Montrouge, le 15 janvier 2026 – STMicroelectronics, un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, a reçu, pour la sixième année consécutive, la certification « Top Employer France 2026 » du Top Employers Institute.

ST fait ainsi partie des 96 entreprises ayant reçu cette certification pour la France.

Pour la deuxième année consécutive, le Groupe a également obtenu la certification « Global Top Employer 2026 » avec 41 certifications nationales. Il fait partie des 17 entreprises certifiées au niveau mondial.

Chaque année, le programme Top Employers Institute certifie les entreprises sur la base des résultats d’une vaste enquête sur les meilleures pratiques RH couvrant six domaines : stratégie RH, environnement de travail, acquisition des talents, formation, diversité, équité & inclusion, et bien-être. Cette enquête est suivie d’une phase rigoureuse de validation et d’audit au niveau du siège et des pays.

« Nous sommes particulièrement fiers d’être à nouveau certifiés Top Employer France pour la sixième année consécutive, et de voir cette reconnaissance obtenue une nouvelle fois au niveau mondial. Cette distinction vient saluer nos efforts continus pour offrir à chaque talent des perspectives d’évolution quel que soit le stade de sa carrière. Je remercie chaleureusement l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs qui ont rendu ces résultats possibles, ainsi que les managers qui les accompagnent au quotidien. » a déclaré Jean-François Malleville, Directeur des Ressources Humaines, STMicroelectronics France.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes en bonne voie pour être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d’affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et pour atteindre notre objectif de 100 % d’approvisionnement en électricité renouvelable d’ici la fin 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

À propos du Top Employers Institute

Le Top Employers Institute est l'autorité internationale qui certifie l'excellence des pratiques RH. Il contribue à accélérer l'impact de ces pratiques pour améliorer le monde du travail. Le Programme de Certification du Top Employers Institute permet aux organisations participantes d'être certifiées et reconnues comme des employeurs de référence. La certification est obtenue par les organisations sur la base des résultats d’une enquête sur les meilleures pratiques RH couvrant six domaines RH constitués de 20 sujets tels que stratégie RH, environnement de travail, acquisition des talents, formation, diversité & inclusion, et bien-être.

En 2025, le Top Employers Institute a certifié près de 2 500 organisations dans 131 pays/régions. Ces entreprises certifiées ont un impact positif sur les vies de plus de 14 millions de collaborateurs à travers le monde.

