ORION OYJ
PÖRSSITIEDOTE – MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT
16.1.2026 KLO 9.30
182 827 kpl Orion Oyj:n A-osaketta muunnettu B-osakkeiksi
Orion Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla on muunnettu 182 827 A-osaketta 182 827 B-osakkeeksi. Muuntaminen on merkitty kaupparekisteriin 16.1.2026.
Orion Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 141 134 278 kpl. Muuntamisen jälkeen A-osakkeita on 31 587 492 kpl ja B-osakkeita 109 546 786 kpl. Yhtiön osakkeiden tuottama äänimäärä muunnon jälkeen on yhteensä 741 296 626.
Orion Oyj
|Liisa Hurme
Toimitusjohtaja
|Mikko Kemppainen
General Counsel
Yhteyshenkilö:
Tuukka Hirvonen, Head of Investor Relations, puh. +358 10 426 2721
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orionpharma.com
Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2024 oli 1 542 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti noin 3 700 hyvinvoinnin rakentajaa maailmanlaajuisesti. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.