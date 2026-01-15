Tivoli opjusterer resultatforventningerne for 2025 og præsenterer resultatforventninger for 2026

Tivoli har haft en meget tilfredsstillende julesæson og dermed afslutning på 2025. I løbet af året har Tivoli haft i alt 4,3 mio. gæster, hvilket er det højeste niveau siden før covid-pandemien.

Tivolis senest udmeldte forventninger for 2025 var en omsætning i niveauet 1.325 mio. kr. og et overskud før skat i niveauet 145 mio. kr. På baggrund af den solide gæsteudvikling og et fortsat stærkt kommercielt momentum opjusteres resultatforventningerne til 2025. Omsætningen forventes nu i niveauet 1.345 mio. kr. og resultat før skat forventes i niveauet 155 mio. kr. Resultatet er dermed det bedste ordinære resultat i Tivolis historie.

Resultatet er realiseret samtidigt med at Tivoli har fastholdt et historisk højt investeringsniveau. Tivoli har i 2025 investeret næsten 200 mio. kr., hvilket er i tråd med Tivolis langsigtede strategi om løbende fornyelse og kvalitetsløft. Investeringerne har blandt andet omfattet vedligehold, bygningsforbedringer, fortsat ombygning af et nyt tematiseret område ved det tidligere Asien-område under Dæmonen og udvikling af sæsonbaserede attraktioner, der styrker gæsteoplevelsen og Tivolis langsigtede konkurrenceevne. 2025 har været et stærkt år, men det afgørende for Tivoli er ikke volumen alene. Det er, hvordan gæsterne bruger Tivoli, og hvordan Haven opleves – på tværs af sæsoner, generationer og formål. Vores ambition er at drive Tivoli med respekt for historien og med blik for fremtiden – som en levende del af byen og som et sted, man vender tilbage til.

For 2026 forventer Tivoli et aktivitetsniveau på niveau med 2025, en omsætning i niveauet 1.400 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 145 mio. kr.

“Resultatet for 2025 er meget tilfredsstillende og afspejler en stærk kommerciel gennemslagskraft kombineret med disciplineret omkostningsstyring. Det er særligt positivt, at vi har kunnet levere et solidt finansielt resultat samtidig med, at vi har fastholdt et højt investeringsniveau i Tivolis udvikling. Det giver os et robust udgangspunkt for de kommende år, hvor vi fortsat vil investere målrettet i Havens kvalitet, relevans og langsigtede bæredygtighed.”, udtaler adm. direktør, Susanne Mørch Koch.

Tivoli offentliggør årsrapporten for 2025 den 23. marts 2026 og åbner sommersæsonen 27. marts 2026.

Med venlig hilsen

Tom Knutzen Susanne Mørch Koch

Bestyrelsesformand Adm. direktør



Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf. 22237440 / tpl@tivoli.dk

