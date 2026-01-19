EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 31.12.2025

Esmakordselt oma tegevusajaloo jooksul rajanesid EfTEN United Property Fund’i majandustulemused 2025. aastal täies mahus investeeritud portfellil. Fond saavutas aastaga suurima puhaskasumi alates asutamisest, mis võrreldes 2024. aastaga kasvas 2,2 korda. EfTEN United Property Fund teenis 2025. aastal 3,57 miljonit eurot puhaskasumit (2024. aastal 1,62 miljonit eurot), mis moodustab 14% fondi investeeritud kapitalist ning ligikaudu 17% fondi turukapitalisatsioonist. Fondi tulud kasvasid aastaga 1,82 miljonilt eurolt 3,78 miljoni euroni ning fond tegi 2025. aastal investoritele väljamakseid enam kui 9% fondi turukapitalisatsioonist.

Fondi majandustulemusi toetasid eelkõige Uus-Järveküla elurajooni arenduse kasumlikkuse paranemine ning Kristiine kaubanduskeskuse, kuhu fond investeeris läbi usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5, lisandumine. Uus-Järveküla elurajooni kõik juba valminud paaris- ja ridamajade osad olid 2025. aasta lõpuks müüdud. Arenduse viimase etapi (32 ridamaja osa) valmimine on planeeritud käesoleva aasta kevadesse, millest aastalõpu seisuga oli klientide poolt broneeritud 20 ridamaja osa. Kristiine kaubanduskeskuse külastajate arv kasvas 2025. aastal 0,4% võrra (6 miljonini) ning üürnike käive suurenes aastaga 5,4%. Keskuse puhas üüritulu ületas prognoositud eelarvet 4% võrra. Detsembri lõpu seisuga keskuses vabu üüripindu ei olnud.

Detsembris mõjutas fondi majandustulemusi kinnisvaraportfelli korraline hindamine. Selle tulemusena ületas fondi kuine kasum esmakordselt miljoni euro piiri, ulatudes 1,12 miljoni euroni. Olulises osas oli kasum seotud fondi tütarettevõtte Invego Uus-Järveküla OÜ väärtuse kasvuga, kus hindamise tulemuses kajastub oodatav kasum käesoleval aastal arenduse viimases etapis valmivatest ridamajadest. Muude investeeringute väärtus korralise hindamise tulemusena oluliselt ei muutunud. EfTEN United Property Fund’i osaku puhasväärtus (NAV) oli detsembri lõpus 11,76 eurot, kasvades kuuga 4,0%.

EfTEN United Property Fund avaldab auditeerimata 2025.a tulemused 2. veebruaril ning informeerib investoreid siis ka 2026. aastal planeeritavatest väljamaksetest ja investoritele korraldatavast veebiseminarist.

Täpsem EfTEN United Property Fund'i portfelli ülevaade on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/





Kristjan Tamla

Tegevjuht

Tel: 655 9515

E-post: kristjan.tamla@eften.ee

