Sparinvest SICAV suspenderer handel med udvalgt afdeling

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af den berørte afdeling i Sparinvest SICAV offentliggøre, at indberetning af indre værdi til Nasdaq Copenhagen er udeblevet p.g.a. tekniske problemer. Handel med den berørte afdeling ønskes derfor midlertidigt suspenderet.



Der er tale om følgende afdeling:



Fund Name ISIN Order Book Code Securus EUR R LU0139791205 SSISEURR Securus DKK R LU0686498972 SSISDKKR

Vi beklager forsinkelsen.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Christian Rye Holm, CRH@Nykredit.dk





Med venlig hilsen



Dirk Schulze

Sparinvest