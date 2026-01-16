HOPSCOTCH GROUPE : Droits de vote et actions - Décembre 2025

HOPSCOTCH GROUPE
Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
|Date d’arrêté des informations
|Nombre total d’actions composant le capital
|Nombre total de droits de vote
|31 décembre 2025
|3.061.222
|Total théorique (ou brut) des droits de vote : 4 693 213
|Total réel* (ou net) des droits de vote : 4 624 884
*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droit de vote (auto-détention…).
Pièce jointe