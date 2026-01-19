Announcement concerning large shareholders under the Danish Capital Markets Act

Date    19 January 2026


Announcement concerning large shareholders under the Danish Capital Markets Act

Nordflint Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S, Denmark, has today notified Ringkjøbing Landbobank that with effect from 14 January 2026, Nordflint Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S controls below 5% of Ringkjøbing Landbobank’s total voting rights and share capital.


Yours faithfully

Ringkjøbing Landbobank

        
John Fisker
CEO

