Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 3 2026

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|3.130.478
|665,93
|2.084.679.517
|12. januar 2026
|14.000
|871,00
|12.193.940
|13. januar 2026
|13.872
|883,77
|12.259.714
|14. januar 2026
|13.904
|937,84
|13.039.737
|15. januar 2026
|13.000
|946,54
|12.305.024
|16. januar 2026
|13.000
|945,67
|12.293.694
|Total under programmet
|3.198.254
|671,23
|2.146.771.627
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 3.198.254 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 5,20% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44
