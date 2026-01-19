Sparinvest SICAV suspenderer handel med udvalgt afdeling

 | Source: Sparinvest SICAV Sparinvest SICAV

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af den berørte afdeling i Sparinvest SICAV offentliggøre, at indberetning af indre værdi til Nasdaq Copenhagen er udeblevet p.g.a. tekniske problemer. Handel med den berørte afdeling ønskes derfor midlertidigt suspenderet.  

Der er tale om følgende afdeling: 

Fund NameISINOrder Book Code
Securus EUR RLU0139791205SSISEURR
Securus DKK RLU0686498972SSISDKKR

Vi beklager forsinkelsen.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Christian Rye Holm, CRH@Nykredit.dk 


Med venlig hilsen

Dirk Schulze
Sparinvest


