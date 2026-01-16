HOPSCOTCH GROUPE : Droits de vote et actions - Décembre 2025

Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social

Article 223-16 du règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date d’arrêté des informationsNombre total d’actions composant le capitalNombre total de droits de vote
31 décembre 2025

3.061.222

Total théorique (ou brut) des droits de vote : 4 693 213
Total réel* (ou net) des droits de vote : 4 624 884

*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droit de vote (auto-détention…).

