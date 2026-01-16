HOPSCOTCH GROUPE : Droits de vote et actions - Décembre 2025

HOPSCOTCH GROUPE

Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social

Article 223-16 du règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date d’arrêté des informations Nombre total d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote 31 décembre 2025



3.061.222



Total théorique (ou brut) des droits de vote : 4 693 213 Total réel* (ou net) des droits de vote : 4 624 884

*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droit de vote (auto-détention…).

Pièce jointe