisest ning hind sisaldab halduse, hoolduse ja finantskulusid. Hinna haldus- ja hoolduskulude komponendid on indekseeritavad.

B-osa nominaalne väärtus on ligikaudu 325 miljonit eurot ilma käibemaksuta, millest ehitustööd moodustavad ligikaudu 175 miljonit eurot ilma käibemaksuta. C-osa nominaalne väärtus on ligikaudu 375 miljonit eurot ilma käibemaksuta, millest ehitustööd moodustavad ligikaudu 199 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

Lepingute täielikuks jõustumiseks tuleb 2026. aasta juuni keskpaigaks täita täiendavad eeltingimused, eelkõige lepingute rahastamise tagamine.

UAB Merko Statyba (merko.lt) on tunnustatud Leedu ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid.

Lisainfo: UAB Merko Statyba ehitusdirektor Jaanus Rästas, tel. +370 6875 0680.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2024. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 605 inimesele ning ettevõtte 2024. aasta müügitulu oli 539 miljonit eurot.