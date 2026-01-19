QUADIENT SA : CALENDRIER FINANCIER 2026

Paris, le 19 janvier 2026

Résultats annuels et chiffre d'affaires T4 2025 : 25 mars 2026*

Période d’embargo : du 11 au 25 mars 2026





Chiffre d'affaires T1 2026 : 21 mai 2026*

Période d’embargo : du 7 mai au 21 mai 2026





Assemblée Générale : 18 juin 2026

Résultats semestriels et chiffre d'affaires T2 2026 : 23 septembre 2026*

Période d’embargo : du 9 au 23 septembre 2026





Chiffre d'affaires T3 2026 : 1er décembre 2026*

Période d’embargo : du 17 novembre au 1er décembre 2026





* Publication après la clôture du marché

A propos de Quadient®

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC Mid & Small et CAC Technology, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :

Anne-Sophie Jugean, Quadient

+33 (0)1 45 36 30 24

as.jugean@quadient.com

financial-communication@quadient.com

Ou consulter notre site Internet : https://invest.quadient.com/

